Carnaval 2023: confira o horário das atrações em todos os circuitos da folia

O clima de Carnaval já se espalhou pela cidade e chegou a hora de se programar para curtir os dias oficiais da folia. A abertura oficial da festa acontece nesta quinta-feira (16), com Ivete Sangalo, no circuito Dodô (Barra/Ondina). Antes, nesta quarta-feira (15), fanfarras e bloquinhos já vão tomar conta das ruas da Barra. A prefeitura divulgou a ordem e o horário dos desfiles de trios e blocos em todos os circuitos oficiais: Osmar (Campo Grande), Dodô, Sérgio Bezerra (Barra), Batatinha (Pelourinho) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina).
CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (Farol da Barra ao Morro do Cristo)
Quarta (15), a partir das 19h:
NÃO É FEBRE
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUNÇO
O CALDO
AMIGOS DO MESTRE
BLOCO DA FAIXA
O CHUVEIRÃO
MULHERES NO COMANDO
ARQUILOUCURA
CONTAMINADOS PELA PICUINHA
HOJE EU POSSO
PARIÔ
SABIDOLANDIA
HABEAS COPOS
BLOQUINHO DAS BANDIDAS
BLOCO DAS BAIANAS
CARNAJANJAUM
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
Quinta (16):
TRIO DE IVETE SANGALO – 16:00h
PIPOCA DE SAULO – 16:30h
TRIO CLAUDIA LEITTE – 16:45h
TRIO PARANGOLÉ – 17:00h
TRIO XANDDY HARMONIA – 17:15h
TRIO JAMMIL – 17:30h
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (COM JP ESTOURADO)- 17:45h
BLOCO DA QUINTA (COM BELL MARQUES) – 18:00h
FISSURA (COM IZA, CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS- 18:30h
EVA – 19:00h
SIRI COM TODI – 19:30h
EU VOU (COM WILSINHO KRAYCHETE)- 19:45h
TRIO LEO SANTANA – 20:00h
TRIO LINCOLN – 20:15h
TRIO TIMBALADA – 20:30h
TRIO LUDMILLA – 20:45h
TRIO CHICLETE – 21:00h
TRIO BABADO NOVO – 21:15h
TÔ LIGADO – 21:30h
PIPOCA DO CHEIO – 21:45h
TRIO HUANA – 22:00h
TRIO TATAU – 22:15h
OS MASCARADOS – 22:30h
TRIO RAFA E PIPO – 22:45h
TRIO A DAMA – 23:00h
TRIO ARAKETU – 23:15h
TRIO GILMELANDIA – 23:30h
TRIO DAVID MORAES – 23:45h
BANANA REGGAE – 00:00h
TRIO AFROCIDADE – 00:15h
BBG ANOS 80 – 00:30h
NOVA SAGA – 00:45h
Sexta (17)
PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h
PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h
TRIO LINCOLN – 15:00h
TRIO PARANGOLÉ – 15:15h
TRIO PSIRICO – 15:30h
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO – 15:45h
VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h
NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h
TIMBALADA/BLOW OUT – 17:00h
D+/EVA – 17:30h
FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h
TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h
TRIO PIPOCA DO CHEIRO – 18:45h
TRIO BROWN – 19:00h
TRIO O POLEMICO – 19:15h
TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h
EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h
TÔ LIGADO – 20:00h
TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h
TRIO KART LOVE – 20:30h
TRIO O KANNALHA – 20:45h
TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h
TRIO LA FURIA – 21:15h
SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h
BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h
TRIO ESCANDURRAS – 22:00h
TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h
TRIO O POETA – 22:30h
Sábado (18)
HAPPY (infantil) – 10:00h
MEU AMOR VOLTO JÁ – 14:30h
TRIO DANIEL VIEIRA – 14:45h
TRIO THIAGO AQUINIO – 15:00h
TRIO PSIRICO – 15:15h
TRIO PARANGOLÉ – 15:30h
CORUJA – 15:45h
VUMBORA – 16:15h
NANA – 16:45h
TIMBALADA – 17:15h
FISSURA – 17:45h
PIPOCA DO ALOK- 18:15h
TRIO MAJOR LAZER ATTOXXA- 18:30h
O VALE- 18:45h
TRIO DANIELA MERCURY- 19:15h
VOA VOA- 19:30h
SIRI COM TODI- 19:45h
TRIO LINCOLN – 20:00h
TRIO HIAGO DANADINHO- 20:15h
TRIO TAYRONE- 20:30h
TRIO MAGARY LORD – 20:45h
TA RINDO DE QUE (SEM CORDAS)- 21:15h
AMBIENTAL E ECOSISTEMA- 21:30h
PAGODART – 21:45h
Domingo (19):
BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h
PUTITO REX – 14:30h
TRIO SEU MAXIXE- 14:45h
OLODUM- 15:00h
CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h
FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h
DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h
ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h
TRIO PSIRICO- 18:00h
CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h
TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h
AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h
TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h
CORTEJO AFRO- 20:15h
TRIO AILA MENEZES- 20:45h
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h
A MULHERADA- 21:15h
TRIO – CRISTIANE CARDOSO – 21:30h
TRIO – ÁGUA FRESCA – 21:45h
TRIO – MR ARMENG – 23:15h
Segunda (20):
TRIO TH- 15:30h
CAMALEÃO (COM BELL MARQUES) – 16:00h
FILHAS DE GANDHY- 17:00h
DAQUELE JEITO – 18:00h
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR – 19:00h
CROCODILO (COM DANIELA MERCURY) – 19:30h
PROJETO NOVO TRIO ( COM DJ PEDRO CHAMUSCA) – 20:30h
TRIO – LÁ FURIA – 21:15h
VEM SAMBAR (SAMBA DO PRETINHO) – 21:45h
MUZENZA – 22:30h
TRIO – WILSON CAFÉ – 23:00h
TRIO – MÁRCIA CASTRO – 23:30h
TRIO – TAYRONE – 00:00h
Terça (21):
MICROTRIO IVAN HUOL- 15:30h
TRIO JUAN E RAVENA – 15:45h
CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h
LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE) – 16:30h
BLOCO UAU (BABADO NOVO) – 17:00h
TRIO BAILINHO DE QUINTA- 17:30h
TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h
TRIO XAMÃ- 18:00h
TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:15h
TRIO ESCANDURRAS- 18:30h
TRIO TIMBALADA – 19:00h
JAKÉ – 19:15h
BANANA REGGAE (COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:30h
A MULHERADA- 19:45h
BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 20:15h
EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS) – 20:30h
TRIO LINCOLN – 20:45h
TRIO HIAGO DANADINHO – 21:00h
TRIO RAFA GOUVEIA – 21:15h
TRIO LA FURIA- 21:30h
TRIO A DAMA- 00:00h
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
Quinta (16):
PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO DODO E OSMAR – 18:00h
TRIO PIPOCA DA DANIELA MERCURY – 18:15h
PIPOCA DO MUDEI DE NOME- 18:30h
TRIO LA FURIA- 18:45h
TRIO THIAGO AQUINO- 19:00h
A MULHERADA- 19:15h
TRIO PSIRICO- 19:30h
ALERTA GERAL (COM XANDE DE PILARES, DELCIO LUIZ E MIUDINHO)- 19:45h
PAGODE TOTAL (COM BANDA PAGODE TOTAL / GRUPO SAMBA E SUOR / GRUPO CAJÁ PRA BAIXO) – 20:15h
AMOR E PAIXÃO COM NELSON RUFINO / BATIFUN /FORA DA MÍDIA E PARTICIPAÇÃO DE DUDU NOBRE) – 20:45h
BLOCO DA CAPOEIRA (COM TONHO MATÉRIA)
BANKOMA- 21:30h
TRIO ESCANDURRAS- 22:00h
PROIBIDO PROIBIR (O POLÊMICO)- 22:15h
FOGUEIRÃO- 22:45h
QUERO VER MOMO- 23:00h
SAMBA & FOLIA (SAMBA TDN / PAGODI DO NANY / PAPARICO)- 23:15h
AFRO REGGAE BAHIA- 23:30h
SAMBA TERRAMAR- 23:45h
TRIO COMCAR- 00:00h
Sexta (17):
A partir das 14h às 16h:
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO
MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER
ESPAÇO MUSICAL
OS EFICIENTES
NETO BITENCOURT
OS MY FRIENDS
LUANA MATOS
NADIJANE
SOM DO SISAL
MARCIONILIO PRADO
ADRIANO REZENDE
PAULO RAIO
ALINE ATAIDE
BANDA ELETRIC TEAM
FORRÓ SOBEPOEIRA
BANDA RETRATO FALADO
BANDOS LOOS CANDELAS
ROBSON DALTRO
DALI COSTA
CLAUDIA COSTTA
A partir das 17h:
TRIO ALEXANDRE LEÃO- 16:45h
PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO – 17:00h
TRIO CHICANA- 17:15h
TRIO É O TCHAN- 17:30h
TRIO JUAN E RAVENA- 18:00h
TRIO NÊSSA – 18:15h
TRIO NANDO BORGES- 18:30h
TRIO CBX – 18:45h
POLIMANIA (COM O POLÊMICO)- 19:15h
TRIO MAMBOLADA- 19:45h
TRIO FANTASMÃO- 20:00h
TRIO ED CITY- 20:15h
EXCLUSIVA DO SAMBA (DÉLCIO LUIZ E FORA DA MÍDIA)- 20:30h
ALVORADA (COM ARLINDINHO / MARQUINHOS / SENSAÇÃO / ROBERTO MENDES / ALOISIO MENEZES / MARCO POCA OLHO / GRUYPO BAMBEIA / TIAGO DANTAS / ROMILSON / BIRA / ARNALDO RAFAEL / VALDELIO FRANÇA) – 21:00h
REDUTO DO SAMBA (XANDE DE PILARES)- 21:30h
OLODUM- 22:00h
FILHOS DE MARUJO- 22:30h
CORTEJO AFRO- 22:45h
SAMBA POPULAR (COM A GRANDE FAMILIA / SAMBA TRATOR / GRUPO MOVIMENTO / JUNIOR PASSOS) – 23:00h
Q FELICIDADE (COM SAMBA E SUOR + SAMBA 10)- 23:30h
SOWETO (FORA DA MÍDIA)- 00:00h
AS TRANSFORMISTAS- 00:15h
BBG BIG BLOCO DO GUETO- 00:30h
MILLENAR- 00:45h
CLUBE DO SAMBA- 01:00h
TRIO COMCAR- 01:15h
Sábado (18):
TODO MENINO É UM REI – 10:15h
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ- 10:45h
IBEJI – 11:15h
RATHAPLAN- 11:45h
ZUM ZUM MEL (infantis)- 12:15h
BLOCO DA SAUDADE – 12:45h
DIDÁ- 13:45h
TRIO O POETA – 14:15h
