Carnaval da Rainha acontecerá dentro de uma caixa mágica

Como fazer um Carnaval em plena pandemia? Colocar um trio elétrico em silêncio, no meio da noite para gravar, não era possível porque ia fazer barulho ou criar aglomeração, pensou a cantora Daniela Mercury, 53 anos, enquanto decidia como seria sua festa. “Se a gente tentasse imitar a realidade seria impossível, porque o Carnaval é espetacular, é nossa tradição de rua”, justifica.

Já que não dava para repetir a realidade, a artista decidiu fazer algo diferente. “Vou levar todo mundo para o meu bloco, dentro de uma caixa mágica, obra de arte de J. Cunha, um grande artista plástico que faz meus cenários. Não quero nem dizer o lugar, porque o importante é estar dentro do bloco”, convida Daniela, que será entrevistada por Osmar Marrom, na quarta-feira (10), às 14h, pelo Instagram do CORREIO.

Leia mais: Saiba como será o Carnaval de Ivete Sangalo e Claudia Leitte

O Carnaval Virtual da Rainha é o nome da apresentação que será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube de Daniela, na sexta-feira (12), às 20h30, e em pelo menos nove TVs públicas, incluindo as de países como Portugal e Argentina. Durante aproximadamente três horas, o público será transportado para um universo mágico, um “circuito planetário” que terá a banda completa da cantora e um casal de bailarinos.

O repertório inclui sucessos da artista que em 2022 faz 40 anos de Carnaval, assim como dá espaço para novidades como a música Quando o Carnaval Chegar, lançada há menos de uma semana com Gal Costa. Homenagem afetiva e dançante a Moraes Moreira (1947-2021), o frevo resgata os antigos carnavais e convida o folião a “invadir a avenida com a vida” e a entender que “a rua é a minha casa, porque sei sonhar”.

Assim, o folião é soberano no videoclipe que é uma animação dirigida por Renato Nunes, com direito a beijo entre Daniela e Gal e bandeiras sociais como “vidas negras importam”, “cultura é vacina na estupidez” e “viva o Butantan”. “Temos muitas lutas e essa música traz uma memória afetiva muito grande para minha geração, para quem curtiu as músicas de Armandinho, Dodô & Osmar e Moraes”, explica Daniela.

Ao mesmo tempo em que convida o público a brincar, a cantora lembra que a festa nunca está dissociada da nossa realidade e que não se deve ficar alheio à realidade. “A pandemia obriga todo mundo a ler mais, entender o contexto que estamos vivendo, a participar do processo coletivo fundamental para nossa democracia. O Carnaval é nosso diálogo artístico. É uma festa que extrapola o entretenimento e faz a gente lembrar quem a gente é como povo”, defende.

O convite é, portanto, curtir de forma carnavalesca e crítica, já que “o Carnaval é a celebração da nossa brasilidade e nossa baianidade”. “É difícil esquecer das questões que estamos enfrentando. Mas a arte dá esse respiro, a arte cura, nos dá esse equilíbrio. É o momento que a gente vai poder tirar as dificuldades e se imaginar em outro lugar”, convida Daniela.

Lives e shows para curtir no Carnaval

Alerta Geral

Grupo Miudinho, Rogério Bambeia, Eduardinho FM, Xande de Pilares e Délcio Luiz

Quinta-feira (11), às 21h30, página oficial do bloco no YouTube (/blocoalertageral)

Daniela Mercury

Sexta-feira (12), às 20h30, no canal do YouTube da cantora e em nove TVs públicas

Lincoln & Duas Medidas, Lá Fúria, O Poeta, A Dama

Sexta-feira (12), às 20h, simultaneamente nos canais oficiais dos artistas no YouTube

Ivete Sangalo e Claudia Leitte

Sábado (13), às 17h30, no Multishow e no canal das cantoras no YouTube

Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana

Sábado (13), às 21h, no canal oficial do evento no YouTube (/encontrodefenomenos)

Maria Bethânia

Sábado (13), às 22h, com transmissão gratuita do Globoplay

Carnaval do Pelô 2020

Tatau, Luiz Caldas, Irmãos Macêdo

Sábado (13), às 19h, às 20h e às 21h, respectivamente

Bloco Berço Elétrico

Sábado (13), às 14h, pelo canal do grupo infantojuvenil no YouTube (/bercoeletrico)

Bell Marques

Domingo (14), às 16h, no canal do artista no YouTube

Esperando o Momo 2021

Banda de sopro e percussão Recordar

Domingo (14), às 15h, no canal do Bloco Quero Ver o Momo no YouTube

Os Carnavais de Moraes

Projeto Correio Folia em Casa homenageia Moraes Moreira com artistas como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes e Márcio Victor.

Terça-feira (16), às 14h, nas redes sociais do CORREIO