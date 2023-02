Carnaval deve movimentar R$ 2,4 bilhões no comércio e turismo na Bahia

Após dois anos sem o tradicional Carnaval, a economia baiana deve festejar a movimentação de R$ 2,4 bilhões nos setores do comércio e do turismo neste período festivo em 2023, de acordo com projeção da Fecomércio-BA. Embora seja um número elevado, vale ressaltar que ficará abaixo dos R$ 2,6 bilhões do levantamento de 2020, já corrigido o valor pela inflação.

Para o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, “é natural refletir que em fevereiro de 2020 foi um período normal, sem qualquer tipo de restrição. Agora, mesmo com a situação equalizada em relação a pandemia, tem um ponto que atrapalha que é a economia, com a inflação apertando o bolso das famílias, a alta inadimplência e pelas passagens aéreas mais caras, principalmente para Salvador, pois a demanda é alta no período”.

De qualquer forma, o destaque vai para o turismo que, segundo cálculos feitos a partir da base da CNC – Confederação Nacional do Comércio, deve movimentar R$ 1,39 bilhão no estado. São gastos nas mais diversas estruturas, como os meios de hospedagens, bares e restaurantes, transporte, entre outros.

De acordo com dados do IBGE, o turismo cresceu 26% no período de janeiro a novembro do ano passado na Bahia. “O estado tem se posicionado de uma forma muito eficiente no turismo nacional e internacional, com ampliação de oferta de assentos para os principais aeroportos da região e investimentos em infraestrutura para atender a maior demanda”, esclarece Dietze.

Pelo lado do comércio, o economista pontua que a expectativa é que a movimentação gire próximo a um bilhão de reais. “O cálculo foi feito sobre os setores que possuem alguma relevância para as festividades, como supermercados, vestuário, vendas de combustíveis, entre outros”, cita Dietze.

Para o consultor econômico, são setores altamente conectados, Comércio e Turismo, de forma direta com os turistas comprando os produtos diretamente nos estabelecimentos comerciais e de forma indireta, com a aquisição no varejo por parte da indústria hoteleira para atender os clientes.

Portanto, mesmo com um valor abaixo do visto no passado recente, vale celebrar a volta do principal evento do início do ano, o Carnaval, pelos cantos do estado da Bahia, com movimentação de turistas e moradores pelos comércios e estruturas turísticas, ajudando na geração de emprego e renda. “E com boas experiencias que o Carnaval possa deixar neste ano, certamente, a tendência é retomar rapidamente o ritmo anterior à pandemia e acelerar o montante circulando pelo estado”, salienta o consultor econômico da Fecomércio-BA.