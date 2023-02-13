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Carnaval 2023: confira a ordem de atrações nos circuitos de Salvador

salvador
13.02.2023, 11:24:00
( Jefferson Peixoto/ Secom)

Carnaval 2023: confira a ordem de atrações nos circuitos de Salvador

A prefeitura divulgou a ordem dos desfiles de trios e blocos em todos os circuitos oficiais

O clima de Carnaval já se espalhou pela cidade e chegou a hora de se programar para curtir os dias oficiais da folia. A abertura oficial da festa acontece na próxima quinta-feira (16), com Ivete Sangalo, no circuito Dodô (Barra/Ondina), mas na quarta-feira (15), fanfarras e bloquinhos já vão tomar conta das ruas da Barra. A prefeitura divulgou a ordem dos desfiles de trios e blocos em todos os circuitos oficiais: Osmar (Campo Grande), Dodô, Sérgio Bezerra (Barra), Batatinha (Pelourinho) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina). 

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Confira a ordem das atrações:

CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (BARRA)

Quarta (15), a partir de 19h: 
37.5 NÃO É FEBRE
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUNÇO
O CALDO
AMIGOS DO MESTRE
BLOCO DA FAIXA
O CHUVEIRÃO
MULHERES NO COMANDO
ARQUILOUCURA
CONTAMINADOS PELA PICUINHA
HOJE EU POSSO
PARIÔ
SABIDOLANDIA
HABEAS COPOS
BLOQUINHO DAS BANDIDAS
BLOCO DAS BAIANAS
CARNAJANJAUM
 

CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE)

Quinta-feira (16), a partir de 18h: 
PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO, DODO E OSMAR
TRIO DANIELA MERCURY
PIPOCA DO MUDEI DE NOME
TRIO LA FURIA 
TRIO THIAGO AQUINO
A MULHERADA
TRIO PSIRICO
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
AMOR E PAIXÃO (caráter especial)
BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
TRIO ESCANDURRAS
PROIBIDO PROIBIR
FOGUEIRÃO
QUERO VER MOMO
SAMBA & FOLIA
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBA TERRAMAR
TRIO COMCAR

Sexta-feira (17)

De 14h às 16h grupos participantes do Furdunço: 
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO
MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER
ESPAÇO MUSICAL
OS EFICIENTES
NETO BITENCOURT
OS MY FRIENDS
LUANA MATOS
NADIJANE
SOM DO SISAL
MARCIONILIO PRADO
ADRIANO REZENDE
PAULO RAIO
ALINE ATAIDE
BANDA ELETRIC TEAM
FORRÓ SOBEPOEIRA
BANDA RETRATO FALADO
BANDOS LOOS CANDELAS
ROBSON DALTRO
DALI COSTA
CLAUDIA COSTTA

A partir de 17h: 
PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO
TRIO CHICANA
TRIO É O TCHAN
TRIO JUAN E RAVENA
TRIO ALEXANDRE LEÃO
TRIO NESSA
TRIO NANDO BORGES
POLIMANIA
TRIO MAMBOLADA
TRIO FANTASMÃO
TRIO ED CITY
EXCLUSIVA DO SAMBA
ALVORADA
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
CORTEJO AFRO
SAMBA POPULAR
K FELICIDADE
SOWETO
TRIO CBX
AS TRANSFORMISTAS
BBG BIG BLOCO DO GUETO
MILLENAR
CLUBE DO SAMBA
TRIO COMCAR

Sábado (18)

A partir de 10h:
TODO MENINO É UM REI
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ
IBEJI
RATHAPLAN
ZUM ZUM MEL (infantis)
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ

A partir de 13h30: 
TRIO O POETA
TRIO TARGINO GODIM
TRIO FORRÓ ELÉTRICO
CANELIGHT
AS MUQUIRANAS
BOLA CHEIA
TRIO FILHOS DA BAHIA
BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO
AS KUVITEIRAS
ME DEIXE A VONTADE
TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR
PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES
VEM SAMBAR
É COM ESSE QUE EU VOU
TRIO EDU CASA NOVA
BLOCO DE CAJÁ
MALÊ DEBALÊ
MUZENZA
BANKOMA
JAKÈ
AFINIDADE
VAMOS NESSA
FOUR DAYS
TRIO COMCAR
TRIO ARRASTÃO
DA ALEGRIA, ILÊ AYIÊ

Domingo (19)

