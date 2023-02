Carnaval 2023: confira a ordem de atrações nos circuitos de Salvador

O clima de Carnaval já se espalhou pela cidade e chegou a hora de se programar para curtir os dias oficiais da folia. A abertura oficial da festa acontece na próxima quinta-feira (16), com Ivete Sangalo, no circuito Dodô (Barra/Ondina), mas na quarta-feira (15), fanfarras e bloquinhos já vão tomar conta das ruas da Barra. A prefeitura divulgou a ordem dos desfiles de trios e blocos em todos os circuitos oficiais: Osmar (Campo Grande), Dodô, Sérgio Bezerra (Barra), Batatinha (Pelourinho) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina).

Confira a ordem das atrações:

CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (BARRA)

Quarta (15), a partir de 19h:

37.5 NÃO É FEBRE

XUPISCO

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUNÇO

O CALDO

AMIGOS DO MESTRE

BLOCO DA FAIXA

O CHUVEIRÃO

MULHERES NO COMANDO

ARQUILOUCURA

CONTAMINADOS PELA PICUINHA

HOJE EU POSSO

PARIÔ

SABIDOLANDIA

HABEAS COPOS

BLOQUINHO DAS BANDIDAS

BLOCO DAS BAIANAS

CARNAJANJAUM



CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE)

Quinta-feira (16), a partir de 18h:

PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO, DODO E OSMAR

TRIO DANIELA MERCURY

PIPOCA DO MUDEI DE NOME

TRIO LA FURIA

TRIO THIAGO AQUINO

A MULHERADA

TRIO PSIRICO

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

AMOR E PAIXÃO (caráter especial)

BLOCO DA CAPOEIRA

BANKOMA

TRIO ESCANDURRAS

PROIBIDO PROIBIR

FOGUEIRÃO

QUERO VER MOMO

SAMBA & FOLIA

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBA TERRAMAR

TRIO COMCAR

Sexta-feira (17)

De 14h às 16h grupos participantes do Furdunço:

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER

ESPAÇO MUSICAL

OS EFICIENTES

NETO BITENCOURT

OS MY FRIENDS

LUANA MATOS

NADIJANE

SOM DO SISAL

MARCIONILIO PRADO

ADRIANO REZENDE

PAULO RAIO

ALINE ATAIDE

BANDA ELETRIC TEAM

FORRÓ SOBEPOEIRA

BANDA RETRATO FALADO

BANDOS LOOS CANDELAS

ROBSON DALTRO

DALI COSTA

CLAUDIA COSTTA

A partir de 17h:

PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO

TRIO CHICANA

TRIO É O TCHAN

TRIO JUAN E RAVENA

TRIO ALEXANDRE LEÃO

TRIO NESSA

TRIO NANDO BORGES

POLIMANIA

TRIO MAMBOLADA

TRIO FANTASMÃO

TRIO ED CITY

EXCLUSIVA DO SAMBA

ALVORADA

REDUTO DO SAMBA

OLODUM

FILHOS DE MARUJO

CORTEJO AFRO

SAMBA POPULAR

K FELICIDADE

SOWETO

TRIO CBX

AS TRANSFORMISTAS

BBG BIG BLOCO DO GUETO

MILLENAR

CLUBE DO SAMBA

TRIO COMCAR

Sábado (18)

A partir de 10h:

TODO MENINO É UM REI

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ

IBEJI

RATHAPLAN

ZUM ZUM MEL (infantis)

BLOCO DA SAUDADE

DIDÁ

A partir de 13h30:

TRIO O POETA

TRIO TARGINO GODIM

TRIO FORRÓ ELÉTRICO

CANELIGHT

AS MUQUIRANAS

BOLA CHEIA

TRIO FILHOS DA BAHIA

BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO

AS KUVITEIRAS

ME DEIXE A VONTADE

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR

PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES

VEM SAMBAR

É COM ESSE QUE EU VOU

TRIO EDU CASA NOVA

BLOCO DE CAJÁ

MALÊ DEBALÊ

MUZENZA

BANKOMA

JAKÈ

AFINIDADE

VAMOS NESSA

FOUR DAYS

TRIO COMCAR

TRIO ARRASTÃO

DA ALEGRIA, ILÊ AYIÊ

Domingo (19)

