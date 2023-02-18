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Carnaval nos bairros começa neste sábado (18); veja programação

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18.02.2023, 13:10:00
Marcia Castro, Lincoln, La Fúria, Márcia Freire e Kart Love são algumas atrações deste sábado (18) (divulgação)

Carnaval nos bairros começa neste sábado (18); veja programação

Shows começam às 17h; hoje tem Lincoln na Liberdade, Marcia Castro em Periperi e La Fúria em Itapuã

A festa está crescendo! Neste sábado (18) começa o Carnaval nos bairros em Salvador. Os shows vão acontecer na Liberdade, Periperi, Plataforma, Boca do Rio, Itapuã, Pau da Lima, Cajazeiras e Piatã, onde acontece o Palco do Rock.

Confira tudo o que vai rolar em cada bairro:

BAIRROS

LIberdade (Praça Nelson Mandela)

Sábado (18)
17:00h      PEDRO LIBE
18:30h     LINCOLN
20:00h     PEGADEIRA 
21:30h     WILL CARVALHO
23:00h     O POETA
00:30h     LUCCAS TIBÉRIO
02:00h     ANA CATARINA

Domingo (19)
17:00h     BATE STAKA
18:30h     VIOLA DE 12
20:00h     CATIA GUIMA
21:30h     BANDANA
23:00h     CARLOS PITTA
00:30h     DANNIEL VIEIRA
02:00h     ZÉ PAULO

Segunda (20)
17:00h     ROBINHO SHOW
18:30h     LA FÚRIA
20:00h     CHECK MATTE
21:30h     LARISSA LUZ
23:00h     ISAC GOMES
00:30h     AXÉ FOREVER
02:00h     ADRIEL

Terça (21)
17:00h     PAULO NETO
18:30h     ME SIGA
20:00h     VITINHO DO FORRÓ
21:30h     MAGARY LORD
23:00h     TATI QUEBRA BARRACO
00:30h     TITO FERVURA

Periperi (Praça da Revolução)

Sábado (18)
17:00h     GANG DO SAMBA
20:00h     MÁRCIA CASTRO
21:30h     BANDA 7 KASSIO
23:00h     ELAINE FERNANDES
00:30h     NANDO BORGES
02:00h     JAY TORRES

Domingo (19)
17:00h     NADJANE
18:30h     SELAKUATRO
20:00h     LEGIÃO DO SAMBA
21:30h     A DAMA
23:00h     MÁRCIA SHORT.
00:30h     BANDA PRA CASAR
02:00h     O BREGUINHA

Segunda (20)
17:00h     NOBERTO CURVELO
18:30h     MAGARY LORD
20:00h     TATI QUEBRA BARRACO
21:30h     ADÃO NEGRO
23:00h     FLOR DE MARACUJÁ
00:30h     MARROM SOCIATY
02:00h     BRUNO E DENNER

Terça (21)
18:30h     ELETRICAZ
20:00h     JUAN E RAFAEL
21:30h     IGOR KANNARIO
02:00h     ROSA BAHIANA

Plataforma (Praça 15 de Abril, fim de linha, ao lado do Colégio Estadual)

Sábado (18)
17:00h     JÚNIOR SANTÉ
18:30h     BANDA TH
20:00h     BANDA CBX
21:30h     RODRIGÃO
23:00h     JUAN E RAFAEL
00:30h     MELAÇO DE CANA
00:30h     MAMBOLADA

Domingo (19)
17:00h    JORGE ZARATH
18:30h     LUCCAS TIBÉRIO
20:00h     COLE COMIGO
21:30h     ANA MAMETTO
23:00h     MÁRIO SHOW
00:30h     LARISSA GOMES
02:00h     VAL MACAMBIRA

Segunda (20)
17:00h     MATHEUS CHAMMA
18:30h     TEDY PHERRAZ
20:00h     CHICLETE FERREIRA
21:30h     CATIVEIRO
23:00h     WILL CARVALHO
00:30h     BUCK JONES
02:00h     CHECK MATTE

Terça (21)
17:00h    HIAGO DANADINHO
18:30h     PEGADEIRA
20:00h     ESTILO CANDEAL
21:30h     A BRABA
23:00h     DAVI LIMA
00:30h     JAM E A CARRETA
02:00h     ME BEIJA

Boca do Rio (Parque Poliesportivo da Boca do Rio)

Sábado (18)
17:00h     JUAN E RAFAEL
18:30h     JORGE ZARATH
20:00h     MÁRCIA FREIRE
21:30h     BUCK JONES
23:00h     CARLA CRISTINA
00:30h     MÁRCIO MELLO
02:00h     LARISSA GOMES

Domingo (19)
17:00h     PERICLES E LEONARDO
20:00h     BANDA TH
21:30h     SARAJANE
23:00h     DIAMBA
00:30h     AYLA MENEZES

