Carnaval nos bairros começa neste sábado (18); veja programação

A festa está crescendo! Neste sábado (18) começa o Carnaval nos bairros em Salvador. Os shows vão acontecer na Liberdade, Periperi, Plataforma, Boca do Rio, Itapuã, Pau da Lima, Cajazeiras e Piatã, onde acontece o Palco do Rock.

Confira tudo o que vai rolar em cada bairro:

BAIRROS

LIberdade (Praça Nelson Mandela)

Sábado (18)

17:00h PEDRO LIBE

18:30h LINCOLN

20:00h PEGADEIRA

21:30h WILL CARVALHO

23:00h O POETA

00:30h LUCCAS TIBÉRIO

02:00h ANA CATARINA

Domingo (19)

17:00h BATE STAKA

18:30h VIOLA DE 12

20:00h CATIA GUIMA

21:30h BANDANA

23:00h CARLOS PITTA

00:30h DANNIEL VIEIRA

02:00h ZÉ PAULO

Segunda (20)

17:00h ROBINHO SHOW

18:30h LA FÚRIA

20:00h CHECK MATTE

21:30h LARISSA LUZ

23:00h ISAC GOMES

00:30h AXÉ FOREVER

02:00h ADRIEL

Terça (21)

17:00h PAULO NETO

18:30h ME SIGA

20:00h VITINHO DO FORRÓ

21:30h MAGARY LORD

23:00h TATI QUEBRA BARRACO

00:30h TITO FERVURA

Periperi (Praça da Revolução)

Sábado (18)

17:00h GANG DO SAMBA

20:00h MÁRCIA CASTRO

21:30h BANDA 7 KASSIO

23:00h ELAINE FERNANDES

00:30h NANDO BORGES

02:00h JAY TORRES

Domingo (19)

17:00h NADJANE

18:30h SELAKUATRO

20:00h LEGIÃO DO SAMBA

21:30h A DAMA

23:00h MÁRCIA SHORT.

00:30h BANDA PRA CASAR

02:00h O BREGUINHA

Segunda (20)

17:00h NOBERTO CURVELO

18:30h MAGARY LORD

20:00h TATI QUEBRA BARRACO

21:30h ADÃO NEGRO

23:00h FLOR DE MARACUJÁ

00:30h MARROM SOCIATY

02:00h BRUNO E DENNER

Terça (21)

18:30h ELETRICAZ

20:00h JUAN E RAFAEL

21:30h IGOR KANNARIO

02:00h ROSA BAHIANA

Plataforma (Praça 15 de Abril, fim de linha, ao lado do Colégio Estadual)

Sábado (18)

17:00h JÚNIOR SANTÉ

18:30h BANDA TH

20:00h BANDA CBX

21:30h RODRIGÃO

23:00h JUAN E RAFAEL

00:30h MELAÇO DE CANA

00:30h MAMBOLADA

Domingo (19)

17:00h JORGE ZARATH

18:30h LUCCAS TIBÉRIO

20:00h COLE COMIGO

21:30h ANA MAMETTO

23:00h MÁRIO SHOW

00:30h LARISSA GOMES

02:00h VAL MACAMBIRA

Segunda (20)

17:00h MATHEUS CHAMMA

18:30h TEDY PHERRAZ

20:00h CHICLETE FERREIRA

21:30h CATIVEIRO

23:00h WILL CARVALHO

00:30h BUCK JONES

02:00h CHECK MATTE

Terça (21)

17:00h HIAGO DANADINHO

18:30h PEGADEIRA

20:00h ESTILO CANDEAL

21:30h A BRABA

23:00h DAVI LIMA

00:30h JAM E A CARRETA

02:00h ME BEIJA

Boca do Rio (Parque Poliesportivo da Boca do Rio)

Sábado (18)

17:00h JUAN E RAFAEL

18:30h JORGE ZARATH

20:00h MÁRCIA FREIRE

21:30h BUCK JONES

23:00h CARLA CRISTINA

00:30h MÁRCIO MELLO

02:00h LARISSA GOMES

Domingo (19)

17:00h PERICLES E LEONARDO

20:00h BANDA TH

21:30h SARAJANE

23:00h DIAMBA

00:30h AYLA MENEZES

Segunda (20)

20:00h SIMPLES ASSIM

18:30h LINCOLN

17:00h DANNIEL VIEIRA

21:30h NÊSSA

23:00h CARLOS PITTA

00:30h JÚ MORAES

02:00h ISAC GOMES

Terça (21)