A partir de 10h

MAMULENGO

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE

IBEJI

RATHAPLAN (infantis) TRIO FIT DANCE

PIPOCA DO MUDEI DE NOME

EXCLUSIVA INFANTIL

ZUM ZUM MEL

A partir de 14h

TRIO DO FORRÓ

PIERROT TRADIÇÂO DE PLATAFORMA

TRIO BAIANA SYSTEM

TRIO ALINE

TRIO O KANNALHA

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO

COMMANCHES DO PELÔ

TRIO PARANGOLÉ

AS SUBURBANAS

TRIO TIMBALADA

TRIO O POLEMICO

TRIO AFROCIDADE

100 CENSURA

MUQUISAMBA

TRIO TIERRY

BLOCÃO DA LIBERDADE

TRIO THIAGO AQUINO

TRIO JAU

BANANA REGGAE

FALA MEU LORO

OS NEGÔES

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO COMCAR

Segunda feira (20)

A partir de 10h:

DIDÁ

COMMANCHERÊ (infantil)

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE

BLOCO DA SAUDADE

A partir de 13h

PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ

TRIO LINCOLN

TRIO CLAUDIA LEITTE

TRIO ESCANDURRAS

AS MUQUIRANAS

MUDANÇA DO GARCIA

TRIO IGOR KANNARIO

TRIO A DAMA

AS KUVITEIRAS

TRIO 7KASSIO

TRIO DANIEL VIEIRA

TRIO COMCAR

BLOCO DE CAJÁ

ILÊ AYIÊ

MILLENAR

PAGODÃO

FOUR DAYS

2 DA GIRA

Terça-feira (21)

A partir de 11h30

VAMOS NESSA (bloco infantil)

A partir de 13h

PIPOCA DO MUDEI

PIPOCA DE DURVAL

PIPOCA DE SAULO

OLODUM PIPOCA

TRIO LEO SANTANA

TRIO PSIRICO

TRIO XANDDY HARMONIA

BUZANFAN DE GERÔNIMO

AS MUQUIRANAS

TRIO BROWN

TRIO ALEXANDRE PEIXE

COMMANCHE DO PELÔ

TRIO O POETA

TRIO COMCAR

PIPOCA DO ILÊ AYIÊ

100 CENSURA

MUZENZA

FILHOS DO CONGO

OKANBI

PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR

CIRCUITO DODÔ (Barra/Ondina)

Quinta (16), a partir de 16h

IVETE SANGALO

SAULO

CLAUDIA LEITTE

PARANGOLÉ

XANDDY HARMONIA

JAMMIL

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO

BLOCO DA QUINTA

FISSURA

EVA

SIRI COM TODI

EU VOU

LEO SANTANA

LINCOLN

TIMBALADA

LUDMILLA

CHICLETE

BABADO NOVO

TÔ LIGADO

CHEIRO

HUANA

TATAU

OS MASCARADOS

RAFA E PIPO

A DAMA

ARAKETU

GILMELANDIA

DAVID MORAES

BANANA REGGAE

AFROCIDADE

BBG ANOS 80

NOVA SAGA

Sexta (17), a partir de 15h30

PROJETO TIK TOK

LINCOLN

PARANGOLÉ

PSIRICO

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO

VUMBORA

NANA

TIMBALADA/BLOWOUT

D+/EVA

FISSURA

DANIELA MERCURY

PIPOCA DO CHEIRO

BROWN

O POLEMICO

PABLLO E LUISA

EU VOU

TÔ LIGADO

SOLANGE ALMEIDA

KART LOVE

O KANNALHA

IGOR KANNARIO

LA FURIA

SIRI COM TODI

BLOCO DOS VAQUEIROS

ESCANDURRAS

FILHOS DA BAHIA

O POETA

Sábado (18)

A partir de 10h:

HAPPY (infantil)



A partir de 15h:

MEU AMOR VOLTO JÁ

DANIEL VIEIRA

THIAGO AQUINIO

PSIRICO

PARANGOLÉ

CORUJA

VUMBORA

NANA,

TIMBALADA

FISSURA

PIPOCA DO ATTOXXA

O VALE

DANIELA MERCURY

VOA VOA

LINCOLN

HIAGO

TAYRONE

TÔ LIGADO

SIRI COM TODI

TRIO DH8

TA RINDO DE QUE

AMBIENTAL E ECOSISTEMA

Domingo (19), a partir de 15h

PUTITO REX

PSIRICO

OLODUM

CAMALEÃO

FECUNDANÇA/LARGADINHO

DAQUELE JEITO]

