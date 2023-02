Carnaval de Salvador terá mais de 600 atrações nos circuitos

A prefeitura de Salvador lançou a programação oficial do Carnaval nesta terça-feira (7). O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, com a presença do prefeito Bruno Reis, autoridades municipais e de artistas como Carlinhos Brown e Xanddy. Ao todo, serão mais de mil atrações gratuitas na festa, sendo 600 nos circuitos e 400 nos palcos e bairros, o maior número da história, de acordo com Bruno.

O prefeito já tinha antecipado que Ivete Sangalo fará a abertura do Carnaval de Salvador no dia 16 de fevereiro (quinta-feira), no Farol da Barra, às 15h30. O Fuzuê, no sábado (11), terá 42 atrações. No domingo, é a vez do Furdunço, com BaianaSystem e Escandurras, e Léo Santana irá capitanear o Pipoco, na terça-feira (14).

"Vamos fazer um Carnaval com muita alegria, o Carnaval da felicidade", afirmou o prefeito, que prometeu realizar a maior folia da história.

Além dos sete circuitos oficiais (Dodô, Osmar, Batatinha, Orlando Tapajós, Sérgio Bezerra, Mestre Bimba e Riachão), a festa vai acontecer também em dez bairros e nas três ilhas e em palcos espalhados pela cidade, a exemplo do Brisas, que fará a folia na Barroquinha.

Bruno Reis disse ainda que a maioria das novidades esse ano está concentrada no Centro. "Tentar trazer principalmente a juventude de volta para esse circuito, oferecendo diversos produtos, para que possam circular pro Centro e acompanhar as mais diversas atrações, de diversos estilos musicais", afirmou o prefeito. "É o Carnaval do Centro como nunca se viu".

Ele destacou também o apoio da prefeitura aos blocos afro, lembrando da ação no ano passado que isentou tributos e a remissão de débitos destas instituições, permitindo que elas pudessem se habilitar em editais.

"São mais de 150 instituições que receberão o apoio direto da prefeitura. A partir destes dois pilares, de um lado o reposicionamento do Carnaval do Centro, do outro o fortalecimento do Carnaval Cultural, em especial com os blocos que refletem a nossa história, é que vamos fazer o Carnaval desse ano", disse.

Atrações e datas



Donas do Som: 17/02 a 19/02

Axé Pelô: 18/02 21/02

Palco Brisa: 17/02 a 21/02 - Barroquinha

Varanda da Folia: Palco entre os camarotes oficiais na Praça Campo Grande

After Batekoo: 17/02 a 21/02 - Castro Alves das 00h às 03h todos os dias

(Maior plataforma de entretenimento, cultura e informação feita por uma juventude urbana, negra e do Brasil)

Atrações gratuitas no Campo Grande:

Léo Santana, Psirico, Xanddy, Igor Kannário e Gerônimo com o Buzanfan, Cláudia Leitte, Lincoln, Escandurras, Daniel Vieira, Tiago Aquinho, o Poeta, Ed City, Parangolé, O polêmico

Furdunço no Centro - 17/02

Palco Multicultural - 18/02 a 21/02

Coreto das Orquestras - 18/02 a 21/02

Arena do Samba - 18//02 a 21 Praça da Sé

Desfile das fantasias de luxo, LGBTQIA+ - 20/02 na Praça Municipal

Pôr do Sol - Encontro dos Trios ( Afrocidade com Baco + Carlinhos Brown com Attooxxa)

Pré-Carnaval

Fuzuê no sábado (11)

42 atrações na Barra

Furdunço no domingo (12)

53 atrações na Barra

Pipoco na terça (13)

Léo Santana

Abertura na Barra na quinta (16)

Com Ivete Sangalo abrindo para depois vir Saulo, Cláudia Leite, Léo Santana e Timbalada. São mais de 40 atrações

Palco do Rock em Piatã de 18/02 a 21/02

Beco das Cores e Torre Eletrônica

Carnaval em 10 bairros

Serviços

Também foi apresentada a estrutura municipal que vai ser implantada no Carnaval. Cada secretaria terá um efetivo específico para a festa.

Semob:

800 agentes

30 viaturas

7 bases

Ônibus

300 linhas

10.000 rodoviários

80 linhas 24h

3 corredores exclusivos (Dique, Centenário e Avenida Oceânica)

Pontos especiais:

Vale do Canela

Av. Garibali (Monumento Clériston Andrande)

Av. Centenário (Calabar)

Praça Cayrú (Elevador Lacerda)

Transporte alternativo:

7242 táxis em 17 pontos especiais

1200 moto táxi em 8 pontos especiais

Nove locais para embarque e desembarque de aplicativo

Transalvador:

997 profissionais

61 viaturas

111 barreiras de trânsitos

7 bases operacionais

25 motoviaturas

15 portais de acesso

420 banners de sinalização

20 faixas informativas

15 painéis luminosos