A partir de 10h 
MAMULENGO
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE
IBEJI
RATHAPLAN (infantis) TRIO FIT DANCE
PIPOCA DO MUDEI DE NOME
EXCLUSIVA INFANTIL
ZUM ZUM MEL 

A partir de 14h
TRIO DO FORRÓ
PIERROT TRADIÇÂO DE PLATAFORMA 
TRIO BAIANA SYSTEM 
TRIO ALINE
TRIO O KANNALHA
PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO 
COMMANCHES DO PELÔ 
TRIO PARANGOLÉ 
AS SUBURBANAS 
TRIO TIMBALADA 
TRIO O POLEMICO 
TRIO AFROCIDADE
100 CENSURA 
MUQUISAMBA
TRIO TIERRY
BLOCÃO DA LIBERDADE
TRIO THIAGO AQUINO
TRIO JAU
BANANA REGGAE
FALA MEU LORO
OS NEGÔES
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO COMCAR

Segunda feira (20)

A partir de 10h:
DIDÁ 
COMMANCHERÊ (infantil) 
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE 
BLOCO DA SAUDADE 

A partir de 13h
PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ 
TRIO LINCOLN 
TRIO CLAUDIA LEITTE 
TRIO ESCANDURRAS 
AS MUQUIRANAS
MUDANÇA DO GARCIA 
TRIO IGOR KANNARIO 
TRIO A DAMA 
AS KUVITEIRAS
TRIO 7KASSIO 
TRIO DANIEL VIEIRA
TRIO COMCAR
BLOCO DE CAJÁ 
ILÊ AYIÊ
MILLENAR 
PAGODÃO 
FOUR DAYS 
2 DA GIRA

Terça-feira (21)

A partir de 11h30
VAMOS NESSA (bloco infantil) 

A partir de 13h
PIPOCA DO MUDEI
PIPOCA DE DURVAL 
PIPOCA DE SAULO
OLODUM PIPOCA 
TRIO LEO SANTANA 
TRIO PSIRICO
TRIO XANDDY HARMONIA
BUZANFAN DE GERÔNIMO
AS MUQUIRANAS 
TRIO BROWN
TRIO ALEXANDRE PEIXE 
COMMANCHE DO PELÔ
TRIO O POETA
TRIO COMCAR
PIPOCA DO ILÊ AYIÊ
100 CENSURA
MUZENZA 
FILHOS DO CONGO
OKANBI 
PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR

CIRCUITO DODÔ (Barra/Ondina)

Quinta (16), a partir de 16h
IVETE SANGALO
SAULO
CLAUDIA LEITTE
PARANGOLÉ
XANDDY HARMONIA
JAMMIL
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO
BLOCO DA QUINTA
FISSURA 
EVA
SIRI COM TODI
EU VOU
LEO SANTANA
LINCOLN
TIMBALADA
LUDMILLA
CHICLETE
BABADO NOVO
TÔ LIGADO
CHEIRO
HUANA
TATAU
OS MASCARADOS
RAFA E PIPO
A DAMA
ARAKETU
GILMELANDIA
DAVID MORAES
BANANA REGGAE
AFROCIDADE
BBG ANOS 80
NOVA SAGA

Sexta (17), a partir de 15h30 
PROJETO TIK TOK
LINCOLN
PARANGOLÉ
PSIRICO
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO
VUMBORA
NANA
TIMBALADA/BLOWOUT
D+/EVA
FISSURA
DANIELA MERCURY
PIPOCA DO CHEIRO
BROWN
O POLEMICO
PABLLO E LUISA
EU VOU
TÔ LIGADO
SOLANGE ALMEIDA
KART LOVE
O KANNALHA
IGOR KANNARIO
LA FURIA
SIRI COM TODI
BLOCO DOS VAQUEIROS
ESCANDURRAS
FILHOS DA BAHIA
O POETA

Sábado (18)
A partir de 10h:

HAPPY (infantil)


A partir de 15h:
MEU AMOR VOLTO JÁ
DANIEL VIEIRA
THIAGO AQUINIO
PSIRICO
PARANGOLÉ
CORUJA
VUMBORA
NANA,
TIMBALADA
FISSURA
PIPOCA DO ATTOXXA
O VALE
DANIELA MERCURY
VOA VOA
LINCOLN
HIAGO
TAYRONE
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
TRIO DH8
TA RINDO DE QUE
AMBIENTAL E ECOSISTEMA

