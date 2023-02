Carnaval 2023: segurança pública vai contar com uso de tecnologia de comunicação inédita

Durante o Carnaval, que começa nesta quinta-feira (16), a segurança pública da Bahia vai contar com o reforço de um sistema de rádio e telecomunicação modernizado, a tecnologia ‘Long Term Evolution’ — também chamada de LTE. O emprego da ferramenta, que usa faixa exclusiva, vai facilitar a transmissão de conteúdo em tempo real às equipes no patrulhamento dos acessos e nos corredores da folia.

A iniciativa, inédita, foi anunciada com outras pelo secretário Marcelo Werner, nesta segunda (13), em apresentação do planejamento da operação ‘Carnaval 2023’, no Batalhão Especializado de Policiamento (Bepe), no bairro de Pituaçu, em Salvador. Cerca de 30 mil policiais e bombeiros vão participar da segurança nos circuitos. O investimento chegará a quase R$ 70 milhões, segundo o estado.

“A gente vai conseguir fazer um acompanhamento não só das câmeras mas também do banco de dados policiais com relação a pessoas que tenham sido abordadas e, por ventura, tenham mandado de prisão em aberto”, explicou Werner. Mil e trezentos terminais de comunicação móvel, além de permitirem a recepção de áudios, imagens e textos, vão facilitar a transmissão desses conteúdos, criados no próprio aparelho.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no Centro de Operações Integradas (COI), permanecerá ativado durante todos os seis dias de evento, com integrantes de 43 órgãos estaduais, federais e municipais, para possibilitar maior celeridade à tomada de decisões estratégicas.

Soma-se a isso o uso de câmeras e drones, para acompanhar o fluxo de pessoas dentro dos circuitos. Quarenta e dois portais de abordagem com Sistema de Reconhecimento Facial serão instalados pela SSP na capital. Com funcionamento 24 horas por dia, o equipamento será instalado nos acessos aos circuitos Dodô (Barra–Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). A Plataforma Elevada de Observação (POE), equipada com a tecnologia inteligente, também será utilizada.

“Nesses pontos, também vão estar distribuídas câmeras. Nós temos cerca de 300 câmeras em todos os circuitos, 130 com a tecnologia de reconhecimento facial”, afirmou o secretário, que, por questão de estratégia, não informou o número de drones. “No Fuzuê, foi identificada uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas”, destacou ele.

Efetivo maior

Dos 30 mil profissionais de segurança pública empregados neste Carnaval, 22,7 mil são policiais militares. “Um número significativo, com o objetivo de cobrir todas as festas nos 64 municípios. É um efetivo que atende perfeitamente a nossa demanda”, garantiu o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho. Durante a folia, também haverá policiais militares e civis trabalhando infiltrados em blocos e camarotes.

De acordo com ele, o efetivo da PM supera um pouco o que foi às ruas em 2020, embora não tenha sabido precisar o percentual de aumento do efetivo em relação à última edição. “Houve um acréscimo para atender principalmente demandas no interior do estado”, informou o comandante-geral da instituição.

A maior parte dos agentes envolvidos na operação (12,5 mil), segundo Coutinho, é oriunda de municípios do interior. “Temos um reforço significativo. É a grande massa aqui da capital, mas esse efetivo sempre vem com a finalidade de dar um complemento”, observou.

Não foi informada a quantidade de profissionais que farão sua primeira participação na festa. Na semana passada, porém, o CORREIO conseguiu antecipar que 389 dos que vão atuar no circuito Dodô são estreantes.

Ocorrências

Questionado se há algum tipo de ocorrência no Carnaval que traz maior preocupação à polícia ou locais nos circuitos cuja segurança é mais crítica, Marcelo Werner negou. “Não existe qualquer lugar que a gente indique que é mais ou menos perigoso. Nós vamos estar atentos a todo o circuito de igual maneira”, respondeu o titular da SSP.

Werner reforçou o pedido trazido no slogan da operação, ‘Venha de boa’. “O que a gente pede é que o folião venha na paz. Qualquer informação é muito bem-vinda, seja pelo 181, Disque-denúncia ou por uma patrulha mais próxima”, orientou ele.

Segurança pública está preparada qualquer situação, diz governador

O governador Jerônimo Rodrigues ressaltou que os órgãos de segurança pública do estado estão prontos para lidar com quaisquer tipos de situação. “Quando se fala de segurança pública no Carnaval, a gente sempre pensa em vias de fato. É pra isso também, mas é importante a gente ficar atento a outros tipos de violência”, declarou ele, citando as opressões sofridas por grupos minoritários.

“Tudo o que possa acontecer está minuciosamente planejado, e o que vier fora do planejamento, tenham certeza de que a segurança pública de nosso estado terá inteligência suficiente para encontrar as saídas”, ressaltou Rodrigues.

Constante alvo de críticas quanto à abordagem dispensada à população, a Polícia Militar afirma ter se preparado para lidar com as diversidades de raça, gênero e orientação sexual na folia. “A instituição se preparou para um momento diferente: um Carnaval da diversidade; que a gente tem que ter um olhar humanizado e ver como primeiro protagonista o folião”, disse o coronel Paulo Coutinho.

Segundo Coutinho, a corporação, que, entre outras ações, terá a Ronda Maria da Penha, foi treinada em todos os aspectos, para dar o devido tratamento a todos os públicos. “Desde o turista, que será atendido por profissionais bilíngues ou poliglotas, até efetivamente o nosso povo, com indicações quando exista qualquer destrato no dia a dia”, esclareceu o comandante-geral da PM. “’Respeito’: essa é a palavra de ordem da Polícia Militar da Bahia para trabalhar no Carnaval 2023.”

Dicas para curtir bem o Carnaval

- Não levar qualquer tipo de arma ou material perfurocortante, como garrafas de vidro e facas;

- Usar pochete ou doleira;

- Manter o celular e a carteira sempre guardados enquanto estiver no meio da multidão;

- Quando for usar o aparelho, redobrar a atenção ao entorno;

- Por último, mas não menos importante, ir 'de boa'.

