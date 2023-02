Carnaval: Guarda já identificou quase 9 mil crianças com pulseiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) já identificou cerca de 9 mil crianças com pulseiras nos último quatro dias de festa. Equipes do órgão atuam em vários portais de entrada dos três principais circuitos (Dodô, Osmar e Batatinha), prestando orientações e conscientizando os pais que levam seus filhos para curtir a folia. A ideia é proporcionar mais uma medida preventiva de segurança, para o caso das crianças se perderem dos pais e responsáveis.

Além disso, a GCM contabilizou 146 documentos recuperados nesse período de festa. A relação com os nomes pode ser consultada no site da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br), onde estão detalhados os três pontos que atendem aos circuitos da folia.

“É importante a consulta no site, antes de se deslocar até um ponto de entrega”, destaca o inspetor Marcelo Silva.

Ocorrências

Na última noite de domingo (19), foram registrados 110 atendimentos, o que representou um aumento em cerca de 18,3%, em relação ao dia anterior (93). A Guarda contabilizou ainda 8 ocorrências, gerando uma queda de 20% em relação à noite anterior (10 registros).

“Estamos atentos aos números e intensificado o trabalho preventivo. A redução no número de ocorrências é sempre algo a ser comemorado”, frisou o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, ao destacar uma prisão realizada na noite de ontem (19), no circuito Batatinha. Na ocasião, agentes lotados no Grupo de Apoio ao Turista (GAT) detiveram um homem traficando drogas no Centro Histórico.

