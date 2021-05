Carlinhos Brown se vacina contra a covid-19 em Salvador

O cantor e compositor Carlinhos Brown, 58 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (20), em Salvador.

O registro foi feito dentro do carro do artista, que ainda brincou com a profissional de saúde que aplicou a dose. "Você tem a mão leve, menina?", questionou ele, logo após comentar sobre o quanto está grato pelo momento e antes de receber a vacina.

“Primeira dose da vacina, ok!”, começou na legenda. “Agora é seguir com os mesmos cuidados, usando máscara, evitando aglomerações e torcendo para que todos sejam devidamente vacinados”.

“Muita saúde para todos, meus amores!”, desejou ao final. Ele também acrescentou algumas hashtags no post, como “viva o sus”, “defenda o sus” e “vacina para todos”. Assista.