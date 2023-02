Carlinhos Brown celebra casamento em cima do trio no circuito Barra-Ondina

Ninguém esperava, mas teve até casamento no circuito do Carnaval de Salvador. O cantor Carlinhos Brown surpreendeu os foliões com uma cerimônia em cima do trio na noite desta sexta-feira (17), no circuito Barra/Ondina.

O casal que participou a celebração é amigo de Brown. Paulo Correia e Larissa Castro trocaram alianças abençoadas pelo cacique, na presença do filho deles.

"Pela honra ao amor, que o casal me confere, em nome de Santo Antônio da Barra, eu os declaro, marido e mulher. Não vou nem perguntar se vocês aceitam", disse que Cacique Brown. Em seguida, o cantor convidou todos os foliões que estavam no local para abençoar a união, cantando Muito Obrigado Axé.

Trio quebrado

Logo após cerimônia, o trio de Carlinhos Brown sofreu uma pane elétrica enquanto ainda estava parado no circuito. Brown chegou a descer do trio para ver o que acontecia nos bastidores. Era possível ver fumaça saindo do veículo.

Mesmo com o trio dezeletrizado, o público seguiu cantando enquanto o Caquique regia a orquestra.

Por conta do defeito, outros trios precisaram avançar avançar para seguir o percurso do desfile. Com isso, três trios se encontraram no circuito. Além do trio do Oh Polêmico, que já estava no caminho com no trio de Anitta, também apareceu o trio Pabllo Vittar.