TRIO TARGINO GODIM- 14:30h
TRIO FORRÓ ELÉTRICO- 14:45h
CANELIGHT- 15:00h
AS MUQUIRANAS (COM PAGODART)- 15:30h
BOLA CHEIA- 16:00h
TRIO FILHOS DA BAHIA- 16:30h
BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO- 16:45h
AS KUVITEIRAS (COM LÁ FÚRIA)- 17:00h
ME DEIXE A VONTADE- 17:30h
TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:00h
PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES- 18:15h
VEM SAMBAR (JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA)- 18:30h
É COM ESSE QUE EU VOU- 19:00h
TRIO EDU CASA NOVA- 19:15h
PIPOCA DE TODES (FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO) – 19:30h
BLOCO DE CAJÁ (O MAESTRO) – 19:45h
MALÊ DEBALÊ- 20:00h
MUZENZA- 20:30h
BANKOMA – 21:00h
JAKÈ- 21:30h
AFINIDADE (COM NOSSO RITMO) – 22:00h
TRIO COMCAR – 23:00h
ILÊ AIYÊ – 23:15h
Domingo (19):
MAMULENGO – 11:00h
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE – 11:15h
IBEJI – 11:00h
RATHAPLAN (infantis) – 12:00h
TRIO FIT DANCE – 12:30h
PIPOCA DO MUDEI DE NOME – 12:45h
EXCLUSIVA INFANTIL – 13:00h
ZUM ZUM MEL – 13:15h
PIERROTS TRADIÇAO E PLATAFORMA – 13:30h
PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO (COM NELSON RUFINO)- 13:45h
TRIO BAIANASYSTEM-14:00h
TRIO ALINNE ROSA- 14:15h
TRIO PARANGOLÉ- 14:30h
TRIO O KANNALHA – 14:45h
COMMANCHES DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA)- 15:00h
MUQUISAMBA (COM ESCANDURRAS) – 15:30h
AS SUBURBANAS – 16:15h
TRIO TIMBALADA- 16:45h
TRIO O POLEMICO- 17:00h
TRIO AFROCIDADE- 17:15h
100 CENSURA- 17:30h
BLOCÃO DA LIBERDADE- 18:15h
TRIO THIAGO AQUINO- 18:45h
TRIO JAU- 19:00h
BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:15h
FALA MEU LORO (BAMBEIA / GAL DO BECO)- 19:30h
OS NEGÔES- 19:45h
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA- 20:00h
TRIO COMCAR- 20:30h
Segunda (20):
DIDÁ – 12:00h
COMMANCHERÊ (COM K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D)- 12:30h
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE- 12:45h
BLOCO DA SAUDADE- 13:00h
PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ (VAL MACAMBIRA) – 13:30h
TRIO LINCOLN- 13:45h
TRIO CLAUDIA LEITTE- 14:00h
TRIO ESCANDURRAS- 14:15h
AS MUQUIRANAS (COM PSIRICO)- 14:30h
MUDANÇA DO GARCIA-15:00h
TRIO IGOR KANNARIO- 16:00h
TRIO A DAMA- 16:15h
AS KUVITEIRAS (COM O POLÊMICO)- 16:30h
TRIO CARLINHOS BROWN – 17:45h
TRIO 7KASSIO- 17:15h
TRIO DANIEL VIEIRA- 17:30h
TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h
MALÊ DEBALÊ – 18:00h
BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 18:30h
ILÊ AYIÊ- 18:45h
BLOCO HIAGO DANADINHO – 19:15h
MILLENAR- 19:30h
PAGODÃO- 19:45h
FOUR DAYS- 20:15h
2 DA GIRA- 20:30h
TRIO COMCAR – 20:45h
Terça (21):
VAMOS NESSA (SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS) – 12:15h
PIPOCA DO OLODUM – 12:30h
PIPOCA DO MUDEI-12:45h
