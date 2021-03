Carlinhos Brown e filhos participam do Conversa com Bial

O programa Conversa com Bial desta sexta-feira (12) terá participação do multiartista baiano Carlinhos Brown e de seus filhos Clara Buarque, Chico Brown e Miguel Freitas. O bate-papo de Pedro Bial na Globo/TV Bahia vai relembrar sucessos e momentos marcantes da carreira do artista e intercalar com histórias familiares contadas pelo próprio convidado.

Durante a entrevista, Brown também fala sobre a sua relação com os filhos, em especial com os músicos Clara Buarque, Chico Brown e Miguel Freitas, que também participam do programa. “Esses dois vivem mais comigo. Para eles eu conto os meus planos futuros, mas meus segredos eu falo para a Clara", diz Carlinhos.

Já os herdeiros revelam como a arte do pai refletiu em suas carreiras e comentam sobre os caminhos individuais que estão trilhando na música nacional. Com direção artística de Mônica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai a ao ar de segunda a sexta-feira, após o 'Jornal da Globo'.

Clara Buarque e o avô, Chico:



Chico Brown e o avô, Chico: