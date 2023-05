Carlinhos Brown projeta trio elétrico sem gasolina no Carnaval de Salvador

Já pensou em um trio elétrico sem gasolina? Para Carlinhos Brown, esse é o futuro. O artista contou ao CORREIO sobre uma das ações sustentáveis que já implementou dentro de sua carreira como músico. Brown relembrou que levou a Londres, na Inglaterra, um trio movido a HVO, um tipo de biocombustível feito a partir da mistura de hidrocarbonetos que é conhecido como o "diesel verde".

Além do benefício de diminuir a emissão de carbono para a atmosfera, o cantor lembra que o biocombustível dá um conforto maior ao folião, por não soltar uma forte fumaça nos escapamentos dos caminhões e não incomoda que vai colado no trio.

Leia também: Veja como foi o primeiro dia do Fórum ESG Salvador

Além dessa mudança, Carlinhos Brown já projeta que, em breve, será possível fazer um trio 100% elétrico - no motor - e que fará questão de utilizá-los no Carnaval de Salvador.

Palestrante do II Fórum ESG em Salvador na noite desta terça-feira (30), o cantor e compositor Carlinhos Brown vê a realização do evento como uma oportunidade de reunir autoridades para discutir e apresentar soluções sustentáveis para o meio-ambiente em um momento de transição, como ele definiu.



Brown acredita que durante esse processo de transição e aprendizado, é importante que figuras atuantes no movimento ESG participem de eventos como o Fórum e levem suas ideias para a prática na sociedade. Um dos exemplos é o início do processo de fabricação de veículos movidos a energia elétrica, substituindo motores movidos com combustível fóssil.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, CCR Metrô, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio do Banco Master, Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Luzbel, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.