Carnaval nos bairros começa neste sábado (18); veja programação

A festa está crescendo! Neste sábado (18) começa o Carnaval nos bairros em Salvador. Os shows vão acontecer na Liberdade, Periperi, Plataforma, Boca do Rio, Itapuã, Pau da Lima, Cajazeiras e Piatã, onde acontece o Palco do Rock.
Confira tudo o que vai rolar em cada bairro:
BAIRROS
LIberdade (Praça Nelson Mandela)
Sábado (18)
17:00h PEDRO LIBE
18:30h LINCOLN
20:00h PEGADEIRA
21:30h WILL CARVALHO
23:00h O POETA
00:30h LUCCAS TIBÉRIO
02:00h ANA CATARINA
Domingo (19)
17:00h BATE STAKA
18:30h VIOLA DE 12
20:00h CATIA GUIMA
21:30h BANDANA
23:00h CARLOS PITTA
00:30h DANNIEL VIEIRA
02:00h ZÉ PAULO
Segunda (20)
17:00h ROBINHO SHOW
18:30h LA FÚRIA
20:00h CHECK MATTE
21:30h LARISSA LUZ
23:00h ISAC GOMES
00:30h AXÉ FOREVER
02:00h ADRIEL
Terça (21)
17:00h PAULO NETO
18:30h ME SIGA
20:00h VITINHO DO FORRÓ
21:30h MAGARY LORD
23:00h TATI QUEBRA BARRACO
00:30h TITO FERVURA
Periperi (Praça da Revolução)
Sábado (18)
17:00h GANG DO SAMBA
20:00h MÁRCIA CASTRO
21:30h BANDA 7 KASSIO
23:00h ELAINE FERNANDES
00:30h NANDO BORGES
02:00h JAY TORRES
Domingo (19)
17:00h NADJANE
18:30h SELAKUATRO
20:00h LEGIÃO DO SAMBA
21:30h A DAMA
23:00h MÁRCIA SHORT.
00:30h BANDA PRA CASAR
02:00h O BREGUINHA
Segunda (20)
17:00h NOBERTO CURVELO
18:30h MAGARY LORD
20:00h TATI QUEBRA BARRACO
21:30h ADÃO NEGRO
23:00h FLOR DE MARACUJÁ
00:30h MARROM SOCIATY
02:00h BRUNO E DENNER
Terça (21)
18:30h ELETRICAZ
20:00h JUAN E RAFAEL
21:30h IGOR KANNARIO
02:00h ROSA BAHIANA
Plataforma (Praça 15 de Abril, fim de linha, ao lado do Colégio Estadual)
Sábado (18)
17:00h JÚNIOR SANTÉ
18:30h BANDA TH
20:00h BANDA CBX
21:30h RODRIGÃO
23:00h JUAN E RAFAEL
00:30h MELAÇO DE CANA
00:30h MAMBOLADA
Domingo (19)
17:00h JORGE ZARATH
18:30h LUCCAS TIBÉRIO
20:00h COLE COMIGO
21:30h ANA MAMETTO
23:00h MÁRIO SHOW
00:30h LARISSA GOMES
02:00h VAL MACAMBIRA
Segunda (20)
17:00h MATHEUS CHAMMA
18:30h TEDY PHERRAZ
20:00h CHICLETE FERREIRA
21:30h CATIVEIRO
23:00h WILL CARVALHO
00:30h BUCK JONES
02:00h CHECK MATTE
Terça (21)
17:00h HIAGO DANADINHO
18:30h PEGADEIRA
20:00h ESTILO CANDEAL
21:30h A BRABA
23:00h DAVI LIMA
00:30h JAM E A CARRETA
02:00h ME BEIJA
Boca do Rio (Parque Poliesportivo da Boca do Rio)
Sábado (18)
17:00h JUAN E RAFAEL
18:30h JORGE ZARATH
20:00h MÁRCIA FREIRE
21:30h BUCK JONES
23:00h CARLA CRISTINA
00:30h MÁRCIO MELLO
02:00h LARISSA GOMES
Domingo (19)
17:00h PERICLES E LEONARDO
20:00h BANDA TH
21:30h SARAJANE
23:00h DIAMBA
00:30h AYLA MENEZES
Segunda (20)
20:00h SIMPLES ASSIM
18:30h LINCOLN
17:00h DANNIEL VIEIRA
21:30h NÊSSA
23:00h CARLOS PITTA
00:30h JÚ MORAES
02:00h ISAC GOMES
Terça (21)
