Carlos Muniz assume a Presidência da Câmara Municipal de Salvador

Sessão solene na manhã desta terça-feira (2) marcou a do novo presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Carlos Muniz (PTB), e dos membros da Mesa Diretora do biênio 2023/2024. A solenidade foi realizada no Plenário Cosme de Farias.

Carlos Muniz afirmou que “os temas da capital da Bahia passam pela Câmara da nossa cidade. Os vereadores têm voz e conto também com o apoio dos meus pares nessa missão de presidir esta Casa”. Muniz chega ao cargo após o vereador Geraldo Jr (MDB) renunciar ao cargo após ser eleito vice-governador da Bahia.

A nova Mesa Diretora da Câmara será composta por: Carlos Muniz (PTB), presidente; Cátia Rodrigues (União), 1ª vice-presidente; Sabá (PP), 2º vice-presidente; Marcelo Maia (PMN), 3º vice-presidente; Isnard Araújo (PL), 1º secretário; Ricardo Almeida (PSC), 2º secretário; Átila do Congo (Patriota), como 3º secretário e Edvaldo Brito (PTB), 4º secretário. O vereador Alexandre Aleluia (PL) é o corregedor e Augusto Vasconcelos (PCdoB) continua como ouvidor-geral.

A CMS retoma os trabalhos no próximo dia 2 de fevereiro.