17:00h GANHADEIRAS DE ITAPUÃ

18:30h QUABALES

20:00h PSIRICO

21:30h JAM E A CARRETA

23:00h DIEGO MORAES

00:30h ANA CATARINA

02:00h O POETA

Itapuã (Praça Dorival Caymmi)

Sábado (18)

17:00h MÁRCIA FREIRE

18:30h MAMBOLADA

20:00h CATIA GUIMA

21:30h PATRULHA DO SAMBA

23:00h PEGADEIRA

00:30h LA FURIA

02:00h FILOMENA

Domingo (19)

17:00h AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ

18:30h LEO NOVO SOM

21:30h FANTASMÃO

23:00h NATA DO SAMBA

00:30h ZEFA DI ZECA

Segunda (20)

17:00h VAL MACAMBIRA

18:30h THIAGO BRAVA

20:00h BETO BARBOSA

21:30h MÁRCIA SHORT

23:00h PERICLES LEONARDO

00:30h ZÉ PAULO

02:00h LEO NOVO SOM

Terça (21)

17:00h JAM E A CARRETA

18:30h LUCAS BARRETO -

20:00h CARLOS PITTA

21:30h SARAJANE

23:00h AFRODISIACO

00:30h TK REI DO BAR

02:00h THIAGO BRAVA

Cajazeiras (Campo da Pronaica Cajazeiras 10)

Sábado (18)

17:00h WK WILSINHO KRAYCHETE

18:30h A DAMA

20:00h KART LOVE

21:30h VIRGÍLIO

23:00h BANDA 7 KASSIO

00:30h CARLA CRISTINA

02:00h PATRULHA DO SAMBA

Domingo (19)

17:00h TAPAJÓS

18:30h IGOR KANNARIO

20:00h DANNIEL VIEIRA

21:30h TARGINO GODIM

23:00h FILOMENA

00:30h PEDRO LIBE

02:00h JUAN E RAFAEL

Segunda (20)

- SERGINHO E A RAPAZIADA

18:30h ISAC GOMES

- RICK RALLEY

- LOMA E RAFA

00:30h BANDA CHICAFÉ

02:00h ZEFA DI ZECA

- FELIPE ESCANDURRAS

Terça (21)

17:00h BUCK JONES

18:30h AFRODISIACO

20:00h RAÇA PURA

21:30h GUGA MEYRA

Pau da Lima (Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim De Linha)

Domingo (19)

17:00h BANDANA

18:30h SISTEMA PAGOTRAP

20:00h STORY PAREDÃO

21:30h SOMOS CINCO

23:00h SELAKUATRO

00:30h PINOTTE

Segunda (20)

17:00h BATATA

18:30h MARROM SOCIATY

20:00h A PATROA

21:30h O EROTICO

23:00h BANDA MISKUTA

00:30h RAÇA PURA

Terça (21)

17:00h OS INTIMUS

18:30h BLACK STYLE

20:00h DIGGO

21:30h LEGIÃO DO SAMBA

23:00h U TAL DO XOTE

00:30h MR GALIZA

02:00h VITINHO DO FORRÓ

Piatã (Palco do Rock)

Sábado (18)

17:00 Últimos de nós

18:00 Os Sintéticos

19:00 Banda Bruma

20:00 Agrestia

21:00 Aqueronte

22:00 Tchandala (SE)

23:00 purehate_band (AL)

00:00 Suffocation Of Soul

01:00 Rafa Luz e o Trio das 7

Domingo (19)

17:00 Projeto Soma

18:00 Pecados Capitais

19:00 Agressivos

20:00 Alumã

21:00 Carnified

22:00 Electric Poison

23:00 Ode Insone (PB)

00:00 Banda Jacau

01:00 3qlibrio

Segunda (20)

17:00 A Sexta

18:00 Canelada HC

19:00 Erasy

20:00 Inner Call official

21:00 Síndrome K

23:00 The CROSS

00:00 Infected Cells

01:00 Jack Doido

Terça (21)

17:00 Solomon Kane

18:00 Espinhos & Rosa

19:00 Organoclorados

20:00 MAW

21:00 Act Of Revenge

22:00 Injúria Hardcore

23:00 Karnficyna (PE)

00:00 Professor Doidão e os Aloprados

01:00 Midorii Kido

