Carlos Rodeiro passa por cirurgia no Albert Einstein  

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde anteontem, Carlos Rodeiro será submetido, nesta manhã, a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. O diagnóstico foi dado dias atrás, no Hospital da Bahia, em Salvador, onde o joalheiro baiano estava internado. Amigos e familiares estão mobilizados em uma corrente de oração, pedindo pela pronta recuperação do empresário, que se dedicou intensamente durante a pandemia na promoção de atos solidários.

Rodeiro, que começou a trabalhar no ramo da joalheria aos 16 anos, está no mercado com sua marca há três décadas. Em recente entrevista ao Alô Alô Bahia, site do qual é uma espécie de embaixador, falou sobre sua atuação à frente de campanhas de auxílio aos mais necessitados. “A vida inteira me preocupei em ajudar tanto os amigos que passavam por alguma dificuldade quanto instituições de caridade. Com a pandemia, intensifiquei o auxílio da maneira que pude e integrei um grupo de apoio no meu bairro, o Corredor da Vitória”.





Parabéns pra você

Ana Paula Suarez Travisani celebrou aniversário, ontem, em família, em Salvador. Por causa da pandemia, não houve os grandes e animados jantares, tão tradicionais à aniversariante. Consciente da atual situação do país, Aninha tem se mantido em isolamento social.





Inauguração

A empresária e designer de interiores Hérika Pedroza inaugurou, segunda-feira, no Horto Florestal, em Salvador, a loja de decoração LaDéc Home. “Tinha o desejo de desenvolver uma loja com produtos exclusivos que unisse home décor de bom gosto, design brasileiro, estamparias, cores e texturas diferenciadas”, nos disse. A curadoria dos produtos foi feita pela própria Hérika, em parceria com o arquiteto paulista Paulo Azevedo. Por lá, um dos destaques é vasta coleção de livros nacionais e importados publicados por editoras de luxo, como Assouline e Taschen.





Campanha solidária

Ontem à noite, Sandy Najar promoveu live no Instagram para apresentar suas novidades em presentes para o Dia das Mães. Uma ação especial integra a campanha da By Sandy Najar: cada cliente que comprar presentes para a mamãe com a marca poderá doar R$20,00, que serão revertidos em cestas básicas, entregues a mães carentes. Dessa vez, a grife aposta na reedição da coleção Love, além das famosas bolsas em tweed, que voltam em diferentes modelos. O atelier de Sandy funciona na Waldemar Falcão, em Salvador.

Bodas de Rubi

Carmem e Francisco Catelino são daqueles que acham que um dia sem amor é um dia perdido. Assim, comemoram 45 anos de casamento (Bodas de Rubi), sábado, na casa de praia que possuem em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, acompanhados principalmente dos filhos, noras e da neta Maria Vitória. Francisco é sócio do escritório Ayres, Catelino & Pimentel Advogados Associados.





Elson Lima (Foto: Andre Toledo/divulgação)

Jovem promessa

Campanhas para a Blueman, Água de Coco, Dafiti, Mr. Cat, Riachuelo, Hering e Renner, além de uma capa da GQ Style e presença no fashion film do Afro Fashion Day, do Jornal Correio, estão no portfólio do modelo baiano Elson Lima, de 21 anos. Tudo isso em menos de dois anos de carreira. “Ele é o modelo do momento, o queridinho dos produtores nacionais”, conta, orgulhoso, o scouter Vinny Vasconcellus.“Um amigo me apresentou a ele em 2019. Na época, ele morava em Periperi, onde trabalhava vendendo peixe na praia e fazia jardinagem. Hoje, ele vive em São Paulo e é representado lá pela Agência Prime. É um dos poucos negros do cast e está sendo muito requisitado”, nos disse o caça-talentos, que representa diversos modelos baianos.

Encontro virtual

No domingo, 09 de maio, Ivete Sangalo estará ao vivo a partir das 18h pelo seu canal no YouTube apresentando uma live em comemoração ao Dia das Mães. Durante a transmissão, a cantora baiana apresentará três momentos (manhã, tarde e noite), com diferentes cenários.

Retomada

O Casarão 17 retorna as atividades e realiza de amanhã até domingo, das 11h às 19h, a Semana de Moda, Arte, Cultura e Gastronomia. No local, situado no largo do Terreiro de Jesus, em Salvador, estarão à venda roupas, acessórios e artigos de moda, com produtos de bazar, lançamentos para o Dia das Mães e promoções exclusivas de marcas como Colcci, Lady Mary e Leila Dalto. Haverá também, a venda de obras de arte de artistas visuais, que têm ateliês no Pelourinho, além de um cardápio especial do Café Restaurante Mariposa.

Pano rápido