ME ABRAÇA

SEU MAXIXE

CROCODILO

TIMBALADA

AGRADA GREGOS

ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

TRIO BARRETÃO

CORTEJO AFRO

AILA MENEZES

ECOLOGICO E MEIO AMBIENTE

A MULHERADA

Segunda (20), a partir de 15h30

TRIO TH

KART LOVE

CAMALEÃO

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

FECUNDANÇA/CORUJA

DAQUELE JEITO

ME ABRAÇA

ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

CARLA CRISTINA

CROCODILO

LARGADINHO/O VALE

TRIO BARRETÃO

CORTEJO AFRO

LA FURIA

BUZANFAN DE GERONIMO

VEM SAMBAR

JAKÉ

MUZENZA

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE

WILSON CAFÉ

LUAN MONALISA

MARCIA CASTRO

Terça (21), a partir de 15h

MICROTRIO IVAN HUOL

JUAN E RAVENA

CAMALEÃO

LARGADINHO

BLOCO UAU

BAILINHO DE QUINTA

LUIZ CALDAS

XAMÃ

ARMANDINHO, DODO E OSMAR

ESCANDURRAS

LINCOLN

TIMBALADA

JAKÉ

BANANA REGGAE

A MULHERADA

BLOCO DO CAJÁ

EXCLUSIVA

LA FURIA

HIAGO DANADINHO

LÉO SANTANA

RAÇA GOLVEIA

A DAMA

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

Quinta-feira (16)

A partir de 20h

EXPRESSÃO NEGRA

KORIN EFAN

DARAJU DE ODE

NOVA FLOR

QUESTÃO DE GOSTO

TAMOIOS

FILHOS DA FEIRA

MALCON X

OMINIRÁ DE ODÉ

TAMBORES & CORES

FILHOS DE ONIRA

Desfilando no contra fluxo, a partir de 20h:

NAMORAL

REGGAE O BLOCO

CORRENTE DO SAMBA

TOALHA DA SAUDADE

SKA REGGAE

ACARÁ

LAROYE ARRIBA

RODOPIÔ

Sexta-feira (17)

A partir de 17h

OLODUM

MUTUÊ

AMIGOS DE BABÁ

BOMBOCADO

TÔ AÊ

JOGO DE IFÁ

ARCA DE AXÉ

LAROYE ARRIBA

CORISCO

BLOCO AXUM

DANDARA

AGBARA

AFRO LIBERDADE

ARAYÊ

NAMADU NOSSO PLANETA

FILHOS DE OXALÁ

AFOXÉ PELOURINHO

MUCUM’G

AFOXÉ PRETO VELHO

AFRO PALAFITTAS

FILHOS DE JAGUN

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h

TEMPLO DOS ORIXÁS

GERA DOIS O BLOCO

CHAMEGO

AFRO

DANÇA BAHIA

LAROYÊ

OS NEGÕES

Sábado (18)

A partir de 17h

CATADINHO DO SAMBA (caráter especial)

BLOCO DA SAUDADE

MANIA DE SAMBAR

O MANGUE

ORIOBÁ

TOMALIRA

LAROYÈ

ARRIBA

SWING DO PELÔ

CABEÇA DE GELO

CHABIS’C

FILHOS DE NANA

SURF REGGAE

KAYALA DA BAHIA

RODOPIÔ

DIAMANTE NEGRO

ALERTA MENTE NEGRA

MULHERES NA FOLIA

REGGAE DA PAZ

CURUZU CITY

SHOW AXÉ DUM_DUM

GINGA E REMANDIOLA

Desfilando no contra fluxo, a partir das 17h

ABUSE E USE

GINGA DO NEGRO

JOGO DO IFÁ

AXÉ DADÀ

QUINTAL DO SAMBA

SAMBETÃO

MANIA DE SAMBAR

VAMOS NESSA

FILHOS DE JHÁ

FILHOS DE KORIN EFAN

FILHOS DE NANÃ

FOUR DAYS

ILÊ OYÁ

Domingo (19)