PIPOCA DE DURVAL-13:00h
PIPOCA DE SAULO-13:15h
TRIO LEO SANTANA- 13:30h
TRIO PSIRICO- 13:45h
PIPOCA DA RAINHA (COM DANIELA MERCURY) – 14:00h
TRIO XANDDY HARMONIA- 14:15h
TRIO LINCOLN – 14:30h
TRIO LÁ FÚRIA – 14:45h
AS MUQUIRANAS (COM PARANGOLÉ) – 15:00h
TRIO CARLINHOS BROWN – 15:30h
BUZANFAN DE GERÔNIMO – 15:45h
TRIO O POETA – 16:00h
TRIO PIPOCA ALEXANDRE PEIXE – 16:15h
COMMANCHE DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS) – 16:30h
TRIO RUMPILEZZ / LAZZO – 17:00h
PIPOCA DO ILÊ AYIÊ – 17:15h
100 CENSURA – 17:30h
MUZENZA – 17:45h
FILHOS DO CONGO (PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO) – 18:15h
PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR (SAMBAXEQUE) – 19:30h
TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA – 19:45h
TRIO COMCAR – 20:00h
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
Quinta (16):
OMINIRA DE ODE-
AFOXE FILHOS DE ONIRA-
EXPRESSÃO NEGRA-20:00h
KORIN EFAN- 20:30h
DARAJÚ DE ODÉ- 20:45h
NOVA FLOR- 21:00h
BLOCO QUESTÃO DE GOSTO- 21:15h
SAMBA NEGUINHO- 21:45h
BLOCO DAS BAIANAS DO REINO- 22:00h
BLOCO DE INDIOS TAMOIOS- 22:30h
FILHOS DA FEIRA- 22:45h
MALCOLM X- 23:15h
IMPACTO SONORO – 23:45h
TAMBORES E CORES – 00:15h
BOKA LOUKA (COM SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 00:30h
Sexta (17):
OLODUM-
O MANGUE-
BLOCO AFRO PALAFITTAS-
BLOCO AXUM –
ZUM ZUM MEL KIDS – 16:00h
MUTUÊ- 16:15h
AMIGOS DO BABÁ- 16:30h
DANDARA (COM BRUNO CEUTA) – 17:00h
BOMBOCADO – 17:15h
JOGO DO IFÁ – 17:45h
ARCA DO AXÉ – 18:00h
CORISCO – 18:15h
AGBARA – 18:45h
AFRO LIBERDADE – 19:00h
BLOCO ARAIYÊ – 20:00h
NAMANDU NOSSO PLANETA – 20:15h
FILHOS DE OXALÁ – 20:30h
IBEJI- 20:45h
Sábado (18):
MULHERES NA FOLIA-
BLOCO AXÉ DUM DUM-
CURUZU CITY-
BLOCO REGGAE DA PAZ-
BLOCO GINGA E REMANDIOLA-
ACARÁ- 17:00h
AFOXÉ ILÊ OYÁ- 17:15h
ALERTA MENTE NEGRA- 17:30h
BLOCO MANGUEIRA- 17:45h
CABEÇA DE GELO- 18:00h
CHABIS’C- 18:15h
DANA-DANA- 18:45h
DIAMANTE NEGRO- 19:15h
ILÊ OYA- 19:45h
KAYALA DA BAHIA- 20:00h
KIZUMBA- 20:15h
KORIN NAGO- 20:30h
LAROYÊ ARRIBA- 20:45h
RODOPIÔ- 21:15h
SO SAMBA DE RODA- 21:30h
SWING DO PELO- 21:45h
TOMALIRA- 22:00h
Domingo (19):
APAXES DO TORORO-
SAMBRASIL-
LUAÊ- 17:00h
CARNAPELÔ- 17:15h
LAROYÊ ARRIBA- 17:30h
LEVA EU- 17:45h
MALCOLM X – 18:00h
OLORUM BABA MI- 18:15h
OMO OXUM – 18:30h
OS NEGÕES – 18:45h
QUERO VER O MOMO- 19:00h
AYRA LOGUM- 20:00h
IDARÁ – 20:15h
DANÇA BAHIA- 20:30h
É COM ESSE QUE EU VOU (SEM CORDAS) – 20:45h
KIZUMBA – 21:15h
Segunda (20):
MANIA DE SAMBAR –
AFOXE BABA AFOMAN – 17:00h
AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ – 17:15
AFOXÉ PELOURINHO – 17:30h
AFOXÉ XIRÊ LONÍ – 17:45h
AFROBOGUM – 18h00h
BABAFOMA – 18:15h
FILHOS DE KORIN EFAN – 18:45h
FOGUEIRÃO – 19:00h
GINGA DO NEGRO – 19:15h
IJEXÁ DA BAHIA – 19:30h
