Carnaval nas águas? Veja quanto custa curtir a folia do mar

Amantes do Carnaval encontraram outra maneira tranquila e divertida de curtir a folia. Ao som do trio e das ondas do mar, baianos e turistas vão passar os dias de festa navegando pela Baía de Todos os Santos em uma embarcação alugada.

É o caso do empresário, Wanderson Wagner, do Belém do Pará, que junto com a mulher e mais cinco casais de amigos fretaram uma lancha para apreciar a festa de um outro ângulo. “A gente já curtiu muito o Carnaval de Salvador, só que dessa vez decidimos por algo diferente. A expectativa tá enorme para ver como é que é curtir a folia em alto mar. Depois de uma certa idade, a gente quer um pouco mais de conforto, né?”, contou Wagner.

Quem já viveu essa experiência, também ao lado de amigos, foi o corretor de seguros, Vítor Reis, no Carnaval de 2020. “Muito bacana. A gente viu algumas pessoas fazendo passeios e decidimos fazer. A embarcação parou nos pontos turísticos para tomarmos banho de mar. E ainda fomos para o Farol da Barra curtir o Carnaval de lá de Catamarã, fechando com chave de ouro a nossa experiência”, relatou Vítor, garantindo que nesse ano vai mais uma vez aproveitar a folia pelas águas da Baía. “Estamos na mesma expectativa de reviver esse momento único que fica marcado pra sempre”, completou.

Para se ter uma ideia da procura por passeios marítimos para o período momesco, só a Lancha Salvador já tem mais de 60 embarcações reservadas para o Carnaval. “Imagine viver a maior manifestação popular do planeta pelo mar, assistindo a tudo de um novo ângulo, ao lado dos amigos e familiares? Se dar um momento como esse é um presente inesquecível”, convidou Chris Medeiros, sócia da Lancha Salvador.

A partir de R$ 1.500 já é possível viver uma experiência como essa, pelas águas da Baía de Todos os Santos.

Lancha Salvador

A Lancha Salvador conta com mais de 70 embarcações. Lanchas de 24 pés até 60, com capacidade de até 24 pessoas. Além de catamarãs e veleiros. Nos últimos três anos, já embarcou mais de 20 mil pessoas. Três mil passageiros só nó último mês de janeiro.

Trata-se da maior empresa de aluguel de lancha do Norte-Nordeste. Os passeios vão de R$ 997 até 18 mil. Tem roteiro pela costa de Salvador e também para as ilhas paradisíacas, como a dos Frades, a de Maré e Itaparica. A sócia conta ainda que quer tornar os passeios de lancha cada vez mais acessíveis, incentivando o turismo náutico na capital baiana.





