Carlos Anunciação é o novo gerente da base do Vitória

Carlos Anunciação, mais conhecido por Carlão, está de volta ao Vitória. Ele é o novo gerente de formação da base rubro-negra. Essa é a quinta vez que ele vai trabalhar com as categorias de base do Leão. A última havia sido em 2019. O acerto ocorreu após conversa entre ele, o presidente Fábio Mota e o diretor da base Thiago Noronha.

“Estou feliz porque o Vitória é um clube onde consegui ao longo do tempo fazer bons trabalhos. Inclusive, os últimos atacantes que fizeram história no Vitória, eu tive participação de ter trabalhado para que esses atletas chegassem ao clube", afirmou Carlão, ao site oficial do Vitória, se referindo a Léo Ceará, David Corrêa, negociado com o Cruzeiro, e David da Hora, com o Metalist, da Ucrânia.

"Também a questão dos títulos é importante. Campeão brasileiro sub-15, campeão da Copa do Brasil sub-20, campeão da Copa do Brasil sub-17, cinco copas do Nordeste com o sub-20 e alguns campeonatos nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. O Vitória é um clube que gosto de trabalhar e que tenho no coração. Agradecer a Fábio e a Thiago que foram fundamentais para o meu retorno ao clube”, completou Carlos Anunciação, que também tem no currículo trabalhos para Fortaleza, Bahia, Palmeiras e Athletico-PR.