INSABÁ MAZÁ – 19:45h
KI BELEZA – 20:00h
MUTANTES – 20:15h
ROSA JAGUARICEMA – 20:30h
SAMBETÃO – 20:45h
SOWETO – 21:00h
TEMPERO DE NEGRO – 21:15h
Terça (21):
RELIQUIAS AFRICANAS –
VEM SAMBAR –
AFRODESCENDENTE DA BAHIA – 18:00h
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA – 18:15h
FILHOS DE NANÃ – 18:30h
KAMBALAGWANZE – 19:00h
KORIN NAGO – 19:15h
MALCOLM X- 19:30h
OBÁ DE XANGÔ – 19:30h
OS NEGÕES – 20:00h
SAMBATERRAMAR – 20:15h
SWING DO PELO – 20:45h
TODO MENINO É UM REI – 21:00h
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
Quarta (15):
ABERTURA NUCANA E PREVENÇÃO – 18:00h
SWINGUE AFRO MAGIA – 19:30h
BLOCO AS DONZELAS – 20:00h
BLOCO SEDUÇÃO SAMBA – 21:00h
ARRASTÃO CANIBAIS – 22:00h
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA – 22:30h
16 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO FANTASIA – 10:00h
BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ 3 – 15:00h
BLOCO DM DE BOA – 16:00h
BLOCO R9 – 17:00h
BLOCO MENINOS DA VILA – 18:00h
BLOCO BAILE BLACK – 19:00h
BLOCO AS DONDOLETES – 20:00h
BLOCO SAMBA MAINHA – 21:00h
BLOCO COLAR DE CONCHA – 22:00h
BLOCO CANTO PARA SENEGAL – 23:00h
Sexta (17):
BLOCO OS TOALHAS – 15:00h
ARRASTÃO TUDO E LUXURIA – 16:00h
BLOCO CRUSH – 17:00h
BLOCO NOSSA GENTE – 19:00h
BLOCO OS ESPONJAS – 19:30h
BLOCO FURA OLHO – 20:00h
Q.G.O BLOCO – 21:00h
BLOCO MIAME – 22:00h
BLOCO ZUM ZUM ZUM – 23:00h
Sábado (18):
BLOCO FURACÃO KIDS – 10:00h
ARRASTÃO OS CANALHAS – 12:00h
BLOCO DO BENNY – 14:00h
ARRASTÃO AFRO E ARTE – 14:30h
BLOCO É PRA LÁ QUE VAI – 15:00h
BLOCO SOU + DE IR – 16:00h
BLOCO BOQUEIRÃO – 17:00h
ARRASTÃO ANTONINO FISTEM – 17:30h
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE – 18:00h
BLOCO KUPULA UNIDA – 19:00h
BLOCO SAMBA NORDESTE – 20:00h
BLOCO SAMBA DA VELA – 21:00h
BLOCO VIP FOLIA – 22:00h
Domingo (19):
BLOCO PIRULITO – 10:00h
ARRASTÃO RUMA RUMA – 13:00h
BLOCO OZ KOBRÕES – 14:00h
ARRASTÃO OS REBELDES – 14:30h
BLOCO AS PAGODEIRAS – 15:00h
ARRASTÃO VELHA GUARDA – 16:00h
BLOCO SEM MISÉRIA – 17:00h
BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM) – 19:00h
BLOCO AFRO ARTE KIZUMBA – 20:00h
BLOCO LA PRIVILLEGE – 22:00h
Segunda (20):
BLOCO BALÃOZINHO – 10:00h
BLOCO AS NORDESTINAS – 12:00h
BLOCO QUASE PERFEITA – 13:00h
BLOCO SE ILÁ YES -15:00h
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE- 16:00h
BLOCO AFRO TAMBOR- 17:00h
BLOCO SEGUE O FLUXO- 17:30h
BLOCO SAMBA DO GORDINHO- 18:00h
BLOCO AS PIRIGUETES- 19:00h
BLOCO SWING E MAROTOS- 20:00h
BLOCO DOS PIRATAS- 21:00h
BLOCO CHEIO DE CHARME- 22:00h
Terça (21):
QUABALES- 10:00h
BLOCO JON JON KIDS-10:00h
BLOCO VOCÊ BEBEU-13:00h
ARRASTÃO AS PERVERSAS- 14:00h
BLOCO CORNO NORDESTINO- 15:00h
BLOCO JUNTE-SE- 16:00h
BLOCO ARRASTÃO DE VERÃO- 16:00h
BLOCO ELITE- 17:00h
BLOCO NORDESTE 40 GRAUS- 18:00h
