Carnaval de Salvador contará com Central de Flagrantes Online

Pela primeira vez, o Carnaval de Salvador contará com a Central de Flagrantes Online. A iniciativa, que já funciona nas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher e em algumas Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior, vai estrear na folia dentro de quatro postos no circuito Dodô e dois no Osmar.

Os espaços equipados com câmera de alta definição, microfone condensador, fone de ouvido e plataforma Microsoft Teams ficarão nos postos da Central de Flagrantes na Rua Alfredo Magalhães, na Av. Centenário, no campus da Ufba na Av. Oceânica, na Av. Milton Santos, na Praça da Piedade e no Passeio Público. O sistema já foi testado em outros grandes eventos da temporada, como o Festival da Virada e a Lavagem de Itapuã.

Os flagrantes realizados online são acompanhados e assinados por um delegado de modo remoto e são imediatamente informados à Justiça, por meio da interoperabilidade pioneira no Brasil entre o Sinesp PPE, sistema da Polícia Civil, e o PJe, do Poder Judiciário. A iniciativa garante ainda mais presteza e agilidade aos procedimentos policiais, conforme explica a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito.

"Se tivermos um pico de ocorrências em que o atendimento presencial tenha dificuldades de dar vazão, acionaremos o atendimento virtualizado, e outros delegados, atendendo em unidades remotas, entram imediatamente para auxiliar no serviço a ser prestado. Isso vai dar celeridade e qualidade no nosso atendimento", declarou.