Domingo (19), a partir de 15h
PUTITO REX
PSIRICO
OLODUM
CAMALEÃO
FECUNDANÇA/LARGADINHO
DAQUELE JEITO]
ME ABRAÇA
SEU MAXIXE
CROCODILO
TIMBALADA
AGRADA GREGOS
ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
TRIO BARRETÃO
CORTEJO AFRO
AILA MENEZES
ECOLOGICO E MEIO AMBIENTE
A MULHERADA

Segunda (20), a partir de 15h30 
TRIO TH
KART LOVE
CAMALEÃO
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
FECUNDANÇA/CORUJA
DAQUELE JEITO
ME ABRAÇA
ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
CARLA CRISTINA
CROCODILO
LARGADINHO/O VALE
TRIO BARRETÃO
CORTEJO AFRO
LA FURIA
BUZANFAN DE GERONIMO
VEM SAMBAR
JAKÉ
MUZENZA
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE
WILSON CAFÉ
LUAN MONALISA
MARCIA CASTRO

Terça (21), a partir de 15h
MICROTRIO IVAN HUOL
JUAN E RAVENA
CAMALEÃO
LARGADINHO
BLOCO UAU
BAILINHO DE QUINTA
LUIZ CALDAS
XAMÃ
ARMANDINHO, DODO E OSMAR
ESCANDURRAS
LINCOLN
TIMBALADA
JAKÉ
BANANA REGGAE
A MULHERADA
BLOCO DO CAJÁ
EXCLUSIVA
LA FURIA
HIAGO DANADINHO
LÉO SANTANA
RAÇA GOLVEIA
A DAMA

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

Quinta-feira (16)
A partir de 20h
EXPRESSÃO NEGRA
KORIN EFAN
DARAJU DE ODE 
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO 
TAMOIOS
FILHOS DA FEIRA
MALCON X 
OMINIRÁ DE ODÉ 
TAMBORES & CORES 
FILHOS DE ONIRA 

Desfilando no contra fluxo, a partir de 20h: 
NAMORAL 
REGGAE O BLOCO 
CORRENTE DO SAMBA 
TOALHA DA SAUDADE 
SKA REGGAE
ACARÁ 
LAROYE ARRIBA 
RODOPIÔ

Sexta-feira (17)
A partir de 17h
OLODUM 
MUTUÊ
AMIGOS DE BABÁ 
BOMBOCADO 
TÔ AÊ 
JOGO DE IFÁ 
ARCA DE AXÉ 
LAROYE ARRIBA 
CORISCO
BLOCO AXUM 
DANDARA 
AGBARA 
AFRO LIBERDADE 
ARAYÊ 
NAMADU NOSSO PLANETA 
FILHOS DE OXALÁ 
AFOXÉ PELOURINHO
MUCUM’G 
AFOXÉ PRETO VELHO 
AFRO PALAFITTAS 
FILHOS DE JAGUN

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA DOIS O BLOCO 
CHAMEGO
AFRO 
DANÇA BAHIA 
LAROYÊ 
OS NEGÕES

Sábado (18)

A partir de 17h
CATADINHO DO SAMBA (caráter especial) 
BLOCO DA SAUDADE 
MANIA DE SAMBAR
O MANGUE 
ORIOBÁ 
TOMALIRA 
LAROYÈ
ARRIBA 
SWING DO PELÔ 
CABEÇA DE GELO 
CHABIS’C 
FILHOS DE NANA 
SURF REGGAE
KAYALA DA BAHIA 
RODOPIÔ 
DIAMANTE NEGRO 
ALERTA MENTE NEGRA 
MULHERES NA FOLIA 
REGGAE DA PAZ
CURUZU CITY 
SHOW AXÉ DUM_DUM 
GINGA E REMANDIOLA 

Desfilando no contra fluxo, a partir das 17h
ABUSE E USE 
GINGA DO NEGRO 
JOGO DO IFÁ 
AXÉ DADÀ 
QUINTAL DO SAMBA
SAMBETÃO
MANIA DE SAMBAR 
VAMOS NESSA 
FILHOS DE JHÁ 
FILHOS DE KORIN EFAN 
FILHOS DE NANÃ 
FOUR DAYS 
ILÊ OYÁ

Domingo (19)
A partir de 17h
FILHOS DE GHANDY
KIZUMBA 
LUAÊ 
QUERO VER MOMO 
OLORUM BABA MI 
SÓ SAMBA DE RODA
IDARÁ 
CARNAPELÔ
MALCON X 
DANÇA BAHIA 
VELHA GUARDA DOS NEGÕES 
LEVA EU 
AIRALOGUM 
SKA REGGAE
OS NEGÕES 
SAMBRASIL 

