Carlinhos Brown comemora 60 anos ao lado da filha Clara, também aniversariante

O cantor, compositor e multi-instrumentista baiano Carlinhos Brown comemora, nesta quarta-feira (23), 60 anos de idade. A data, que já era especial, é comemorada em dobro na família devido ao aniversário da filha do artista, Clara Buarque, de 24 anos, que nasceu no mesmo dia que o pai.

"Hoje eu estou fazendo 60 anos, mas considero que estou fazendo 84, porque você dobrou minha vida de felicidade quando nasceu. Eu até aprendi a gostar de festejar meu aniversário", escreveu Brown em publicação nas redes sociais.

Em resposta, Clara comentou que é um "presente" ter nascido no mesmo dia que o pai. "Você é meu melhor amigo, parceiro e sei que nada nesse mundo é maior que o nosso amor e a nossa conexão! Te amo profundamente! Feliz nosso dia."

Artistas parabenizam Brown

Calinhos Brown não foi esquecido pelos seus amigos, que inundaram as redes sociais com homenagens e dedicatórias. No Twitter, Gilberto Gil publicou uma foto ao lado do percussionista e escreveu: "Carlinhos Brown é daqueles artistas inquietos, com uma criatividade exacerbada e sempre em busca de movimentos. Aquele abraço, Brown! Que você continue exalando toda essa energia extraordinária!"

Caetano Veloso publicou nos stories do Instagram desejando "muita saúde, paz e axé". Brown também foi lembrado por nomes como a ex-parceira de Tribalistas Marisa Monte, Djavan, Alexandre Peixe, Luiz Caldas, Regina Casé, Jorge Vercillo e Samuel Rosa.