BLOCO RB EXCLUSIVO- 19:00h
BLOCO PAGODE VERSADO- 20:00h
BLOCO FESTIGRE- 21:00h
BLOCO POSITIVE- 22:00h
CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)
Quinta (16):
BLOCO CULTURAL – 20:00h
CORRENTE DO SAMBA – 20:15h
RODOPIÔ – 20:30h
ACARÁ – 20:45h
NAMORAL – 21:00h
Sexta (17):
TEMPLO DOS ORIXÁS – 17:00h
GERA DOIS O BLOCO – 17:15h
CHAMEGO AFRO REGGAE – 17:30h
LAROYÊ ARRIBA – 17:45h
SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO
MUNDO NEGRO –
BLOCO CULTURAL –
VAMOS NESSA –
ABUSE E USE – 16:00h
GINGA DO NEGRO – 16:15h
BOKA LOUKA (SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 16:30h
FILHOS DE JHÁ – 16:45h
FILHOS DE NANÃ – 17:00h
FILHOS DE KORIN EFAN – 17:15h
FOUR DAYS – 17:30h
JOGO DO IFÁ – 17:45h
MANIA DE SAMBAR – 18:00h
QUINTAL DO SAMBA – 18:15h
REGGAE O BLOCO – 19:00h
SAMBETÃO – 19:15h
AXÉ DADÁ – 20:00h
Domingo (19)
FILHOS DE GANDHY –
AFRO LIBERDADE –
ALABÊ – 16:00h
KAMBALAGWANZE – 16:15h
MUTANTES – 16:30h
Segunda (20):
FILHOS DE OMOLUM –
CABEÇA DE GELO –
AFINIDADE – 16:00h
AFOXÉ ILÊ OYÁ – 16:15h
AS TRANSFORMISTAS – 16:45h
ASPIRAL DO REGGAE – 17:00h
DANDARA (BRUNO CEUTA) – 17:15h
FILHOS DE JHÁ – 17:30h
ILÊ OYA – 17:45h
TOMALIRA – 18:15h
Terça (21):
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TARRINDO DE Q
FILHOS DE JHÁ – 20:00h
BAIRROS
Liberdade (Praça Nelson Mandela)
Sábado (18):
PEDRO LIBE - 17:00h
LINCOLN - 18:30h
LARISSA GOMES - 20:00h
WILL CARVALHO - 21:30h
O POETA - 23:00h
PATRULHA DO SAMBA - 00:30h
ANA CATARINA - 02:00h
Domingo (19):
VIOLA DE 12 - 18:30h
CATIA GUIMA - 20:00h
BANDANA - 21:30h
CARLOS PITTA - 23:00h
DANNIEL VIEIRA - 00:30h
ZÉ PAULO - 02:00h
Segunda (20):
LA FÚRIA - 18:30h
CHECK MATTE - 20:00h
LARISSA LUZ - 21:30h
ISAC GOMES - 23:00h
AXÉ FOREVER 21 - 00:30h
Terça (21):
MR GALIZA - 18:00h
VITINHO DO FORRÓ - 20:00h
MAGARY LORD - 21:30h
TATI QUEBRA BARRACO - 23:00h
PEGADEIRA - 02:00h
PERIPERI (Praça da Revolução)
Sábado (18):
GANG DO SAMBA - 17:00h
MÁRCIA CASTRO - 20:00h
BANDA 7 KASSIO - 21:30h
ELAINE FERNANDES - 23:00h
NANDO BORGES - 00:30h
JAY TORRES - 02:00h
Domingo (19):
NADJANE - 17:00h
SELAKUATRO - 18:30h
LEGIÃO DO SAMBA - 20:00h
A DAMA - 21:30h
MÁRCIA SHORT - 23:00h
BANDA PRA CASAR - 00:30h
O BREGUINHA - 02:00h
Segunda (20):
NOBERTO CURVELO - 17:00h
MAGARY LORD - 18:30h
TATI QUEBRA BARRACO - 20:00h
ADÃO NEGRO - 21:30h
FLOR DE MARACUJÁ - 23:00h
MARROM SOCIATY - 00:30h
BRUNO E DENNER - 02:00h
Terça (21):
ELETRICAZ - 18:30h
JUAN E RAFAEL - 20:00h
IGOR KANNARIO - 21:30h
ROSA BAHIANA - 02:00h
PLATAFORMA (Praça 15 de Abril, fim de linha, ao lado do Colégio Estadual)
Sábado (18):
BANDA TH
BANDA CBX
MAMBOLADA
RODRIGÃO
JUAN E RAFAEL
Domingo (19):
JORGE ZARATH - 17:00h
O BREGUINHA - 18:30h
COLE COMIGO - 20:00h
MÁRIO SHOW - 23:00h
LEGIÃO DO SAMBA - 00:30h
