Carlos Tusquets assume como presidente interino do Barcelona

Um dia depois da renúncia de Josep Maria Bartomeu, o Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (28), Carlos Tusquets como presidente interino. O dirigente já presidia a Comissão Econômica do clube e, agora, assume o Comitê Gestor.

Bartomeu e sua diretoria renunciaram na última terça-feira (27), em vez de enfrentar o processo de Moção de Censura. Por isso, uma nova Comissão de Gestão foi nomeada. O grupo tem as mesmas funções do conselho de administração, mas, de acordo com o Barça, é "limitado aos atos necessários e essenciais para a manutenção das atividades normais do clube e a proteção de seus interesses".

"A principal função do comitê gestor é convocar eleições para constituir uma nova diretoria, o que deve ser feito no prazo de três meses a partir da posse de seus membros", informou o clube, em comunicado.

ℹ️ The confirmed members of the FC Barcelona Managing Committee



All the details ???? https://t.co/iRBsrSePdR pic.twitter.com/LRsDHZMu1Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

Bartomeu sofria um processo de moção de censura movido por mais de 20 mil sócios do Barcelona, cujo fim poderia levar à destituição de toda a diretoria. O grupo então optou por apresentar a renúncia em vez de enfrentar o processo desgastante, que prevê destituição e a convocação de novas eleições em caso de dois terços dos votantes optarem pela moção.

O atual mandato de Bartomeu se encerraria em junho de 2021. Ele estava na presidência do clube catalão desde janeiro de 2014, quando venceu as eleições. Na época, era o primeiro vice-presidente do clube. Seu antecessor, Sandro Rossel, também havia renunciado.