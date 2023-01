Carnaval 2023: dá pra garantir o abadá por R$ 245 e parcelar em 10 vezes

Com o Carnaval batendo na porta, a pedagoga Isabelle Vidal, de 30 anos, já garantiu seu lugar no bloco ‘Vumbora!’, comandado pelo cantor Bell Marques no circuito Barra–Ondina (Dodô). Para seguir coladinha no trio de Bell na sexta-feira, Isabelle desembolsou R$ 850.

A vantagem foi que ela pôde parcelar o pagamento em dez vezes, com cartão de crédito — ou em duas, se tivesse sido por boleto —, sem juros, possibilidade que também existe na compra de acessos a outros blocos e camarotes por meio de sites como Central do Carnaval, SanFolia e Quero Abadá, três dos principais pontos de vendas de fantasias para a folia da capital baiana.

“Eu amo sair com Bell Marques. Já saio com ele há muitos anos, então, esse não poderia ser diferente”, disse Isabelle, que conta os dias para o reencontro com a festa. “Eu sou apaixonada por Carnaval e, depois de dois anos sem curtir a folia, estou muito animada”, acrescentou ela. O ‘Vumbora!’ sai ainda no sábado, e as entradas VIPs, com open bar e acesso à parte superior do carro de apoio, já estão esgotadas.

Para quem quiser uma opção mais barata com Bell Marques, tem o ‘Bloco da Quinta’, a partir de R$ 590. Quem é fã mesmo do ex-Chiclete com Banana pode adquirir um abadá de seu terceiro bloco, o 'Camaleão', junto com os dos outros dois ou até os dos camarotes Brahma e Club, nos quais ele também se apresentará este ano.

Entre todos os preços para blocos pesquisados pelo CORREIO, o mais acessível é o ‘Agrada Gregos’, voltado ao público LGBTI+: R$ 245, em até dez parcelas. A atração é a cantora Carla Cristina, no circuito Dodô, domingo. Já o VIP do ‘Me Abraça’ (domingo ou segunda), com Durval Lelys, custa R$ 1,6 mil e atualmente é o mais caro. Nesse caso, o pagamento pode ser dividido em, no máximo, seis vezes.

Um dos blocos mais clássicos do carnaval tem seu dia mais charmoso com vendas esgotadas: o domingo do Camaleão já foi. Puxado por Bell Marques durante três dias consecutivos, domingo, segunda e terça, o bloco – que é um dos mais tradicionais da folia, esgotou em tempo recorde os abadás do domingo, um dos dias mais procurados pelo público. Desde 1990 Bell Marques puxa o Camaleão, com quem já esteve com o Chiclete com Banana e manteve após rumar em carreira solo.

Morador de Feira de Santana e Bellzeiro convicto, Anderson Roberto, 27, comprou o abadá do Camaleão em 2021. "Estava crente e abafando que iria rolar, mas a pandemia ainda nos tirou dois carnavais. Por isso a expectativa está enorme, fico contando os dias e sei que vai ser um dos domingos mais inesquecíveis de minha vida", projetou.

Procuradas, a Central do Carnaval e San Folia não responderam os questionamentos do CORREIO sobre estimativas de vendas dos blocos para o Carnaval 2023.

Camarotes a partir de R$ 230

Para quem prefere assistir de camarote à volta dos trios, há possibilidades mais em conta em camarotes menos badalados e sem shows, como o ‘Casa da Barra’, de quinta a terça, com entradas a partir de R$ 230 e serviço de open bar.

Pelo lado dos 'grandes’, o 'Planeta Band’ aparece como um dos mais baratos, a partir de R$ 440 (open bar) e de R$ 590 (all inclusive). Entre as atrações, estão Xanddy Harmonia, Psirico e Timbalada. Tanto um como o outro podem ser pagos em até dez parcelas.

Já o camarote que exige mais do bolso do folião é o ‘Salvador’, com preços a partir de R$ 2.090 (feminino) e R$ 2.690 (masculino). O parcelamento, porém, tem limite de seis vezes. Comprando todos os seis dias de uma só vez, mulher paga R$ 9.590 e homem, R$ 13.200.