A partir de 17h

FILHOS DE GHANDY

KIZUMBA

LUAÊ

QUERO VER MOMO

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

IDARÁ

CARNAPELÔ

MALCON X

DANÇA BAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

LEVA EU

AIRALOGUM

SKA REGGAE

OS NEGÕES

SAMBRASIL

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h

MUTANTES

FILHOS DE GHANDY

FURACÃO 2001

KAMBALAGWANZE

ALABÊ

FILHOS DO CONGO

AFRO LIBERDADE

Segunda-feira (20)

A partir de 17h

FILHOS DE KORIN

EFAN

MUTANTES

TEMPERO DE NEGRO

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

MANIA DE SAMBAR

INSABA MAZA

BABAFOMAN

AFOXÉ OMO IZO

FUTURO DO REGGAE

ARCA DE AXÉ

ALERTA MENTE NEGRA

BLOCO DA CAPOEIRA

ILÊ OYÁ, KIBELEZA

SAMBETÃO

FILHOS DE JHÁ

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h

FILHOS DE OMOLUM

DANDARA

ASPIRAL DO REGGAE

OKAMBI

FILHOS DE JHA

ARAIÈ

CABEÇA DE GELO

CORISCO

CHAMEGO AFRO

Terça-feira (21)

A partir de 17h

SWING DO PELÔ

FILHOS DE NANÃ

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

KABALAGWANZE

VEM SAMBAR

SAMBA E FOLIA

RELÍQUIAS AFRICANAS

SAMBA TERRAMAR

ARRAYÊ

JOGO DO IFÁ

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

OS NEGÕES

AFRO DESCENDENTES

OLORUM BABA MI

AFOXÉ PELOURINHO

MALCON X

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h30

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TA RINDO DE Q

OKAMBI

FILHOS DE OMOLUM

FILHOS DE JHÁ

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

Quarta (15), a partir de 18h

NUCANA E PREVENÇÃO

SWING AFRO MAGIA

AS DONZELAS

SEDUÇÃO DO SAMBA

ARRSTÃO OS CANIBAIS

COMPLEXO DO SAMBA

Quinta (16), a partir de 10h

BLOCO FANTASIA

ASA SURF REGGAE PELA PAZ

DM DE BOA

BLOCO R9

MENINOS DA VILA

BAILE BLACK

AS DONDOLETES

SAMBA MAINHA

COLAR DE CONCHA

CANTO PARA SENEGAL

Sexta (17), a partir de 10h

OS TOALHAS

ARRASTÃO TUDO É LUXÚRIA

CRUSH

NOSSA GENTE

OS ESPONJAS

Q.G.DO BLOCO

FURA OLHO

MIAME

ZUM ZUM ZUM

Sábado (18), a partir de 10h

FURACÃO KIDS

ARRASTÃO OS CANALHAS

BLOCO DO BENNY

ARASTÃO AFRO&ARTE

É PRA LÁ QUE VAI

BOQUEIRÃO

ARRASTÃO ANTONIO FISTEM

AS AMANTES DO NORDESTE

KUPULA UNIDA

SAMBA NORDESTE

SAMBA DA VELA

VIP FOLIA

Domingo (19), a partir de 10h

PIRULITO

ARRASTÃO RUMA RUMA

OS KOBRÕES

ARRASTÃO DOS REBELDES

AS PAGODEIRAS

VELHA GUARDA

SEM MISÉRIA

TUDO DE BHOM (PA PUM)

AFRO ARTE KIZUMBA

LA PRIVILLEGE

Segunda (20), a partir de 10h

BALAOZINHO

AS NORDESTINAS

QUASE PERFEITA

SEI LÁ YES

PHILOSOFIA DO REGGAE

AFROTAMBOR

SEGUE O FLUXO

SAMBA DO GORDINHO

AS PIRIGUETES

SWING E MAROTOS

BLOCO DOS PIRATAS

CHEIO DE CHARME

Terça (21), a partir de 10h

QUABALES

JOHN JOHN KIDS

VOCÊ BEBEU

ARRASTÃO AS PERVERSAS

CORNO NORDESTINO

JUNTE-SE

ARRASTÃO DE VERÃO

BLOCO ELITE

NORDESTE 40 GRAUS

RB EXCLUSIVO

PAGODE VERSADO

FESTIGRE

POSITIVE

