Carnaval 2023: em 'prova de fogo', prefeitura e estado testam ações de saúde para folia

Após a Polícia Militar, nesta quarta-feira (8), foi a vez de testar a qualidade e a eficácia das ações de saúde para o Carnaval. Para isso, a prefeitura de Salvador, em parceria com o governo do estado, promoveu uma simulação no circuito Barra–Ondina, na Avenida Oceânica.

A atividade simulou um incêndio na casa de máquinas de um minitrio elétrico que resultou em múltiplas vítimas de queimadura e outros traumas. Na ocasião, foram avaliados o tempo de resposta do atendimento e a interação das equipes de trabalho.

Ao todo, 12 instituições, como o Samu, a Transalvador e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), estarão envolvidas na megaoperação montada para a folia momesca e vão cooperar entre si para o atendimento às ocorrências, explicou a vice-prefeita e secretária municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

“O pessoal do Samu vai identificar e mandar uma unidade de pronta resposta. Imediatamente, eu preciso do trânsito livre, então, a Transalvador já tem que fazer esse trabalho. O Graer também nos ajuda, se precisar levar para o Hospital Municipal, por exemplo”, ilustrou Matos.

Segundo a titular da SMS, o objetivo da simulação é, na verdade, evitar que essas ocorrências aconteçam. “É igual a quando você contrata um seguro, mas na lógica do incidente de múltiplas vítimas. Então, isso é um educacional para os nossos próprios profissionais e é, também, um alerta para a sociedade”, esclareceu ela.

A titular da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), Roberta Santana, destacou a preparação realizada pelos dois poderes. “É lógico que a gente espera que a grande festa aconteça toda em paz e com muita alegria, mas é uma ação de demonstração, por parte do estado e do município, de que estamos preparados para receber a população”, complementou Santana.

A simulação

Vinte personagens e cerca de 60 profissionais, acompanhados de ambulâncias e ‘motolâncias’ do Samu, participaram da simulação, que teve cinco fases: bloqueio e isolamento do espaço; evacuação da área do sinistro; estabilização do cenário de caos; socorro; e transporte das vítimas.

“Primeiro, garantir que a zona está segura; depois, que o foco do evento foi controlado pelos Bombeiros e que as equipes de saúde foram acionadas, para dar prosseguimento ao atendimento”, indicou o passo a passo a chefe de Operações Especiais do Núcleo de Educação Permanente, vinculado ao Samu, Nadja Gonçalves.

Alguns pacientes receberam os primeiros socorros no local do acidente e outros foram transferidos para o módulo assistencial no Farol da Barra, montado exclusivamente para o Carnaval e que funcionará como referência para o encaminhamento e a estabilização das primeiras vítimas.

Da mesma forma como acontecerá na realidade, os pacientes com perfil hospitalar foram direcionados para o Hospital Geral do Estado (HGE), e o Hospital Municipal de Salvador serviu de referência para o acolhimento do paciente encaminhado por meio do Graer.

Plano de contingência

De acordo com Nadja Gonçalves, um plano de contingência foi elaborado pelas equipes de saúde pensando na folia. “Além disso, nossas equipes estão em constante treinamento para a atuação no Carnaval”, disse Gonçalves.

“Esse evento simulado foi para a gente testar exatamente a nossa tensão para um evento de massa e continuar o treinamento”, acrescentou a chefe de Operações Especiais do Núcleo de Educação Permanente, do Samu.

Ainda conforme ela, não é possível listar as ocorrências mais comuns durante a festa, mas há predominância dos casos clínicos sobre os traumáticos. “Pacientes que evoluem sinais de gripe e com sintomas básicos”, exemplificou.

Para os foliões que precisarem de atendimento médico, haverá postos de saúde instalados em vias marginais aos circuitos. “O folião que tiver uma necessidade pode se conduzir até um módulo, que terá uma equipe pronta para atendê-lo”, orientou Gonçalves.

SMS chama atenção para ‘cultura da prevenção’

Segundo a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, o número de profissionais de saúde que vão atuar no Carnaval já está definido. “Vamos trabalhar com 1,5 mil profissionais, com 5,3 mil plantões, sendo 115 médicos em 11 módulos”, informou ela.

As equipes contarão com 11 leitos de estabilização — utilizados para situações mais graves; 73 ambulâncias; 12 ‘motolâncias’; e 2 ‘ambulanchas’. Mesmo com toda essa preparação, Matos ressaltou que prefeitura e estado têm investido em prevenção.

“Nós estamos preparados para a urgência e para a pronta resposta, mas, num simulado como esse, fortalecemos essa cultura da prevenção”, afirmou a secretária municipal da Saúde.

“Antes do Carnaval, nosso trabalho é de orientação: além do simulado, fizemos capacitação para os ambulantes e os camarotes e estamos fazendo toda a vistoria de prevenção, para, com fé em Deus, termos o melhor Carnaval da história”, enfatizou, otimista.

Vai curtir a folia? Veja cuidados:

E, por falar em prevenção, o CORREIO, com a colaboração de especialistas, elaborou algumas dicas de cuidados relacionados à saúde, para sua folia não acabar mais cedo:

Alimentação e hidratação (por Luiz Queiroz, médico gastroenterologista)

- Observar a higiene e as condições de armazenamento dos alimentos — principalmente, animais — antes de consumi-los, a fim de evitar infecções no trato gastrointestinal, com diarreia, febre e calafrios;

- Evitar comidas excessivamente gordurosas;

- Manter-se hidratado;

- Consumir bebidas alcoólicas moderadamente, já que o exagero pode provocar vômito, diarreia e gastrite.

Infecções virais (por Nadja Gonçalves, do Samu, e Clarissa Cerqueira, infectologista)

- Como não haverá controle do uso de máscaras, a recomendação para uma festa tão grande como o Carnaval é, basicamente, fazer a higienização das mãos, seja com água e sabão ou álcool — sobretudo, antes de consumir alimentos.

- Assim como a gripe e, agora, a covid-19, a mononucleose — mais conhecida como doença do beijo — é transmitida por gotículas de saliva. Em caso de infecção pela primeira vez, a pessoa pode sofrer inflamação na garganta, ínguas no pescoço, diarreia e até hepatite. Como não há medicação eficaz para preveni-la, o ideal é evitar contato com desconhecidos por meio de beijos ou itens compartilhados.

Instituições envolvidas na megaoperação para o Carnaval:

1- Defesa Civil de Salvador (Codesal);

2- Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador);

3- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

4- Gerência de Atendimento de Emergência da Secretaria Municipal da Saúde (Módulos Assistenciais);

5- Central de Regulação das Urgências do Município;

6- Guarda Civil Municipal;

7- Polícia Militar;

8- Corpo de Bombeiros Militares;

9- Hospital Geral do Estado (HGE);

10- Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer);

11- Superintendência de Telecomunicações da Secretaria da Segurança Pública (Stelecon);

12- Hospital Municipal de Salvador.