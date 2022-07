Carlinhos Brown faz show especial no último dia do São João da Bahia

Já passou São João e São Pedro, mas a festa junina não acaba em Salvador, muito menos o Carnaval, do qual muita gente pôde matar a saudade neste sábado (2), com Carlinhos Brown, uma das principais atrações do último dia de festa do São João da Bahia, na capital.

O Cacique do Candeal comandou milhares de pessoas, em pleno Dia da Independência da Bahia, num Parque de Exposições mais uma vez lotado – na noite anterior, os portões tiveram que ser fechados por volta das 22h, para evitar superlotação.

Em sua apresentação, Brown cantou clássicos dele e da Timbalada, a exemplo de 'Ashansu' e 'Tantinho', entre outros hits.

Além do Cacique, a última noite de São João promovida pelo Governo da Bahia também contou com shows de Escandurras, Estakazero, Psirico, Flávio José, Luan Santana, Murilo Ruff, Daniela Mercury, Seu Maxixe e André & Mauro, em mais de 12 horas de programação para se fechar com chave de ouro os festejos juninos.

