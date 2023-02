Carnaval: motoristas por app terão 3 pontos para embarque e desembarque

Quem for para o Carnaval usando carros por aplicativos terão os embarques e desembarques em três pontos dos principais circuitos. Os locais ficarão na Barra, Ondina e Graça (próximo ao Campo Grande).

Os motoristas devem utilizar para o circuito Dodô (Barra-Ondina), o ponto da Rua Djalma Ramos, no bairro da Barra e a Av. Anita Garibaldi, em Ondina. Na Graça, o serviço será disponibilizado na rua Manoel Barreto para fácil acesso do circuito Osmar (Campo Grande).

QUAL A MÚSICA DO CARNAVAL 2023? VOTE AGORA NO TROFÉU CORREIO FOLIA

As informações foram divulgadas pelo presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e vereador, Átila do Congo (Patriota), que se reuniu com o titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller e Decio Martins, presidente da Transalvador para alinhar os locais e evitar transtornos para os profissionais. Átila destaca que está pleiteando com o município o ponto para atividade de forma regular no circuito Batatinha (Pelourinho).

Sobre os motociclistas que desejam transportar os clientes pelo aplicativo, Átila pondera que a atividade não está regulamentada no município e pode ocorrer transtornos para os profissionais. “Entendo que o carnaval mobiliza a cadeia financeira da cidade em muitos segmentos e, agora, há esses profissionais que querem rodar com a moto utilizando o aplicativo. Eles devem ficar atento para não tomar multas ou ter o veículo apreendido em meio às festas”.





O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.