17:00h GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
18:30h QUABALES
20:00h PSIRICO
21:30h JAM E A CARRETA
23:00h DIEGO MORAES
00:30h ANA CATARINA
02:00h O POETA
Itapuã (Praça Dorival Caymmi)
Sábado (18)
17:00h MÁRCIA FREIRE
18:30h MAMBOLADA
20:00h CATIA GUIMA
21:30h PATRULHA DO SAMBA
23:00h PEGADEIRA
00:30h LA FURIA
02:00h FILOMENA
Domingo (19)
17:00h AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
18:30h LEO NOVO SOM
21:30h FANTASMÃO
23:00h NATA DO SAMBA
00:30h ZEFA DI ZECA
Segunda (20)
17:00h VAL MACAMBIRA
18:30h THIAGO BRAVA
20:00h BETO BARBOSA
21:30h MÁRCIA SHORT
23:00h PERICLES LEONARDO
00:30h ZÉ PAULO
02:00h LEO NOVO SOM
Terça (21)
17:00h JAM E A CARRETA
18:30h LUCAS BARRETO -
20:00h CARLOS PITTA
21:30h SARAJANE
23:00h AFRODISIACO
00:30h TK REI DO BAR
02:00h THIAGO BRAVA
Cajazeiras (Campo da Pronaica Cajazeiras 10)
Sábado (18)
17:00h WK WILSINHO KRAYCHETE
18:30h A DAMA
20:00h KART LOVE
21:30h VIRGÍLIO
23:00h BANDA 7 KASSIO
00:30h CARLA CRISTINA
02:00h PATRULHA DO SAMBA
Domingo (19)
17:00h TAPAJÓS
18:30h IGOR KANNARIO
20:00h DANNIEL VIEIRA
21:30h TARGINO GODIM
23:00h FILOMENA
00:30h PEDRO LIBE
02:00h JUAN E RAFAEL
Segunda (20)
- SERGINHO E A RAPAZIADA
18:30h ISAC GOMES
- RICK RALLEY
- LOMA E RAFA
00:30h BANDA CHICAFÉ
02:00h ZEFA DI ZECA
- FELIPE ESCANDURRAS
Terça (21)
17:00h BUCK JONES
18:30h AFRODISIACO
20:00h RAÇA PURA
21:30h GUGA MEYRA
Pau da Lima (Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim De Linha)
Domingo (19)
17:00h BANDANA
18:30h SISTEMA PAGOTRAP
20:00h STORY PAREDÃO
21:30h SOMOS CINCO
23:00h SELAKUATRO
00:30h PINOTTE
Segunda (20)
17:00h BATATA
18:30h MARROM SOCIATY
20:00h A PATROA
21:30h O EROTICO
23:00h BANDA MISKUTA
00:30h RAÇA PURA
Terça (21)
17:00h OS INTIMUS
18:30h BLACK STYLE
20:00h DIGGO
21:30h LEGIÃO DO SAMBA
23:00h U TAL DO XOTE
00:30h MR GALIZA
02:00h VITINHO DO FORRÓ
Piatã (Palco do Rock)
Sábado (18)
17:00 Últimos de nós
18:00 Os Sintéticos
19:00 Banda Bruma
20:00 Agrestia
21:00 Aqueronte
22:00 Tchandala (SE)
23:00 purehate_band (AL)
00:00 Suffocation Of Soul
01:00 Rafa Luz e o Trio das 7
Domingo (19)
17:00 Projeto Soma
18:00 Pecados Capitais
19:00 Agressivos
20:00 Alumã
21:00 Carnified
22:00 Electric Poison
23:00 Ode Insone (PB)
00:00 Banda Jacau
01:00 3qlibrio
Segunda (20)
17:00 A Sexta
18:00 Canelada HC
19:00 Erasy
20:00 Inner Call official
21:00 Síndrome K
23:00 The CROSS
00:00 Infected Cells
01:00 Jack Doido
Terça (21)
17:00 Solomon Kane
18:00 Espinhos & Rosa
19:00 Organoclorados
20:00 MAW
21:00 Act Of Revenge
22:00 Injúria Hardcore
23:00 Karnficyna (PE)
00:00 Professor Doidão e os Aloprados
01:00 Midorii Kido
O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.