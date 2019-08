Carlinhos Brown dedica grande parte da sua vida aos projetos sociais

Marcado pela personalidade extrovertida, pelo estilo e pela musicalidade, Carlinhos Brown representa muito o imaginário da axé Music que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo.

Mas, mais que um cantor compositor e instrumentista, Brown assumiu um papel importante ao longo dos seus 40 anos de carreira, até para as pessoas que não conhece. Desde que se tornou conhecido, passou a desenvolver ou apoiar uma série de projetos sociais.

A experiência de desenvolver um trabalho beneficente surge justamente no lugar que Brown nasceu, no bairro do Candeal. Sua formação está diretamente ligada à comunidade em que cresceu. Segundo Brown, desde o início do sucesso pensava em como acabar com a linha da pobreza através da arte e da música. “Imaginei como eu poderia replicar, como uma forma de devolução e gratidão por aquele lugar”, disse o cantor.

Selma Calabrich, diretora executiva da associação Pracatum, conta que esse movimento começou com o projeto chamado Vai Quem Vem, que visava criar novas formas de música, novos instrumentos e novas formas de tocar. “A Timbalada também surgiu através dessa iniciativa de educação musical”, lembra Selma. Hoje em dia, a Pracatum impacta a vida de mais de 12 mil moradores do Candeal, com ações que se estendem desde as aulas de música e inglês, até a construção e reforma de moradias no bairro.

Brown faz visita nas instituições da Caravana do Amor, que chega para sua segunda edição (Foto: Divulgação)

Comemorações

O show de Carlinhos no próximo dia 21 de agosto, na Pupileira, é mais um momento para ser lembrado entre os tantos que atuou em prol dos projetos sociais. Toda a renda da apresentação em parceria com o CORREIO será revertida para o Instituto dos Cegos da Bahia (ICB), que há mais de 80 anos auxilia pessoas de todas as idades a conviver com a cegueira. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Segundo Heliana Diniz, presidente da casa, a vinculação do ICB com Brown rendeu frutos extremamente positivos: “Os números de atendimento subiram muito desde que ele começou a nos apoiar. As pessoas passam a conhecer melhor, o que é muito bom para a sociedade”.

Outro projeto que comemora mais uma edição em 2019 é o Caravana do Amor, iniciativa mais recente entre todas que Carlinhos apoia. A Caravana visita diversas instituições de caridade na cidade e fornece doações para os centros, de acordo com sua necessidade.

Os personagens da série infantil Paxuá, Paramim e Brauna (Foto: Divulgação)

O cantor acompanha todo o trajeto, que acontece no mês de outubro, na semana do Dia das Crianças, e se torna um verdadeiro personagem naquele momento: “É muito bom ver as crianças, que querem estar ali com ele, abraçar ele”, explica Milla Franco, que auxilia na coordenação do projeto.

Mas Brown, de fato, virou um personagem. A aproximação educacional com o público infantil também surgiu com a criação do desenho da dupla Paxuá e Paramim, inspirado no cantor (que no desenho vira Brauna). O programa, que tem saraus ao vivo e uma série animada, debate e reforça questões relacionadas ao meio ambiente e sua preservação.





