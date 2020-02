Carnaval: policial de folga se envolve em briga, atira e fere três pessoas no Centro

A Polícia Civil investiga a ocorrência com três pessoas feridas por disparos de arma de fogo nas pernas. O caso aconteceu, na noite de segunda-feira (24), no circuito Osmar (Centro), na região do São Bento.



Câmeras da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) flagram a ação. "Informações preliminares indicam que um policial fora de serviço teria se envolvido em uma briga e efetuou os disparos. As vítimas foram atendidas em um posto médico no próprio circuito e depois encaminhadas para o HGE. Nenhuma corre risco de morte", afirmou a SSP-BA.