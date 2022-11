Carnaval de Salvador: abertura oficial com Ivete terá transmissão inédita da TV Globo

O Carnaval de Salvador 2023 promete. O desfile do trio sem cordas da cantora Ivete Sangalo na abertura oficial da folia baiana terá transmissão inédita da TV Globo. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o canal de televisão irá transmitir a apresentação em janelas nacionais.

Com apresentação marcada para a quinta-feira de Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina), o trio da artista terá o nome de um dos seus programas na TV Globo, o Pipoca da Ivete, e será produzido pela IESSI Music Entertainment – empresa que administra a carreira da cantora - e apoiado pela Saltur. A emissora de televisão também é um dos patrocinadores do desfile.

