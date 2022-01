Carnaval indoor que aconteceria no Centro de Convenções é cancelado

O Salvador Folia anunciou nesta terça-feira (11) o cancelamento do evento de Carnaval indoor que aconteceria no Centro de Convenções, de 24 a 27 de fevereiro. A decisão foi tomada por conta do novo decreto do governo baiano restringindo o público de eventos a um máximo de 5 mil pessoas. Também foi levado em conta o aumento significativo dos casos de covid-19.

Os organizadores da festa, que teria shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luísa Sonza, Gloria Groove e Solange Almeida, entre outras atrações, dizem que o momento é de cautela e responsabilidade.

Para pedir reembolso é preciso enviar e-mail para salvadorfolia2022@gmail.com e adicionar nome completo, CPF e número de registro no conteúdo.

Para quem comprou através do cartão de crédito, é preciso enviar bandeira e os quatro últimos dígitos do cartão. Os valores estornados através do sistema vão direto para a operadora de cartão e o valor será devolvido na fatura.

Quem pagou por boleto bancário precisa enviar dados bancários do titular da compra para transferência e o PIX. O prazo de devolução será de 15 dias úteis após o recebimento do e-mail.

