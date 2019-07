Carlinhos Brown faz show inédito para celebrar 40 anos do CORREIO

O cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown apresenta show inédito na Pupileira, dia 21 de agosto, para celebrar as quatro décadas de história do jornal CORREIO e de sua própria carreira. ‘Correio e Carlinhos Brown - Um Show de 40 Anos’ é o nome da apresentação beneficente que está com ingressos à venda a partir desta quarta-feira (17) e terá toda a renda revertida para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

“Não estamos fazendo uma festa para nos homenagear, mas sim para continuar agradecendo. O Instituto de Cegos é de vanguarda e extremamente merecedor. Eles são muito fortes e estamos juntos. O CORREIO e eu nos dedicamos em torno do respeito a essa entidade que há mais de meio século já cuida de nós. Eles merecem”, elogia Brown.

Na apresentação, o artista conta sua história através de hits marcantes nesses 40 anos, mas também resgata sucessos seus gravados por outras vozes como Caetano Veloso, Paralamas do Sucesso, Marisa Monte e Chiclete com Banana. “Esses 40 anos de história não me pertencem, pertencem a um coletivo”, garante Brown.

Esse é “um encontro de duas referências para a Bahia”, destaca Fábio Góis, gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do Jornal CORREIO. “Uma união que fortalece atributos dos baianos de ser solidário, cultural e gostar de boas notícias. Nesta celebração dos 40 anos do CORREIO, os 40 anos de carreira de Brown não poderiam ficar de fora. Por isso convidamos esse nosso querido artista e grande parceiro. Estamos muito animados e felizes já com os primeiros resultados”, elogia.

O projeto CORREIO 40 Anos tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental. Apoio institucional da Prefeitura de Salvador, além do apoio da Vinci Airports, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.



Correio e Carlinhos Brown | Um show de 40 Anos

Quando: 21 de agosto, às 20h (abertura dos portões 19h)

Onde: Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira (Av. Joana Angélica, 79, Nazaré)

Ingresso: R$ 60 | 30. Aceita Clube Correio. Toda a renda será destinada ao Instituto de Cegos Da Bahia

Vendas: www.sympla.com.br