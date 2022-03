Carnaval baiano, enfim, chega à Curitiba

Márcio Victor, Xanddy, Felipe Pezzoni e Durval Lélys (Foto: Divulgação)

Mais um mercado se abre para a cena Axé. É a primeira edição do Curitiba Folia, que acontece neste sábado, a partir das 14h no espaço Jockey Arena, na capital paranaense. As atrações, pela ordem de desfile são: Psirico comandado por Márcio Victor; Durval Lélys, Harmonia do Samba com Xanddy e a Banda Eva, comandada por Felipe Pezzoni. Depois do desfile dos trios, tem o início do After, a partir das 22h30 no Camarote + 55 com Locos (RJ), Jô Hauer e Letícia Bernardo. O evento , que estava programado para acontecer em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia da covid-19, leva a assinatura do Grupo ALL, de Santa Catarina, o mesmo que realiza o Folianópolis e o Folia no Park.

Plataforma Focus Brasil Digital grava série de programas em Salvador

Os jornalistas Carlos Borges e Connie Rocha (Foto: Divulgação)

Os jornalistas Carlos Borges e Connie Rocha, que moram há muitos anos nos EUA, estarão em Salvador entre 20 e 23 de abril para gravar entrevistas com personalidades baianas de impacto internacional, muitas delas já celebradas pelos eventos Focus Brasil e Press Awards. As gravações serão realizadas pela produtora UP Conteúdo, de Vagner Angelim, e conta com produção executiva de Célia Felicidade. O projeto também é um reencontro profissional dos dois jornalistas, ambos baianos, com Salvador. A plataforma Focus Brasil Digital, uma das mais

relevantes iniciativas de comunicação e promoção cultural brasileira no exterior, está celebrando em 2022 25 anos de atividades ininterruptas em 20 cidades de oito países.

Belo grava três músicas de Anitta em seu novo projeto

Belo faz homenagem às mulheres (Foto: Divulgação)

O cantor Belo decidiu gravar três canções de Anitta, Zen, Música de Amor e Ritmo Perfeito, em homenagem às mulheres. Em parceria com o selo Mousik, a quinta edição do projeto Belo Future: Poderosas, chega amanhã às plataformas digitais e em seu canal no YouTube. ”Anitta é uma grande desbravadora. Mostrou que é uma grande empresária, compositora, cantora, que pode estar onde quiser, dançar da forma que quiser e usar a roupa que bem entender. E é essa liberdade que queremos trazer com esse trabalho”, disse Belo sobre a artista, que alcançou o topo da Spotify mundial.

Caetano estreia turnê nacional em Belo Horizonte

Caetano Veloso aterrissa em Belo Horizonte para fazer três shows no lançamento do seu mais novo projeto, Meu Coco, sexta e sábado, às 21 horas, com ingressos já esgotados, e no domingo, às 20 horas, em sessão extra da turnê, no Grande Teatro do Palácio das Artes, na capital mineira. Em Salvador, ele fará quatro apresentações no Teatro Castro Alves, nos dias 19, 20 21 e 22 de maio.

TUM-TUM-TUM*

1. A cantora e compositora Manuela Rodrigues lança seu quarto trabalho, o EP Grito, no dia 8 de abril, através da gravadora Tratore. Em Grito, a artista assume sua faceta instrumentista e apresenta canções inéditas, cantando e tocando piano, numa formação minimalista, em trio, onde se junta aos músicos Alexandre Vieira (baixo) e Marcos Santos (bateria).

2. No próximo sábado, o Feijão do Casarão encerra mais um ciclo no Casarão Dezessete, no Centro Histórico, a partir das 12h30. Dessa vez, o Grupo Batifun recebe a banda Filhos de Jorge para uma participação especial. Os ingressos estão no primeiro lote e à venda na Sympla e na loja Soul Dila do Salvador Shopping. Informações pelo whatsapp (71) 98373-3939.

3. Em abril acontecem dois eventos na cena local que destacam o trap: o Circuito Musical Verão 22, neste domingo, na área externa do Centro de Convenções, na Boca do Rio, com os rappers Matuê e Teto e abertura de Guedez, que convidou Hiran e Vandal. E a terceira edição do Soteropagotrap, no dia 9, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com Guedez, DAI, Maya e Éocross.