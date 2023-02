Carlos Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser pai. Segundo a coluna Leo Dias, do Metrópoles, o vereador engravidou uma ex-secretária do Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

A informação foi confirmada pela coluna com pessoas próximas à família. O próprio Carluxo, como é conhecido, teria comentado com pessoas mais próximas sobre a gravidez.

Ainda de acordo com Leo Dias, a previsão do parto estava previsto para este mês de fevereiro.