VAL MACAMBIRA - 02:00h
Segunda (20):
RAÇA PURA - 18:30h
CHICLETE FERREIRA - 20:00h
WILL CARVALHO - 23:00h
BUCK JONES - 00:30h
CHECK MATTE - 02:00h
Terça (21):
AFRODISIACO - 18:30h
ESTILO CANDEAL - 20:00h
PEGADEIRA - 21:30h
SIMPLES ASSIM - 00:30h
STORY PAREDÃO - 02:00h
BOCA DO RIO (Parque Poliesportivo da Boca do Rio)
Sábado (18):
JUAN E RAFAEL - 17:00h
JORGE ZARATH - 18:30h
MÁRCIA FREIRE - 20:00h
BUCK JONES - 21:30h
CARLA CRISTINA - 23:00h
MÁRCIO MELLO - 00:30h
Domingo (19):
AYLA MENEZES - 20:00h
BANDA TH - 21:30h
SARAJANE - 00:30h
Segunda (20):
DANNIEL VIEIRA - 17:00h
LINCOLN - 18:30h
SIMPLES ASSIM - 20:00h
NÊSSA - 21:30h
CARLOS PITTA - 23:00h
JÚ MORAES - 00:30h
ISAC GOMES - 02:00h
Terça (21):
AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ - 17:00h
QUABALES - 18:30h
PSIRICO - 20:00h
JAM E A CARRETA - 21:30h
DIEGO MORAES - 23:00h
ANA CATARINA - 00:30h
O POETA - 02:00h
ITAPUÃ (Praça Dorival Caymmi)
Sábado (18):
MÁRCIA FREIRE - 17:00h
MAMBOLADA - 18:30h
CATIA GUIMA - 20:00h
PATRULHA DO SAMBA - 21:30h
PEGADEIRA - 23:00h
LA FURIA - 00:30h
FILOMENA - 02:00h
Domingo (19):
AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ - 17:00h
LEO NOVO SOM - 18:30h
FANTASMÃO - 21:30h
NATA DO SAMBA - 23:00h
ZEFA DI ZECA - 00:30h
ANA CATARINA - 02:00h
Segunda (20):
VAL MACAMBIRA - 17:00h
THIAGO BRAVA - 18:30h
BETO BARBOSA - 20:00h
MÁRCIA SHORT - 21:30h
PERICLES LEONARDO - 23:00h
ZÉ PAULO - 00:30h
LEO NOVO SOM - 02:00h
Terça (21):
JAM E A CARRETA - 17:00h
LUCAS BARRETO - 18:30h
CARLOS PITTA - 20:00h
SARAJANE - 21:30h
AFRODISIACO - 23:00h
TK REI DO BAR - 00:30h
THIAGO BRAVA - 02:00h
PAU DA LIMA (Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim De Linha)
Domingo (19):
BANDANA - 17:00h
SISTEMA PAGOTRAP - 18:30h
STORY PAREDÃO - 20:00h
SOMOS CINCO - 21:30h
SELAKUATRO - 23:00h
PINOTTE - 00:30h
Segunda (20):
BATATA - 17:00h
MARROM SOCIATY - 18:30h
A PATROA - 20:00h
O EROTICO - 21:30h
BANDA MISKUTA - 23:00h
RAÇA PURA - 00:30h
Terça (21):
OS INTIMUS - 17:00h
BLACK STYLE - 18:30h
DIGGO - 20:00h
LEGIÃO DO SAMB - 21:30hA
U TAL DO XOTE - 23:00h
MR GALIZA - 00:30h
VITINHO DO FORRÓ - 02:00h
CAJAZEIRAS (Campo da Pronaica (Cajazeiras 10)
Sábado (18):
WK WILSINHO KRAYCHETE - 17:00h
A DAMA - 18:30h
KART LOVE - 20:00h
VIRGÍLIO - 21:30h
BANDA 7 KASSIO - 23:00h
CARLA CRISTINA - 00:30h
PATRULHA DO SAMBA - 02:00h
Domingo (19):
TAPAJÓS - 17:00h
IGOR KANNARIO - 18:30h
DANNIEL VIEIRA - 20:00h
TARGINO GODIM - 21:30h
FILOMENA - 23:00h
PEDRO LIBE - 00:30h
JUAN E RAFAEL - 02:00h
Segunda (20):
SERGINHO E A RAPAZIADA
ISAC GOMES - 18:30h
RICK RALLEY -
LOMA E RAFA -
BANDA CHICAFÉ - 00:30h
ZEFA DI ZECA - 02:00h-
FELIPE ESCANDURRAS
Terça (21):
BUCK JONES - 17:00h
AFRODISIACO - 18:30h
RAÇA PURA - 20:00h
GUGA MEYRA - 21:30h
RICARDO CHAVES - 00:30h