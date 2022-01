CarnaSal: festa indoor agita fevereiro em Salvador com Bell, Léo e Harmonia

A Salvador Produções anunciou, nesta segunda-feira (03), que irá realizar um carnaval indoor. Batizado de ‘CarnaSal’, o evento terá 4 dias de programação e será realizado no Wet´n Wild, na Avenida Paralela.

O agito, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, terá trio elétrico, palco e cenografia inspirada na folia momesca. Entre as atrações já confirmadas, estão Bell Marques, Léo Santana, Harmonia, Wesley Safadão, Alok, Zé Neto & Cristiano, Parangolé e Timbalada. Novos nomes serão anunciados nos próximos dias.



O ‘CarnavalSal’ será realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro e os ingressos serão vendidos a partir de 10 de janeiro. Mais informações estarão disponíveis no perfil @carnasaloficial.

