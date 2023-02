Carnaval mobiliza artistas e foliões em 68 cidades da Bahia

Poucas músicas representam tão bem o momento de efervescência que Salvador passa na semana que dá a largada para o Carnaval quanto ‘Lambada da Delícia’. Mas, se engana quem pensa que os versos “Já é Carnaval cidade, acorda para ver”, cantados por Gerônimo, descrevem somente a capital. No interior, são ao menos 68 municípios com opções de folia para todos os gostos.

A expectativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) é que três milhões de pessoas circulem pela Bahia entre a quinta (16) e a terça-feira (21). O número ultrapassa em 700 mil o contingente do último ano de Carnaval antes da pandemia, em 2020. As festas estarão espalhadas em todas as regiões do estado, com destaque para as cidades de Porto Seguro, Barreiras, Mata de São João, Palmeiras e Maragogipe.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, afirma que as movimentações nos aeroportos e rodoviárias, além do bom desempenho hoteleiro durante o período, indicam que esse deverá ser o maior Carnaval de todos os tempos. “A Bahia tem uma diversidade cultural e de geografia que atrai tanto o turista folião como um grande número de pessoas que vem para curtir a natureza. Por isso nossas expectativas são as melhores possíveis”, afirma.

Neste ano, o tema da festa é “Balança o Chão da Praça”, referência à música de Moraes Moreira, que será o homenageado na folia. Apesar de as cidades do interior não receberem tantos foliões como Salvador, que espera um público de ao menos 800 mil pessoas, há quem garanta que as festas fora da capital são tão boas quanto as daqui. Seja na pipoca ou blocos, os moradores e turistas circulam pelo interior, fazem a economia circular e se divertem.

O Governo do Estado não detalhou qual foi o valor total investido para a realização do Carnaval no interior. Mas, somente a Segurança Pública recebeu R$ 70 milhões para contratação de profissionais e equipamentos. Outros R$ 3,5 milhões foram para a Saúde.

"Ao lado do São João, o Carnaval é um dos festejos mais impactantes do Estado, responsável por movimentar setores como turismo, negócios e serviços, influenciando positivamente o cenário econômico da Bahia. A folia traz milhares de turistas à nossa amada terra, faz circular dinheiro, gera emprego e renda", analisa o coordenador do Carnaval 2023 na Bahia e vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

Entre os municípios que receberam investimentos estão Camamu, Correntina, Lapão, Lauro de Freitas, Porto Seguro e Nova Fátima. Na região da Chapada Diamantina, a folia também deve movimentar um grande público. Entre as atrações que vão se apresentar em Palmeiras estão Magary Lord, Filhos de Jorge e Adão Negro.

A professora Mariana Gonçalves, 34, vai aproveitar o recesso e se hospedar em uma pousada no Vale do Capão. Também está nos planos curtir pelo menos um dia dos shows em Palmeiras antes de voltar para Salvador, onde mora.

“A melhor coisa da Chapada Diamantina é que tem muita opção. Vou aproveitar a calmaria de dia e de noite vou com meus amigos para a festa”, diz animada.

Já o Carnaval de Maragogipe, no Recôncavo, será o único a receber investimentos da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), no valor de R$ 100 mil. A festa, conhecida pelos foliões que vão às ruas mascarados, é considerada patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). Segundo a Secult, a iniciativa busca preservar e fomentar as manifestações tradicionais da cidade.

Oeste

Em Barreiras, que organiza o maior Carnaval do oeste do estado, serão mais de 20 atrações nos dois circuitos montados. Durval Lelys, Tayrone, Parangolé e La Fúria estão entre os artistas que puxarão trios na cidade. A subsecretária de Cultura e Turismo do município, Emília Moreno, afirma que são esperadas 50 mil pessoas em cada um dos seis dias de festa. O número representa quase um terço dos moradores da cidade.

O Carnaval de Barreiras atrai grande contingente de turistas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Barreiras)

“Teremos o circuito mais tradicional com marchinhas e os blocos que abraçaram a retomada da festa. A gente costuma dizer que quem não vai para Salvador, vem para Barreiras. Recebemos turistas de Brasília, Tocantins, Goiás e muitos outros”, conta. Quem decide viajar de última hora enfrenta dificuldades para encontrar hospedagem.

Um dos maiores hotéis da cidade, o Solar das Mangueiras, já não tem mais vagas nas 80 acomodações. O recepcionista Acassio Santos revela que é comum que o hotel lote nos dias de festa e comemora o retorno do evento após dois anos. “A expectativa de todo o comércio é muito boa. O Carnaval de Barreiras é muito famoso no interior”, diz.

Litoral é opção para curtir praia e festas

Além de praias bonitas, o Litoral Norte oferece opções de carnavais mais tradicionais. Em Mata de São João, um dos destaques principais são os Caretas de Praia do Forte, que todos os anos desfilam mascarados e com os corpos cobertos por capotes, macacões ou cobertores de plástico.

“Os Caretas são tradição secular que vem da época dos engenhos e temos também os blocos de moradores. Teremos ainda atrações locais que tocarão na Praça da Alegria, em Praia do Forte, e na Praça dos Artistas, em Imbassaí”, conta Alexandre Rossi, secretário de Turismo de Mata de São João.

Caretas surgiram ainda nos tempos coloniais, conta a tradição da cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura Mata de São João)

Em Porto Seguro, vão se juntar a tradição dos blocos de rua e apresentações de artistas nacionalmente conhecidos. Serão mais de 60 blocos culturais e shows de Margareth Menezes, Alinne Rosa, Olodum e Tuca Fernandes.

Já em Itacaré, o tema da festa será Alegria e Sustentabilidade. Entre as atrações confirmadas de 17 a 21, estão Naiara Azevedo, Kevy Jonny e Pablo.

Confira algumas atrações no interior:

Barreiras:

Sexta-feira (17) - Tayrone, Batukerê, e Turma da Bregadeira

Sábado (18) - Chiclete com Banana, Black Style e Robyssão

Domingo (19) - Parangolé, Hugo e Guilherme e La Fúria

Porto Seguro:

Entre os dias 17 e 21 - Tuca Fernandes, Lincoln Sena, Margareth Menezes, Escadurras e Tierry

Palmeiras:

Entre os dias 17 e 21 - Magary Lord, Filhos de Jorge e Hiago Danadinho

Itacaré:

Entre os dias 17 e 21 - Kevi Jonny, Quinteto S.A., Pablo, Naiara Azevedo, Murilo Huff, Katrina e Sinho Ferrary

*Com a orientação de Monique Lôbo.