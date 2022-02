Carnaval indoor: confira 29 festas privadas que acontecerão em Salvador

A folia na rua foi cancelada, mas o Carnaval ainda vai acontecer para muitas pessoas. Isso porque pelo menos 29 festas privadas ocorrerão em Salvador e Região Metropolitana, a partir da próxima quarta-feira (23), com público de até 1.500 pessoas, em respeito ao decreto estadual.

Os ingressos já foram 50% vendidos, no caso do Carnaval Barra Ondina, no Clube Espanhol, e chegam a custar R$ 3.500, na compra de um lounge para 10 pessoas, no Baile Saliente, na Arena Salvador – o equivalente a R$ 350 por cabeça (veja lista de festas no final da reportagem).

Artistas locais conhecidos nacionalmente como Bell Marques, Durval Lelys, Tuca Fernandes e Alexandre Peixe, e estrelas de fora também, como Pedro Sampaio, estão entre as atrações. Nenhuma dessas festas, no entanto, foi ainda autorizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), responsável pela emissão dos alvarás.

Até a última sexta-feira (18), segundo a pasta, 11 eventos encaminharam solicitações, que estão sob análise. A pasta não mencionou as regras exigidas, pois espera um posicionamento oficial do prefeito, Bruno Reis.

No decreto do governo do estado, já está estabelecido que, para entrar, deve ser apresentado o comprovante vacinal contra a covid-19, com as duas doses e a de reforço, se já estiver disponível. A capacidade do espaço tem que ser 50% do público total da festa, para haver um distanciamento mínimo entre as pessoas – ou seja, nada de aperto.

Carnaval no MAM

A festa com maior tempo de duração é o Baile do Sollar Baía, que acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM). Serão quatro dias de festa, de quinta a domingo de Carnaval, com Luiz Caldas, Jau, Tuca Fernandes, Batifun, Bailinho de Quinta, Faustão e Afrodisíaco.

Os ingressos por lá variam de R$ 80 a R$ 100. A programação carnavalesca faz parte de um evento maior, que começou no dia 9 de dezembro, o Sollar Baía, um complexo turístico e gastronômico montado no espaço.

Harmonia do Samba fará show no Guarajuba Folia para o Carnaval (Foto: Sércio Freitas/Divulgação)

Segundo Rodrigo Mello, sócio diretor da Pequena Notável, empresa produtora do evento, o público máximo do espaço é menor do que o exigido em decreto, entre 1 mil a 1,2 mil pessoas. “A gente aliou o local à impossibilidade de se fazer eventos maiores, chamamos os artistas e adequamos à realidade atual. O mais interessante desse bailinho são as atrações naquele ambiente bucólico do MAM, com um dos mais bonitos pôr do sol da Bahia”, argumenta.

Mello, que trabalha com eventos para o Carnaval há 22 anos, precisou reinventar o formato da festa. “Neste momento, a gente não poderia pensar em um formato diferente. Tivemos que fazer a adequação do público, obedecendo os protocolos sanitários, reduzir custos, renegociar o valor com os artistas e com os prestadores de serviços”, conta o empresário.

Já o Carnaval no Pátio terá três dias de festa, com Jau, Filhos de Jorge, Armandinho Dodô & Osmar, Alexandre Peixe, Timbalada e Afrodisíaco. “Faremos no Pátio de São Joaquim, um local histórico, amplo, aberto, arejado, que dá para abranger uma capacidade até maior do que o decreto exige. Com esse cenário de pandemia, estamos fazendo para 1.500 pessoas, em um formato bem distante do que é o Carnaval de Salvador, mas foi o possível”, diz o sócio da Diva Entretenimento, Guiga Sampaio.

A divulgação da festa foi feita logo após o anúncio do governador Rui Costa, sobre manter o público de 1.500 pessoas para festas privadas durante aquele que seria o período da folia. “Todos os eventos foram lançados de última hora, mas estamos tendo uma adesão muito interessante, perto da metade dos ingressos vendidos”, afirma Sampaio. A Diva é a responsável por montar o camarote Harém há 12 carnavais.

Timbalada fará Carnaval no Pátio, no Pátio São Joaquim (Divulgação)

Reinvenção

O Baile Barra Ondina, dos mesmos produtores do camarote Skol, vai ser no mesmo local do circuito, no Clube Espanhol, só que com outro formato. A festa resgatará o clima de fanfarra nos clubes de antigamente. “Com o cancelamento do Carnaval, a gente imaginou usar parte do clube para fazer essas festas, mantendo a capacidade de 1.500 pessoas. Vamos montar palco, caracterizar o ambiente como um baile de Carnaval, com uma fanfarra abrindo a festa, todos os dias, relembrando os bailes carnavalescos de clube de Salvador”, explica o empresário Binho Ulm, sócio da 2gb Entretenimento.

Apesar de estar em alta este ano, Binho acredita que as festas de Carnaval indoor são somente um paliativo e não devem continuar após a pandemia. “Trabalho com Carnaval há 20 anos e a produtora nasceu fazendo bloco de rua e, para a gente, é muito triste não ter nenhum evento no Carnaval. De certa forma, estamos fazendo um paliativo, porque, se a gente ficar parado, é pior. Na minha opinião, Carnaval tem que ter trio, multidão e festas de camarote, mas, é melhor fazer uma festa mais limitada do que nenhuma”, avalia o empresário.

