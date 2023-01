Carlinhos Maia e Lucas Guimarães reatam relacionamento: '14 anos juntos'

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram, por meio das redes sociais na noite deste sábado, 31, que reataram o casamento. A decisão foi comemorada entre amigos e família da dupla, que celebraram o Réveillon em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

A reconciliação foi divulgada no Instagram por meio de publicação do influenciador digital e confirmada por Lucas, nos stories. Carlinhos publicou imagens de sua passagem de ano ao lado do marido e amigos com a legenda: “Feliz Ano Novo! Amamos vocês”.

Lucas repostou a foto em seu story e escreveu “Vamos fazer 14 anos juntos. Será o melhor ano de nossas vidas, eu creio e vocês?”, confirmando especulação de retorno do casal.