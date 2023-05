Carlinhos Maia revela que mãe era escravizada: 'Apanhava por ser surda'

O humorista Carlinhos Maia disse que a mãe, Maria Graça dos Santos, já foi escravizada. Ao falar sobre traumas de infância, ele contou que ela apanhava na rua por ter problemas de audição.

Em entrevista a Celso Portiolli, Maia disse também que foi colocado na adoção três dias depois de nascido. "Minha vida sempre foi um caos. Minha mãe biológica me colocou pra adoção. Eu fico na vida de uma mulher preta, com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro e apanhava e me pega porque ela não podia ter os filhos [biológicos] dela e me pega para criar", iniciou.

Ele disse que a mãe apanhava na vila onde morava por ter deficiência auditiva. "Eu vou morar numa vila que é um caos, onde os vizinhos se batem, onde minha mãe apanhava das pessoas por ser surda".

"Eu não quero fazer drama. Tive meus abusos. As pessoas me abusavam. Passei por milhões de coisas", completou, ressaltando que já recebeu conselhos para "curar" sua "criança interior", o que ele negou por se tratar de suas "cicatrizes", às quais ele prefere "guardar" consigo mesmo, até porque "não tem como curar uma cicatriz desse tamanho", completou.