Região Metropolitana de Salvador terá 5 festas

A Região Metropolitana de Salvador também terá suas festas privadas de Carnaval. Serão cinco dias de folia - três em Guarajuba, no município de Camaçari, com o Guarajuba Folia, e dois em Praia do Forte, na cidade de Mata de São João: o Baile do Pier e o Carnaval Praia do Forte Garden. A Guarajuba Folia será no mesmo espaço usado no Réveillon, em uma infraestrutura de 10 mil m², ao som de Harmonia do Samba, Thiago Aquino, Jau, Timbalada, Bell Marques e Tuca Fernandes.

A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Sedur) de Camaçari informou, por meio da Gerência de Licenciamento de Atividades, Publicidade e Eventos (Gelap), que a licença para realização de eventos no município está liberada conforme as diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual de n.º 21.027/2022.

Além do Guarajuba Folia, nenhuma outra festa pediu liberação de alvará à prefeitura. O pedido deve ser feito com 15 dias de antecedência ao evento. A Sedur do município também comunicou que as festas devem seguir as instruções e procedimentos de competência municipal, que tomam como base o Código Urbanístico e Ambiental e o Código de Polícia Administrativa de Camaçari, além de outras determinações definidas por secretarias governamentais.



O presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Flávio Emanoel, a Associação Baiana de Produtores de Eventos (Abape) e a Prefeitura de Lauro de Freitas foram procurados, mas não responderam à reportagem até o fechamento da edição.

Eventos durante o Carnaval:

Salvador

- Carnaval no Pátio

Onde: Pátio São Joaquim

Quando: 27/02 a 01/03

Quanto: R$ 150 a R$ 390

Quem: Timbalada, Armandinho, Dodô & Osmar, Jau, Filhos de Jorge, Alexandre Peixe

- Bloquinho de Jau

Onde: Largo da Tieta

Quando: 24/02

Quanto: R$ 80

Quem: Jau

- CarnaVila do Farol

Onde: Vila do Farol

Quando: 27/02

Quanto: R$ 70

Quem: Dan Valente, Nata do Samba e Dj Naylson Carvalho

- Farofa de Carnaval

Onde: Farol de Itapuã

Quando: 05/03

Quanto: R$ 20

- Pato Folia

Onde: Wet Salvador

Quando: 25/02

Quanto: R$ 40 a R$ 60

- Bailinho do All Saints (esgotado)

Onde: A definir

Quando: 26/02

Quanto: R$ 80 a R$ 150

- Bailinho à fantasia

Onde: Largo da Tieta

Quando: 26/02

Quanto: R$ 60

Quem: Bailinho de Quinta, Suinga e DJ

- Black Out Fantasy

Onde: Cerimonial Villa Prime

Quando: 26/02

Quanto: R$ 25 a R$ 30

- Baile Barra Ondina

Onde: Clube Espanhol

Quando: 26 a 28/02

Quanto: R$ 200 a R$ 350

Quem: Bell Marques, Tuca, Durval Lelis, Pedro Sampaio, Rafa e Pipo Marques

- Baile do Gravata Doida

Onde: Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 23/02

Quanto: R$ 111,12

Quem: Filhos de Jorge e Alexandre Peixe

- Baile do Deivid DJ

Onde: Barra Music Lounge Bar

Quando: 05/03

Quanto: R$ 25 a R$ 50

- Baile Saliente

Onde: Arena Salvador

Quando: 25/02

Quanto: R$ 60 a R$ 3.500

Quem: Escandurras, Rogerinho e La Fúria

- Bloco da Paquera

Onde: Arena Salvador

Quando: 05/03

Quanto: R$ 50

- Leva o Trio

Onde: Pátio São Joaquim

Quando: 26/02

Quanto: R$ 60

Quem: Pedro Chamusca, Guga Meyra e DH8

- Abrakadabra

Onde: Panther Club Lounge

Quando: 26/02

Quanto: R$ 20 a R$ 150

- Carna Pier

Onde: Pier XV Beach Club, Lauro de Freitas

Quando: 26/02 e 27/02

Quanto: R$ 30

Quem: Água Fresca, Filhos de Jorge, Isqueminha e Escandurras

- Carna Quintal

Onde: Quintal da Mangueira

Quando: 26/02

Quanto: R$ 25

Quem: Axé Para Sempre, Tonho Matéria e Frutos Tropicais

- Baile Clandestino

Onde: Trapiche Barnabé

Quando: 27/02

Quanto: R$ 60 a R$ 80

- Baile Sollar Baía

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Quando: 24/02 a 27/02

Quanto: R$ 80

Quem: Jau, Faustão, Luiz Caldas, Tuca, Batifun

- Ressaca de Pipa

Onde: Pipa Beach Club

Quando: 05/03

Quanto: R$ 150

Quem: Parangolé e Thiago Aquino

Mata de São João

- Carnaval Praia do Forte

Onde: Praia do Forte Garden

Quando: 26/02

Quanto: R$ 250

Quem: Alexandre Peixe, Filhos de Jorge e Durval Lélys

- Baile do Bier

Onde: Castelo Garcia Dávila

Quando: 26/02

Quanto: R$ 100

Camaçari

- Guarajuba Folia

Onde: Villa Guarajuba

Quando: 25/02, 26/02 e 28/02

Quanto: R$ 90 a R$ 330

Quem: Harmonia do Samba, Bell Marques, Timbalada, Jau e Thiago Aquino

