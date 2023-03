Carlinhos Brown pode receber Medalha Dois de Julho na Alba

O músico Carlinhos Brown pode receber a Medalha Dois de Julho, maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. A proposta, protocolada pela deputada Olívia Santana (PCdoB), foi publicada no Diário Oficial.

Em sua justificativa, a deputada diz que conceder a honraria é reconhecer a obra do artista. "No ano do bicentenário da independência da Bahia, conceder a mais importante honraria da Assembleia Legislativa do Estado é um reconhecimento da obra deste grandioso artista soteropolitano. Mas é imperioso ressaltar que Brown é um transgressor da ordem racista; ele rompeu barreiras discriminatórias do mercado da música e se fez respeitar. Carlinhos Brown também abriu caminhos para outros músicos, especialmente jovens negros das periferias de Salvador, de várias cidades da Bahia e de outros estados do Brasil", diz a justificativa.

A deputada também cita os projetos sociais promovidos pelo artista, como a Associação Pracatum Ação Social. "A Escola Pracatum e tantas outras criações e iniciativas transformadoras justificam o fato de Brown ser o primeiro brasileiro a fazer parte da Academia do Óscar e a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia".

O projeto ainda precisa ser aprovado pela Casa.