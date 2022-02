Carlos Saldanha, de 'A Era do Gelo', vai dirigir filme de herói sobre Iemanjá

O cineasta brasileiro Carlos Saldanha, das animações "Rio" e "A era do gelo", vai dirigir o filme "Iemanjá - Deusa do Oceano", que foi anunciado nesta quarta-feira (2) pela Warner e pelo estúdio brasileiro Ventre. O longa vai "transportar os deuses do candomblé para o universo dos super-heróis".

O filme será live action, e não uma animação, ao contrário dos trabalhos mais famosos de Saldanha.

A "Variety" diz que o diretor fechou a parceria com os dois estúdios para uma série de filmes sobre os orixás. O primeiro, com Iemanjá, começa a ser filmado no ano que vem.

O filme "conta a história da orixá adorada pelos brasileiros e também conhecida como a Rainha do Mar. Com Ogum, o Deus da Guerra, como mentor, Iemanjá tenta entender seus poderes ao enfrentar Iansã, orixá cultuada como Deusa das Tempestades", afirma a Warner.

A atriz Camila Pitanga será produtora executiva do longa e revelou alegria por estar envolvida no projeto. “Para mim, é uma alegria infinita falar de um projeto que envolve pessoas que eu adoro e estou adorando trocar. Evocar uma das figuras mais queridas da nossa ancestralidade, uma divindade que, tenho certeza, vai abençoar esse projeto e vai fazer com que ele alcance uma voz que possa chegar em todos os cantos do mundo e falar com os jovens do mundo. Uma alegria, uma responsabilidade e uma vibração muito bonita”, diz.