Carlinhos Brown manda 'axé de paz' para litoral norte de São Paulo

"Vamos mandar um axé de paz para São Paulo", pediu Carlinhos Brown na tarde desta terça-feira (21). Além do repertório musical, puxando seu trio, o cantor aproveitou para pedir ajuda para os paulistanos que enfrentam as consequências dos temporais que atingiram o litoral norte do estado no último fim de semana.

"Por mais que a gente não consiga chegar lá, ajude os grupos que estão ajudando para que as mais de 40 vítimas encontrem a paz." Foram 44 mortes causadas pelos temporais.

Ele cantou em seguida "Alegria Original", da Timbalada.

