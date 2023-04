Carlinhos Brown tieta a filha atriz nos bastidores de novela e se derrete

Carlinhos Brown, 60, compartilhou com os seguidores um registro que fez com a filha, Clara Buarque, 24, em um dos corredores da Globo, nesta terça-feira (18). Ele estava gravando o The Voice Kids, enquanto ela registrava suas cenas na novela Travessia., em que vive Bia, par romântico de Otto (Rômulo Estrela).

"Encontros de corredores e bastidores. Te amo, filha", escreveu ele na legenda da foto no Instagram.

Clara nasceu no mesmo dia que o pai, 23 de novembro, e herdou o talento artístico da família. Ela chegou a fazer parte do musical Novos Baianos, em 2019, além de ter sido chamada para a série "Tudo Igual Só Que Não", do Disney+, em 2022.

Filha do cantor com Helena Buarque, Clara tem mais sete irmãos. Vale ressaltar que ela é neta de Marieta Severo e Chico Buarque.

Carlinhos Brown e a filharada (reprodução Instagram)