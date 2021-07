Carlos Rodeiro: velório e enterro foram realizados no Cemitério Jardim da Saudade

Carlos Rodeiro teve a despedida digna de honrosa que merecia. Foi nesta terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Estiveram lá, além dos familiares, todos os funcionários e amigos.

Vítima de tumor no cérebro, que foi diagnosticado em abril, no Hospital da Bahia, o joalheiro, empresário e designer chegou a ser operado no Hospital Albert Einstein, na capita paulista, mas morreu nesta segunda-feira em uma clínica em Salvador.



Celebrado por trabalhos que uniam religiosidade e toque urbano, Carlos Rodeiro trabalhou por mais de 30 anos no mundo das joias e teve peças usadas até pelas princesas Caroline e Stéphanie de Mônaco, e Madonna.



Ele promoveu diversos eventos do mundo da moda na Bahia. Ele era proprietário de uma loja no Shopping Barra.

Joalheiro das estrelas

Rodeiro transformou em joias alguns dos principais ícones da fé – notadamente o candomblé e o catolicismo – na nossa terra, e pintando a própria aldeia, se tornou um artista universal.

Sua lista de clientes conhecidos vai de grandes nomes nacionais, como as cantoras Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Anitta, até astros pop mundiais como Beyoncé, Elton John e Madonna, a qual usou um colar com diversos símbolos religiosos, como as medalhas de Nossa Senhora e o Sagrado Coração, na cerimônia do Oscar de 2019.

Em 2018, a Rainha do Pop celebrou seus 60 anos usando peças assinadas por Carlos Rodeiro.

Amigos e admiradores lamentaram morte

Logo após o anúncio da morte de Rodeiro, diversos amigos e admiradores lamentaram a morte do baiano. A cantora Daniela Mercury lembrou que Rodeiro desenhou as alianças do seu casamento com Malu Verçosa.

"Meu amigo querido se foi… Partiu voando, daquele jeito agitado dele! Carlinhos misturou a arte dele com a minha em muitas ocasiões. Mas uma das mais especiais foi quando ele desenhou o símbolo do meu amor com @maluvercosa ! @carlosrodeiro fez duas das nossas alianças! Elas são fortes, simbolizam nossa paixão, refletem nossa união e, agora, você está eternizado junto ao nosso amor. Eu e Malu estamos profundamente sentidas e já com muita saudade! Te amo", escreveu Daniela no Instagram.

Flora Gil também lamentou a morte do amigo: "Você será lembrado sempre. Vou sentir muita saudade. Descanse e encontre luz e amor por onde seu espírito passar.", escreveu.

O ex-prefeito de Salvador e presidente do Democratas ACM Neto também falou sobre a morte de Rodeiro: "Querido amigo, não vou permitir que essas palavras sejam de dor e tristeza. Com você, definitivamente, não havia espaço para isso. Você nos contagiava com alegria, sempre com um sorriso leve, com sua energia que parecia não ter fim e com a sua força de grande baiano. Nos despedimos com muita saudade, mas também com a certeza de que o seu trabalho e, principalmente, a sua amizade permanecerão sempre em nós", escreveu.