Carnaval de 2020 cheio de comemorações

O Carnaval de 2020, que será realizado de 20 a 25 de fevereiro, será marcado por muitas comemorações. A principal dela será a marca de 35 anos do surgimento da Axé Music, que proporcionou a aparição de astros e estrelas que fizeram e fazem sucesso em todo o Brasil através dos chamados Carnavais fora de época, além de eventos fora do Brasil. E tem mais: os Blocos Eva, Ara Ketu e Cheiro de Amor vão festejar seus 40 anos. Todos prometem uma festa marcante. Também o afro Malê Debalê escolheu o disco Revafela, de Gilberto Gil, para as comemorações de suas quatro décadas de folia. Uma bela homenagem a um dos mais belos trabalhos do cantor e compositor baiano. Já o bloco de Samba Alvorada chega aos 45 anos. E, para encerrar, tem os 55 anos do mais famoso Bloco de travestidos: As Muquiranas.

A cantora baiana Luedji Luna (foto/Trama Creative/Divulgação)

Luedji Luna e o Ilê Aiyê

A cantora baiana Luedji Luna, uma das boas novidades dessa nova geração, é uma das atrações confirmadas para o Popload Festival, que acontece dia 15 de novembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para dar um colorido especial à sua apresentação ela convidou o Ilê Aiyê. E o Mais belo dos Belos, do bairro do Curuzu, aceitou o convite e promete fazer bonito. Disso ninguém duvida. O festival reunirá nomes de peso como a norte americana, a cantora e compositora Pati Smith (bastante cultuada) , além dos grupos The Raconteurs e Beirut.

A banda Adão Negro está com disco novo (foto/Vinícius Moreira/divulgação)

A Alma Leve do Adão

A Banda Adão Negro aproveita o Festival da Primavera, que será realizado nestes próximos dias em Salvador para lançar seu mais novo trabalho. O evento acontece no dia 28, a partir das 21h, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho. Batizado de Alma Leve, o trabalho reflete o momento de maturidade da banda que celebra 23 anos de carreira. No repertório, clássicos do Adão e as novas canções. “Nada melhor que podermos realizar esse lançamento em um show na nossa cidade e contando com o calor do nossos fãs”, disse o vocalista Serginho.



TUM-TUM-TUM*

Carol Baby Novo nome do sertanejo, a cantora Carol Baby que lançou a canção Mandinga e aposta em carreira na Bahia, anuncia vinda à capital baiana e mais três cidades do Norte e Nordeste a partir de outubro. Rondoniense sediada em Goiânia, a cantora mandou avisar: “Estamos ajustando as datas de visitas a Salvador, Teresina, Recife e minha terra natal Porto Velho.”



Alerta Geral O ensaio deste sábado, na sede do Bloco Alerta Geral (Barris), será comandado pelo grupo de samba Fora da Mídia, a partir das 17h, com a participação de Naninho, ex-vocalista da banda Via Samba, com entrada a preço popular. O Alerta Geral é um dos blocos mas tradicionais do samba no Carnaval baiano e uma das atrações do desfile da quinta-feira no circuito Osmar Macêdo (Campo Grande/Avenida), que reúne outras agremiações que levantam a bandeira do samba baiano com muito suingue.

O sanfoneiro Mestrinho (foto/divulgação)

Forró O sanfoneiro Mestrinho, considerado um dos pupilos de Dominguinhos, lança seu novo álbum, Grito de Amor, durante a 3ª edição do Festival de Forró da Chapada, que acontece entre os dias 10 e 12 de outubro. O artista já dividiu o palco com nomes como Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Geraldo Azevedo, Jorge Aragão, Gabriel O Pensador, Paula Toller, Diogo Nogueira, Elza Soares, Benito di Paula e Zeca Baleiro.