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h
MUTANTES 
FILHOS DE GHANDY 
FURACÃO 2001 
KAMBALAGWANZE 
ALABÊ 
FILHOS DO CONGO 
AFRO LIBERDADE

Segunda-feira (20)
A partir de 17h
FILHOS DE KORIN
EFAN
MUTANTES 
TEMPERO DE NEGRO 
AFROBOGUM 
LAROYÊ ARRIBA 
MANIA DE SAMBAR 
INSABA MAZA 
BABAFOMAN 
AFOXÉ OMO IZO 
FUTURO DO REGGAE 
ARCA DE AXÉ 
ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO DA CAPOEIRA 
ILÊ OYÁ, KIBELEZA 
SAMBETÃO 
FILHOS DE JHÁ

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
FILHOS DE OMOLUM 
DANDARA 
ASPIRAL DO REGGAE 
OKAMBI 
FILHOS DE JHA
ARAIÈ 
CABEÇA DE GELO 
CORISCO 
CHAMEGO AFRO

Terça-feira (21)
A partir de 17h
SWING DO PELÔ 
FILHOS DE NANÃ 
FURACÃO 2001 
OBÁ DE XANGÔ 
BLOCÃO DA LIBERDADE 
KABALAGWANZE 
VEM SAMBAR
SAMBA E FOLIA 
RELÍQUIAS AFRICANAS 
SAMBA TERRAMAR
ARRAYÊ 
JOGO DO IFÁ
AMBIENTAL ECOSSISTEMA 
OS NEGÕES 
AFRO DESCENDENTES 
OLORUM BABA MI 
AFOXÉ PELOURINHO 
MALCON X

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h30
FILHOS DE GANDHY 
FILHAS DE GANDHY 
TA RINDO DE Q 
OKAMBI 
FILHOS DE OMOLUM 
FILHOS DE JHÁ

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

Quarta (15), a partir de 18h
NUCANA E PREVENÇÃO
SWING AFRO MAGIA
AS DONZELAS
SEDUÇÃO DO SAMBA
ARRSTÃO OS CANIBAIS
COMPLEXO DO SAMBA

Quinta (16), a partir de 10h
BLOCO FANTASIA
ASA SURF REGGAE PELA PAZ
DM DE BOA
BLOCO R9
MENINOS DA VILA
BAILE BLACK
AS DONDOLETES
SAMBA MAINHA
COLAR DE CONCHA
CANTO PARA SENEGAL

Sexta (17), a partir de 10h
OS TOALHAS
ARRASTÃO TUDO É LUXÚRIA
CRUSH
NOSSA GENTE
OS ESPONJAS
Q.G.DO BLOCO
FURA OLHO
MIAME
ZUM ZUM ZUM

Sábado (18), a partir de 10h
FURACÃO KIDS
ARRASTÃO OS CANALHAS
BLOCO DO BENNY
ARASTÃO AFRO&ARTE
É PRA LÁ QUE VAI
BOQUEIRÃO
ARRASTÃO ANTONIO FISTEM
AS AMANTES DO NORDESTE
KUPULA UNIDA
SAMBA NORDESTE
SAMBA DA VELA
VIP FOLIA

Domingo (19), a partir de 10h
PIRULITO
ARRASTÃO RUMA RUMA
OS KOBRÕES
ARRASTÃO DOS REBELDES
AS PAGODEIRAS
VELHA GUARDA
SEM MISÉRIA
TUDO DE BHOM (PA PUM)
AFRO ARTE KIZUMBA
LA PRIVILLEGE

Segunda (20), a partir de 10h
BALAOZINHO
AS NORDESTINAS
QUASE PERFEITA
SEI LÁ YES
PHILOSOFIA DO REGGAE
AFROTAMBOR
SEGUE O FLUXO
SAMBA DO GORDINHO
AS PIRIGUETES
SWING E MAROTOS
BLOCO DOS PIRATAS
CHEIO DE CHARME

Terça (21), a partir de 10h
QUABALES
JOHN JOHN KIDS
VOCÊ BEBEU
ARRASTÃO AS PERVERSAS
CORNO NORDESTINO
JUNTE-SE
ARRASTÃO DE VERÃO
BLOCO ELITE
NORDESTE 40 GRAUS
RB EXCLUSIVO
PAGODE VERSADO
FESTIGRE
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