Carnaval 2023: operação 'Abadá' tem quase 900 policiais no reforço aos postos de venda

Foi lançada, nesta sexta-feira (10), a operação ‘Abadá’, iniciativa da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) com o apoio do Shopping da Bahia e da Central do Carnaval. Cerca de 880 profissionais das polícias Civil e Militar foram empregados na operação, a fim de reforçar o trabalho de combate a roubos e furtos de fantasias.

As ações repressivas e ostensivas acontecem em áreas próximas — como pontos de ônibus e passarelas — aos shoppings da Bahia, Salvador e Paralela; aos edifícios Capemi e Mundo Plaza; às estações de transbordo; e a outras regiões de grande circulação. A operação segue até o dia 21.

“Vamos garantir a segurança dos foliões e dos turistas que estão vindo fazer a retirada de suas camisas de blocos e camarotes”, afirmou o titular da SSP, Marcelo Werner. “Teremos câmeras ao redor desses locais, algumas delas com reconhecimento facial, que já obteram êxito em deter foragidos da Justiça”, acrescentou.

Por parte da PM, haverá cerca de 660 integrantes dos Esquadrões de Motociclistas Águia e de Polícia Montada, além de equipes da 35ª, 39ª e 82ª Companhias Independentes de Polícia Militar (Iguatemi/Boca do Rio/CAB) realizando ações ostensivas, para reprimir qualquer iniciativa criminosa.

Equipes veladas da Polícia Civil vão circular disfarçadas nesses ambientes, com o objetivo de identificar possíveis infratores. Entre os 168 policiais civis, estão integrantes dos Departamentos de Combate a Crimes contra o Patrimônio (DCCP), de Polícia Metropolitana (Depom) e da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), onde as ocorrências serão formalizadas.

Uma novidade é que, neste ano, será possível registrar eventuais ocorrências por meio da Delegacia Virtual (delegaciavirtual.sinesp.gov.br).

Shopping da Bahia concentra entregas

A estimativa do Shopping da Bahia é receber cerca de 160 mil pessoas no período e entregar mais de 250 mil abadás. “Mais de 90% dos abadás são entregues aqui. Nós estamos muito felizes com a retomada do Carnaval e, principalmente, com toda essa integração”, celebrou a gerente de marketing Thays Leitão.

O sócio-diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, espera atender, só naquele shopping, mais de 60 mil pessoas em busca de abadás dos 18 blocos e oito camarotes vendidos pela Central. “A gente está trabalhando com a meta de conseguir vender até 120 mil produtos”, contou Nery, otimista com a retomada. “Vai ser um Carnaval de muita emoção”, apostou ele.

Confira dicas para evitar roubos e furtos:

- Ir fazer a retirada do abadá acompanhado;

- Após a retirada, mantê-lo próximo de você e dentro de seu campo de visão;

- Andar com o produto em mãos pelo menor tempo possível.

