Carnasal terá estrelas do Carnaval em três dias de festa

Não é o Carnaval oficial, mas tem tudo pra ser bem parecido com a festa mais popular de Salvador, que não ocorreu neste ano nem no ano passado. Até o nome, Carnasal, dá ideia do clima que a festa terá, de amanhã a sábado, no Wet. Nestes três dias, passarão por lá artistas de destaque, que costumam animar os trios elétricos há décadas, como Carlinhos Brown, Saulo, Bell e Léo Santana.

E, pra ficar ainda mais parecido com o Carnaval, os foliões vão ter direito até a abadá. Só não vai ter trio elétrico, mas vai ter uma ótima alternativa, que é o pranchão. O equipamento ficou conhecido nas apresentações que a banda Alavontê fazia no Dique do Tororó. O veículo é menor que um trio elétrico, mas tem uma potência de som bem satisfatória e o mais interessante é que o artista fica praticamente no mesmo nível do público, o que o deixa mais próximo dos fãs.

Bell Marques, que se apresenta no último dia de festa, sabe que o pranchão não tem todas as qualidades do trio elétrico, mas diz que gosta muito deste formato:

"Ele não substitui o trio elétrico num Carnaval, porque no Carnaval a quantidade de pessoas é muito grande e ele não suporta o som. Mas no formato indoor, ele é muito melhor que o trio elétrico, porque possibilita você estar perto do público. Gosto de pegar nas pessoas, de falar com as pessoas", revela Bell.

Quem também está contando os dias para reencontrar o público carnavalesco de Salvador é Léo Santana, que canta na sexta-feira. “Depois de dois anos sem Carnaval, poder ter uma festa desse tamanho para matar um pouco da saudade da folia me deixa muito animado. Mais animado ainda porque vou comemorar meu aniversário fazendo o que eu amo, na minha cidade, em cima do trio, recebendo o calor do público”.

Bell está tão animado, que até acredita que o Carnasal pode se tornar uma espécie de micareta da cidade, um Carnaval alternativo que aconteça todos os anos. "Salvador pode ter uma micareta ou até fazer um evento como esse dentro do Carnaval. Há muita força pra isso, são muitos artistas bacanas e isso atrai turistas. Se cidades menores podem atrair turistas em suas micaretas, por que não Salvador, que tem uma estrutura muito grande?".

Binho ULM, sócio-diretor da 2GB, uma das produtoras do Carnasal, concorda com o cantor:

“Acredito que em Salvador cabe um Carnaval privado, indoor, num período atípico. Até para a pessoa decidir se vai preferir um Carnaval mais restrito, com menos gente, ou o tradicional".

As atrações do primeiro dia são Saulo, Brown, Parangolé, Jau, Lincoln, e Babado Novo. Na sexta, tem Léo Santana, Durval, Timbalada, Rafa e Pipo, Tuca Fernandes e Filhos de Jorge. Bell Marques, Banda Eva, Psirico, Peixe e Olodum encerram a festa no sábado. Os ingressos estão à venda no site Boratickets, a partir de R$ 120 por dia. Há ainda o passaporte para os três dias, a partir de R$ 380.

Programação

21/4 – Quinta – Saulo / Carlinhos Brown / Parangolé / Jau / Lincoln / Babado Novo

22/4 – Sexta – Léo Santana / Durval / Timbalada / Rafa e Pipo / Tuca Fernandes / Filhos de Jorge

23/4 – Sábado – Bell Marques / Banda Eva / Psirico / Peixe / Olodum

Local: WET (Paralela)

Abadás: Arena, casadinha e camarote individual ou passaporte a venda sem taxa loja Bora Tickets Shopping da Bahia

Parcelamento 3x sem juros no site e loja.

Vendas: www.boratickets.com.br

Daniela e Margareth fazem a festa no Sollar Baía MAM

Clima de Carnaval

Sentiu falta de Margareth Menezes e Daniela Mercury na programação do Carnasal? Pois elas também se apresentam neste feriadão prolongado, que dará um clima de Carnaval à cidade. O Baile da Maga, no Sollar Baía MAM, será amanhã, às 17h.

O novo projeto de Maga será em um show especial com três horas de duração. No palco, além de cantar seus maiores sucessos, a artista recebe Daniela Mercury como convidada. As vendas acontecem pelo Sympla.

“O Baile da Maga é uma festa dançante, em que as pessoas vão para se divertir! Tem o nosso conceito da música afro baiana e outras surpresas. Estou esperando todos com muito amor, muito carinho, alto astral, que é o que define o Baile da Maga. Vão para se curtir, se divertir. Curtir a nossa música afropop brasileira, nosso grande axé”, convida Margareth Menezes. A abertura será do DJ Roger’N Roll. Os ingressos estão à venda no Sympla, a R$ 100.

Serviço

Baile da Maga - participação especial: Daniela Mercury

Data: 21 de abril de 2022 (quinta-feira)

Local: Sollar Baía - Museu de Arte Moderna da Bahia

Horário: 17h

Ingressos: R$ 100, à venda no Sympla