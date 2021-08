Carlinhos Brown, Hiran e Nara Couto estão no Sarau da Casa Rosa

A Casa Rosa comemora seu primeiro ano de existência inspirada na tradição original do imóvel, que construído na primeira metade do séc. XX, por Arthur Palácio, realizava saraus com muita música e poesia. Nesta sexta (20), às 20h, o espaço cultural realizará o Sarau da Casa Rosa, com show virtual de Carlinhos Brown e participações especiais de Hiran, Nara Couto e Celeste Moreau Antunes. A transmissão será pelo Youtube do espaço.

Para Rose Lima, consultora artística da Casa Rosa, “a comemoração de um ano da Casa Rosa traz vários sentimentos, um deles é o orgulho de termos conseguido iniciar uma programação virtual mesmo em meio a essa pandemia e atrair pessoas que têm conexões de pensamentos, de ideias e de ideais com o espaço e busca dar luz, cada vez mais, à cultura, às artes e ao meio ambiente”.

Com concepção artística de Rose Lima e direção de Adrianno Moraes e Gil Vicente Tavares, o Sarau da Casa Rosa promove encontros inéditos entre Carlinhos Brown e Celeste Moreau Antunes, filha de um dos seus mais constantes parceiros musicais, Arnaldo Antunes; e entre Carlinhos Brown e Nara Couto, uma das mais talentosas cantoras da nova geração baiana.

Para Celeste, “vai ser muito bom rever Carlinhos": "Tenho muito carinho por ele e a música é linda, é dele com meu pai. E tem isso de ser sobre o mar e vamos cantar pertinho do mar…”. Para completar essas participações especiais, Brown canta com o rapper baiano Hiran, que já dividiu o palco com artistas como Caetano Veloso, Baco Exu do Blues e Gloria Groove. A direção de arte de Renata Mota e Igor Liberato se conecta com os ambientes do espaço ao trazer a flor como intervenção poética, simbolizando um presente, uma oferenda, uma benção para a Casa Rosa.

Serviço: SARAU DA CASA ROSA com Carlinhos Brown e participações especiais de Nara Couto, Hiran e Celeste Moreau Antunes | sexta (20), às 20h | pelo Youtube do espaço.