Segunda (20)
20:00h     SIMPLES ASSIM
18:30h     LINCOLN
17:00h     DANNIEL VIEIRA
21:30h     NÊSSA
23:00h     CARLOS PITTA
00:30h     JÚ MORAES
02:00h     ISAC GOMES

Terça (21)
17:00h     GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
18:30h     QUABALES
20:00h     PSIRICO
21:30h     JAM E A CARRETA
23:00h     DIEGO MORAES
00:30h     ANA CATARINA
02:00h     O POETA

Itapuã (Praça Dorival Caymmi)

Sábado (18)
17:00h    MÁRCIA FREIRE  
18:30h    MAMBOLADA  
20:00h    CATIA GUIMA  
21:30h    PATRULHA DO SAMBA  
23:00h    PEGADEIRA  
00:30h    LA FURIA  
02:00h    FILOMENA 

Domingo (19)
17:00h    AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ  
18:30h    LEO NOVO SOM  
21:30h    FANTASMÃO
23:00h    NATA DO SAMBA 
00:30h    ZEFA DI ZECA  

Segunda (20)
17:00h    VAL MACAMBIRA  
18:30h    THIAGO BRAVA  
20:00h    BETO BARBOSA  
21:30h    MÁRCIA SHORT  
23:00h    PERICLES LEONARDO  
00:30h    ZÉ PAULO 
02:00h    LEO NOVO SOM  

Terça (21)
17:00h    JAM E A CARRETA  
18:30h    LUCAS BARRETO - 
20:00h    CARLOS PITTA  
21:30h    SARAJANE  
23:00h    AFRODISIACO  
00:30h    TK REI DO BAR  
02:00h    THIAGO BRAVA  

Cajazeiras (Campo da Pronaica Cajazeiras 10)

Sábado (18)
17:00h    WK WILSINHO KRAYCHETE   
18:30h    A DAMA  
20:00h    KART LOVE 
21:30h    VIRGÍLIO  
23:00h    BANDA 7 KASSIO  
00:30h    CARLA CRISTINA  
02:00h    PATRULHA DO SAMBA  

Domingo (19)
17:00h    TAPAJÓS  
18:30h    IGOR KANNARIO  
20:00h    DANNIEL VIEIRA  
21:30h    TARGINO GODIM  
23:00h    FILOMENA  
00:30h    PEDRO LIBE  
02:00h    JUAN E RAFAEL  

Segunda (20)
-    SERGINHO E A RAPAZIADA
18:30h    ISAC GOMES  
-    RICK RALLEY 
-    LOMA E RAFA 
00:30h    BANDA CHICAFÉ  
02:00h    ZEFA DI ZECA 
-    FELIPE ESCANDURRAS

Terça (21)
17:00h    BUCK JONES 
18:30h    AFRODISIACO  
20:00h    RAÇA PURA  
21:30h    GUGA MEYRA  

Pau da Lima (Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim De Linha)

Domingo (19)
 17:00h     BANDANA 
18:30h     SISTEMA PAGOTRAP 
20:00h     STORY PAREDÃO  
21:30h     SOMOS CINCO  
23:00h     SELAKUATRO  
00:30h    PINOTTE  

Segunda (20)
17:00h    BATATA  
18:30h     MARROM SOCIATY  
20:00h     A PATROA  
21:30h     O EROTICO  
23:00h     BANDA MISKUTA  
00:30h     RAÇA PURA  

Terça (21)
17:00h    OS INTIMUS  
18:30h    BLACK STYLE   
20:00h     DIGGO  
21:30h     LEGIÃO DO SAMBA 
23:00h     U TAL DO XOTE  
00:30h     MR GALIZA  
 02:00h     VITINHO DO FORRÓ

Piatã  (Palco do Rock) 

Sábado (18)
17:00     Últimos de nós
18:00     Os Sintéticos
19:00     Banda Bruma
20:00     Agrestia
21:00     Aqueronte
22:00     Tchandala (SE)
23:00     purehate_band (AL)
00:00     Suffocation Of Soul
01:00      Rafa Luz e o Trio das 7

Domingo (19)
17:00     Projeto Soma
18:00     Pecados Capitais
19:00     Agressivos
20:00     Alumã
21:00     Carnified
22:00     Electric Poison
23:00     Ode Insone (PB)
00:00     Banda Jacau
01:00     3qlibrio

Segunda (20)
17:00     A Sexta
18:00     Canelada HC
19:00     Erasy
20:00     Inner Call official
21:00     Síndrome K
23:00     The CROSS
00:00     Infected Cells
01:00     Jack Doido

Terça (21)
17:00     Solomon Kane
18:00     Espinhos & Rosa
19:00     Organoclorados
20:00     MAW
21:00     Act Of Revenge
22:00     Injúria Hardcore
23:00     Karnficyna (PE)
00:00     Professor Doidão e os Aloprados
01:00     Midorii Kido

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

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