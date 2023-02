Carnaval: polícia monitora facções para prevenir brigas e confrontos, diz secretário

O secretário da segurança pública, Marcelo Werner, afirmou que a polícia baiana está preparada para o Carnaval, que começa nesta quinta-feira (16), e tem agido para coibir crimes ligados a facções na capital baiana. Um clima de insegurança tomou conta do Calabar, que fica próximo ao circuito Barra-Ondina, nesta semana, em meio a uma disputa após a prisão de um traficante de drogas em Guarajuba.

"Toda vez que a gente vê alguma situação que envolve facção, nós atuamos de imediato. Aconteceu em um bairro próximo daqui (se referindo ao Calabar) e de imediato demos a resposta. Seremos firmes e seguros no combate às facções. Uma das minhas diretrizes é o combate ao crime organizado, não só com prisão de lideranças, mas também com descapitalização dessa organizações", afirmou Werner pouco antes da cerimônia de entrega das chaves ao Rei Momo, que marca a abertura oficial da folia de Salvador.

Ele destacou que o trabalho de inteligência é para prevenir crimes. "Temos vários policiais trabalhando na inteligência, que monitoram justamente eventuais movimentos de facções para brigas, confrontos, para que possamos antecipar essa situação, a fim de garantir a segurança dos foliões nas cidades", disse.

O secretário também falou que policiais vão atuar descaracterizados em meio à folia. "Além das câmeras, da tecnologia a favor da inteligência, vamos ter policiais infiltrados ao longo do percurso todo, acompanhando a movimentação de eventuais meliantes que se revestem de foliões e pessoas que vêm para brigar em nossos circuitos", afirmou.

