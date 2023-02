Carnaval: edição do CORREIO de terça (14) e quarta-feiras (15) acompanha copo e tirante

Já pintou o verão e a festa que traz calor ao coração dos apaixonados por folia está prestes a começar. Na terça-feira (14) que antecede o Carnaval, a edição do CORREIO acompanha um copo personalizado para o festejo momesco. Já na quarta-feira (15), a edição acompanha um tirante anti perda. Os brindes poderão ser adquiridos junto com o jornal do dia por R$5.

São dois copos de cores diferentes: roxo e laranja. As frases que estampam o produto, ao lado de desenhos típicos da folia, são declarações à maior festa de rua do mundo: "Meu coração é Carnaval" e "Eu quero é mais Carnaval". Ao total, a tiragem é de 10.300 exemplares.

Já os tirantes são ofertados na cor azul marinho e roxa. Na extensão do material, a frase "Bem-vindo a Salvador, Coração do Brasil" figura em destaque, acompanhada de elementos que remetem a fantasias e confetes. A tiragem total é de 7.300 exemplares.

O jornal e o copo ou tirante personalizado serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). Os assinantes podem ligar para a central de atendimento solicitando os brindes na terça-feira (14) através do número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato pelo telefone ou WhatsApp (71) 98951-3000..A promoção é válida até durar o estoque.

O jornal sem copo ou tirante também estará disponível, por R$1,75.