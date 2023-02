Carnaval 2023: rodoviárias, ferry e lanchinhas contam com horários extras diários

Desta quarta-feira (15) até a próxima (22), os terminais rodoviários de Salvador e de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, contam com horários extras diários. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os destinos mais procurados durante o carnaval são cidades das regiões sul, extremo-sul, oeste, sudoeste, recôncavo e praias do litoral norte.

Na capital, a expectativa é que uma média de 105 mil pessoas passem pela rodoviária. Para atender essa estimativa, foram criados 200 horários extras, além dos 540 regulares. Em Feira, onde até 22 mil pessoas devem utilizar o sistema de transporte no Carnaval, haverá 130 operações extras durante o período, fora os 69 horários diários.

Ferryboat e lanchinhas

No ferryboat, de acordo com a Agerba, a previsão é que embarquem 350 mil pessoas e 52 mil veículos transportados pelas embarcações, saindo e chegando aos terminais São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, em Itaparica, entre a terça-feira (14) e o dia 27.

Para atender o aumento do fluxo de passageiros, é realizado um esquema com viagens saindo de hora em hora, desde as 5h às 23h30. Nas lanchinhas, que vão da capital à Ilha de Vera Cruz, as saídas acontecem a cada 30 minutos, com 11 barcos em operação.

Rodovias

Uma operação especial nas rodovias que dão acesso a Salvador e ao litoral norte baiano também foi anunciada pela Concessionária Bahia Norte (CBNorte). A expectativa da Bahia Norte é que 950 mil veículos trafeguem pela BA-093 desta quinta-feira ao dia 25.

O número corresponde a um aumento de 36% no fluxo em relação ao mesmo período em 2020, quando 700 mil automóveis passaram pela rodovia. Na BA-099, a estimativa é que 236 mil veículos circulem pela via entre esta sexta (16) e a próxima quarta — um crescimento de 5% no tráfego em comparação àquele ano.

