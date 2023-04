Carlinhos Brown participará da abertura do Fórum ESG no Porto Salvador

Confirmado na abertura do Fórum ESG, Carlinhos Brown explica porque atua socialmente: “De onde venho é necessário devolver respostas” (Fernando Torquato/divulgação)

Um dos principais nomes da cena musical no mundo, Carlinhos Brown fará uma das palestras de abertura da segunda edição do Fórum ESG Salvador, dia 30 de maio às 19h, no Porto Salvador. Primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar e a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia, o cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, técnico do The Voice Kids e artista visual construiu uma trajetória consagrada por sua atuação musical e social.

“Como indivíduo, sempre dei importância para a questão do cuidado ambiental, faz parte do meu viver. Fui criado no Candeal, e é o que me move a atuar socialmente. É que de onde eu venho é necessário devolver respostas. Eu fui criado ali para o crescimento e o crescimento não pertence só a mim, pertence a uma comunidade que evolutivamente esteve ao meu lado em momentos críticos e em momentos gloriosos também. Sou um artista e entendo que a arte tem o poder de transformação. Por isso, busco criar possibilidades em desenvolver projetos no campo da música, da cultura e da arte-educação para que todos tenham acesso a esse conhecimento”, destacou o artista baiano.

Em sua fala no evento, realizado pelo Alô Alô Bahia e CORREIO em 30 e 31 de maio, Brown vai tratar de temas relacionados ao ESG a partir de sua atuação à frente de projetos sociais que construiu ao longo das últimas décadas.

Aos 60 anos, Carlinhos é um transformador de vidas e realidades, a começar pelo Candeal, antes um local isolado da cidade, que, depois de sua influência, tornou-se conhecido pelas inúmeras ações afirmativas. No bairro, ele implantou inicialmente o projeto Tá Rebocado, de urbanização e saneamento que recebeu em 2002 o Certificado de Melhores Práticas do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas/UN-Habitat.

Em 1994, Carlinhos Brown fundou a Associação Pracatum Ação Social, que beneficia milhares de meninas e meninos carentes da Bahia através da música, oferecendo, ainda, cursos de idiomas, moda, reciclagem, oficinas e escolas. Os projetos têm como parceiros diversas entidades importantes, como os Ministérios da Educação e do Trabalho, e a UNESCO.

Carlinhos também é responsável pela criação do Programa de Pertencimento Ambiental, que, por meio de cartilhas educacionais infantis, aborda o tema da Educação Ambiental, reconectando o vínculo sentimental do ser humano à natureza - o único no país com esta temática voltado para crianças de 4 e 5 anos. Dentro desse contexto social e educacional tão presente em sua trajetória pessoal e artística, fundou, em 2018, a Candyall Educativo para envolver-se com mais profundidade nos temas relativos à educação.

Entre os diversos prêmios recebidos em toda carreira, destacam-se um Prêmio Goya, dois Grammy's Latinos e oito indicações, além do troféu entregue em reconhecimento à sua atuação como arte-educador pela ISME - Sociedade Internacional de Educação Musical. Em 2018, foi o primeiro músico intitulado Embaixador Ibero-Americano para a Cultura. Em 2019, recebeu as boas-vindas como Embaixador em Montevidéu, em visita ao programa IberCultura Viva. Em 2020, em reconhecimento a toda sua atuação socioeducacional, recebeu o título de Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia.