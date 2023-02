Carnaval de 2023 marca o centenário de Osmar Macêdo

2023 é um ano para lá de especial. O ano do retorno do Carnaval coincide com a celebração do centenário de Osmar Macedo, um dos criadores do Trio Elétrico. No especial do Baú do Marrom, Osmar Marrom (@marromtvoficial) conta um pouco mais sobre o parceiro de Dodô e um dos grandes mestres do Carnaval baiano.