Assim, daria para economizar R$ 3.710 e R$ 4.670, respectivamente. O serviço é all inclusive, ou seja, com comes e bebes à vontade, e por lá vão se apresentar artistas como Jorge & Mateus, Léo Santana e Bell Marques.

O bacharel em Direito Rafael Noronha, 25, não quis arriscar e resolveu investir no Camarote Club, ao qual já foi em outros anos e aprovou. “Eu vou comprar [o acesso para] a sexta-feira de Carnaval, com Wesley Safadão e Parangolé, e a terça-feira, com Léo Santana”, contou, o jovem, com a expectativa lá em cima. “Vou pagar uma média de R$ 1,8 mil, divididos no cartão em cinco parcelas. Tô muito ansioso pra esse Carnaval aí”, detalhou ele.

Os produtos comprados por meio do site da Central do Carnaval devem ser retirados em sua loja no Shopping da Bahia. Mas, para facilitar o lado de quem vem de avião, de 15 a 21 de fevereiro, a entrega de abadás pode ser feita no aeroporto de Salvador, mediante o pagamento de uma taxa de conveniência de R$ 90. A solicitação deve ser feita previamente, até o próximo dia 31, ou até o limite de atendimentos diários.

Blocos já lançados para o Carnaval 2023

CORUJA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Ivete Sangalo;

Dias: sábado e segunda-feira;

Preço: R$ 1.100.

(Foto: Rafa Mattei/Divulgação)

BLOCO DA QUINTA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Bell Marques;

Dia: quinta-feira;

Preços: R$ 590 e R$ 1.480 (VIP).

(Foto: Fabio Cunha)

VUMBORA!

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Bell Marques;

Dias: sexta-feira e sábado;

Preços: R$ 850 (sexta) e R$ 1.090 (sábado).

CROCODILO

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Daniela Mercury;

Dias: domingo e segunda-feira;

Preços: R$ 730 (domingo), R$ 560 (segunda) e R$ 1.200 (pacote).

(Divulgação)

ME ABRAÇA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Durval Lelys;

Dias: domingo e segunda-feira;

Preços: R$ 780 e R$ 1.600 (open bar).

(Foto: Gabriel/Gh Imagens)

BLOCO DAQUELE JEITO

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Xanddy Harmonia;

Dias: domingo e segunda-feira;

Preços: R$ 250 e R$ 400 (pacote).

(Foto: Elemilson Souza/@negao.movie)

BLOW OUT

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Claudia Leitte;

Dias: sexta;

Preço: R$ 600.

(Foto: Robson Senne/Divulgação)

TIMBALADA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Timbalada, Carlinhos Brown e Convidados;

Dias: sábado e domingo;

Preço: R$ 500.

(Foto: Dosmetika/Divulgação)

EVA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Banda Eva;

Dias: quinta e sexta-feira;

Preços: R$ 305 (quinta), R$ 620 (quinta com open bar), R$ 420 (sexta) e R$ 685 (pacote).

(Foto: Divulgação)

LARGADINHO

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Claudia Leitte;

Dias: domingo e terça-feira;

Preços: R$ 670 (domingo), R$ 840 (terça) e R$ 1.300 (pacote).

O VALE

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Alinne Rosa;

Dias: sábado e segunda-feira;

Preço: R$ 300.

(Foto: Mateus Ross)

TOMATE FISSURA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Tom Kray (Tomate) e Filhos de Jorge + DH8;

Dias: sexta e sábado;

Preços: R$ 418 (sexta), R$ 250 (sábado) e R$ 618 (pacote).

(Foto: Divulgação)

BLOCO DO NANA

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Léo Santana;

Dias: sexta-feira e sábado;

Preços: R$ 340 (sexta), R$ 1.055 (sexta/VIP), R$ 420 (sábado) e R$ 1.290 (sábado/VIP).

(Foto: Divulgação)

CAMALEÃO

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Bell Marques;

Dias: domingo (esgotado), segunda e terça-feira;

Preços: R$ 1.400 (segunda) e R$ 1.300 (terça).

