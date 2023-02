Carnaval de Carlinhos Brown teve volta às origens e cerimônia de casamento

'Laroiê’. Saudação a Exú para abrir os caminhos. Banho de pipoca. Casamento em cima do trio. Pedidos de paz. Reencontro com as origens da Timbalada. O carnaval do cacique Carlinhos Brown foi marcado pela celebração da alegria de voltar a comandar seu Camarote Andante, tanto no Circuito Barra-Ondina, como no Campo Grande. A maratona começou ainda na quinta-feira (16), quando Brown abriu os braços para receber a cantora Iza como convidada do seu trio. Bom anfitrião que é, Brown trouxe ainda o cantor Russo Passapusso, vocalista da BaianaSystem e a cantora Márcia Short.

Mas foi em plena sexta-feira de Carnaval que ele surpreendeu com outra das suas milhões de facetas: a de sacerdote do amor e oficiou a cerimônia que uniu o compositor e cantor Paulinho Moska e a atriz Larissa Bracheros. O casal, que está junto há 15 anos, trocou as alianças sob as bênçãos de Brown e o testemunho da pipoca, na altura da curva de saída do Farol da Barra.

“Casamento é algo de extrema importância, amor e respeito. Acho que estou apto, sim, pela minha espiritualidade e pelo respeito que tenho a todas as etnias e construções religiosas que nós temos. Nós somos sincréticos acima de tudo, mas Deus acima de todos”, disse Brown.

Estava tudo lindo em meio a uma multidão de foliões emocionados, quando logo após o casamento, o Camarote Andante de Brown apresentou um problema técnico e atrasou a saída dos trios. Pabllo Vittar, Solange e Igor Kannário passaram na frente até que o problema fosse resolvido e o trio pudesse seguir adiante. “Obrigado a todos que fizeram o esforço de nos esperar. Agora teremos uma festa linda”, prometeu Brown.

Cacique nostálgico

No domingo, 20, o cacique voltou ao circuito Barra-Ondina e assumiu o comando do bloco Timbalada, pedindo paz e trazendo Xexéu, Ninha, Patrícia Gomes, Amanda Santiago e Paula Sanffer de presente para os timbaleiros, em comemoração aos 30 anos do lançamento do primeiro álbum da banda.

“Hoje é um dia especial para todos nós, um dia de paz. A paz ela se faz pelo encontro, a coesão. Um dia a perfeição chegará ao ser humano. Muito difícil, meu Deus, se fossemos perfeitos como queríamos ser, mas esse é o ponto onde nós estamos na tentativa do crescimento, de compreender o outro, compreender o amor, o sucesso do outro, a falta de vitória do outro, onde todos nós precisamos apoiar. Conto com a paz de vocês”.

O recado também foi dado para os cordeiros depois das queixas dos foliões do bloco, que registraram reclamações sobre a falta de cordas no desfile de sábado. “Cordeiros, vamos na paz. É com vocês que nós contamos. Nós sabemos da situação, sobretudo, eu estou sabendo o que os cordeiros estão enfrentando na Bahia. Eu não sou de prometer nada, eu vou entrar agindo esse ano para que mude a realidade de vocês. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, estamos pagando bem aos seus diretores, mas acho sim, que vocês são extremamente necessários e merecem todo nosso respeito. Nós precisamos de vocês, os carnavais precisam de vocês”.

O clima ‘das antigas’ se estendeu para o desfile do cantor e compositor no último dia oficial da festa, quando Brown levou a pipoca do Camarote Andante até o Campo Grande, junto com antigos integrantes que fizeram a história da Timbalada. “Eu sinto que essa felicidade está voltando”, comemorou. Sem deixar de reconhecer a importância da Timbalada, no entanto, Brown não nega que uma das suas melhores invenções foi o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas. “Foi uma das melhores coisas que eu criei. O que a gente quer é que as pessoas reencontrem a paz. Estaremos lá na Barra de novo e a Timbalada também”, avisou.