AFOXÉ FILHOS DE GANDHY

Circuitos: Campo Grande (domingo e terça) e Barra–Ondina (segunda);

Preço: R$ 700 (pacote); R$625 para sócios

(Foto: Arquivo CORREIO)

BLOCO DO OLODUM

Circuitos: Campo Grande (sexta) e Barra–Ondina (domingo);

Preço: R$ 550 (sexta), R$ 650 (domingo) e R$ 1 mil (pacote).

(Foto: Divulgação)

UAU!

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Babado Novo;

Dia: terça-feira;

Preço: R$ 200.

BLOCO AGRADA GREGOS

Circuito: Barra–Ondina;

Atração: Carla Cristina;

Dia: domingo;

Preço: R$ 245.

BLOCO HAPPY

Circuito: Barra–Ondina;

Atrações: Tio Paulinho, Banda Tio Elétrico e Mariana Silva;

Dia: sábado;

Preços: R$ 300 (individual) e R$ 400 (dois adultos e uma criança).

Camarotes já lançados para o Carnaval 2023

CAMAROTE SALVADOR

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Jorge & Mateus, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Bell Marques, Pedro Sampaio e Banda Eva, entre outras;

Dias: de quinta a terça, das 19h às 6h;

Preços: a partir de R$ 2.090 (feminino) e R$ 2.690 (masculino);

Tipo: all inclusive.

CAMAROTE BRAHMA SALVADOR

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Pedro Sampaio, Durval, Claudia Leitte, Timbalada, Xanddy Harmonia e Bell Marques, entre outras;

Dias: de quinta a terça, das 18h às 5h;

Preços: a partir de R$ 850 (feminino) e R$ 1 mil (masculino);

Tipo: all inclusive.

CAMAROTE CLUB

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Nattan, Wesley Safadão, Xanddy Harmonia, Matheus & Kauan, Bell Marques e Banda Eva, entre outras;

Dias: de quinta a segunda, das 18h às 5h, e terça, das 18h às 7h;

Preços: a partir de R$ 770 (feminino) e R$ 880 (masculino);

Tipo: all inclusive.

CAMAROTE VILLA

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Jorge & Mateus, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Nattan e Gusttavo Lima, entre outras;

Dias: de quinta a terça, das 19h às 5h;

Preços: a partir de R$ 1.300 (feminino) e R$ 1.550 (masculino);

Tipo: all inclusive.

CAMAROTE HARÉM

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Alinne Rosa, Xanddy Harmonia, Carlinhos Brown, Psirico e É O Tchan, entre outras;

Dias: de quinta a segunda, das 17h às 4h;

Preços: a partir de R$ 619,90;

Tipo: all inclusive.

CAMAROTE PLANETA BAND

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Xanddy Harmonia, Psirico, Parangolé, Jau, Silva e Timbalada, entre outras;

Dias: de quinta a terça, das 18h às 5h;

Preços: a partir de R$ 440 (open bar) e de R$ 590 (all inclusive);

CAMAROTE PREMIER

Local: Barra–Ondina;

Dias: de quinta a terça, das 16h às 3h;

Preços: a partir de R$ 300;

Tipo: open bar.

CAMAROTE.COM

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Xanddy Harmonia, Psirico, Olodum, Jau e Thiago Aquino, entre outras;

Dias: de sexta a terça, das 18h às 4h;

Preços: a partir de R$ 370;

Tipo: open bar.

CAMAROTE MIRANTE

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Cheiro de Amor, Papazoni, Água Fresca e Isqueminha, entre outras;

Dias: de quinta a terça, das 19h às 5h;

Preços: a partir de R$ 320.

Tipo: open bar.

CAMAROTE CASA DA BARRA

Local: Barra–Ondina;

Dias: quinta, das 17h às 3h, e de sexta a terça, das 16h às 3h;

Preços: a partir de R$ 230;

Tipo: open bar.

CAMAROTE PRA POUCOS

Local: Barra–Ondina;

Atrações: Babado Novo e DJ Luan Poffo, entre outras;

Dias: terça, das 17h às 6h;

Preço: R$ 870;

Tipo: all inclusive.